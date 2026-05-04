Požár lesa v Hostýnských vrších. Hasiči bojovali celou noc, pomáhal vrtulník

Petr Fojtík
  9:59
Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu se jim povedlo zastavit nad ránem před čtvrtou hodinou, s rozbřeskem se do akce znovu zapojil vrtulník, který v neděli shodil osm vaků s vodou.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Během noci došlo k lokalizaci požáru, kterou velitel zásahu ohlásil ve 3:52. Následovala částečná redukce sil a prostředků nasazených na místě události,“ oznámil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
10 fotografií

Hasiči se začali k požáru sjíždět v neděli kolem 16:00, do jeho likvidace se postupně zapojily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí. Přísun vody do odlehlé oblasti zajišťovala kyvadlová doprava, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu.

Plameny se šířily mladým smíšeným lesem a poničily tři hektary. Na požářišti zůstalo v pondělí ráno devět jednotek, další čtyři zajišťují plnění vrtulníku na nedalekém letišti v Brusném.

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, přiletí vrtulníky ze Slovenska

„Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem společného vyšetřování hasičů a policie. Šetření bude pokračovat přímo na místě události,“ uvedl mluvčí hasičů Řezníček.

Na Kroměřížsku jde o druhý rozsáhlý požár v krátké době. V Chropyni minulé úterý oheň poničil střechu budovy velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert. Díky rychlému zásahu byl uchráněn majetek v hodnotě přibližně půl miliardy korun, škoda je odhadnutá na 2,5 milionu korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jedna mrtvá, druhá vážně zraněná. Vyjížďka dvou dívek skončila tragicky

Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna 2026 u Uherského...

Osmnáctiletá spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli večer u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. V autě cestovaly dvě mladé ženy. Dvacetiletá řidička vozu utrpěla vážné...

„Mysleli jsme si, že je to tornádo.“ Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit...

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém...

Děti Země neuspěly se žalobou. Přístav Slovácko na Baťově kanále dostal zelenou

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Ekologický spolek Děti Země loni napadl žalobami tři plánované přístavy na Baťově kanále. V Hodoníně, Veselí nad Moravou a ve Starém Městě. Tvrdil, že stát u všech nedostatečně prokázal veřejný...

Údajné napadení žáka učitelem vyšetřuje policie, někdo incident popisuje jinak

Střední odborné učiliště v Uherském Brodě hledá nového ředitele. (říjen 2025)

Na Středním odborném učilišti a Střední škole řemesel a chovatelství v Uherském Brodě podle informací údajného svědka došlo před několika dny k incidentu, který skončil zraněním jednoho z žáků. Podle...

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

Požár lesa v Hostýnských vrších. Hasiči bojovali celou noc, pomáhal vrtulník

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

4. května 2026  9:59

V honbě za kariérou a penězi sloužili nacistům i komunistům, svědky umlčeli

Premium
Jaroslav Pospíšil je spoluautorem dvoudílné historické publikace V objetí...

Svému okolí se jevil jako pracovitý podnikatel, který přes těžkosti doby prosperuje. Vladimír Hájek během druhé světové války provozoval jednu ze tří drogerií ve Zlíně a byl známý jako elegantně...

3. května 2026

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

Obce na Zlínsku ochrání před povodní poldry. Potřebují však pozemky soukromníků

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

V roce 2024 zalila velká voda po vydatných deštích části Sazovic, Lechotic či Rackové hned dvakrát. Pro ně i další obce, které jsou sdruženy v Mikroregionu Žídelná, teď stát zpracoval studii, jak...

2. května 2026  10:26

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým“ týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Je to ryzí muzikál, říká režisér divadelního představení S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo chystá událost sezony. Uvádí adaptaci známé filmové komedie S...

Nápad na divadelní ztvárnění filmu S tebou mě baví svět nosil v hlavě delší dobu. Režisér Radek Balaš se s ním nyní vrací do Slováckého divadla, kde bude mít hra v sobotu večer světovou premiéru. V...

1. května 2026  9:52

Absolventy čeká nejistá budoucnost. Kvůli AI budou častěji měnit zaměstnání

Eliška Štrajtová z firmy NXP Semiconductors na veletrhu pracovních příležitostí...

Navštěvuje obor Finance a finanční technologie na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a s využíváním umělé inteligence (AI) má vlastní zkušenosti.

30. dubna 2026  13:21

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi...

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy....

30. dubna 2026  9:13

Ústecká úleva, Sluneta proti Opavě zvrátila druhé čtvrtfinále. Hradec slaví záchranu

Ústečtí basketbalisté slaví výhru nad Opavou.

Basketbalisté Slunety Ústí nad Labem zareagovali na úterní porážku s Opavou výhrou 93:86 a po dvou zápasech na severu Čech je čtvrtfinálová série NBL vyrovnaná 1:1. Další dva zápasy teď budou hostit...

29. dubna 2026  21:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.