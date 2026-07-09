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Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Nastínil, co čeká firmu a zákazníky

Milan Libiger
  14:31

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Václav Staněk a hořící budova ve Zlíně | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Letos v únoru to bylo deset let, co Václav Staněk založil obuvnickou firmu Vasky. Tehdy mu bylo pouhých osmnáct let. Od té doby si jeho firma našla své zákazníky. Teď se ovšem potýká se situací, jíž dosud čelit nemusela –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ničivým požárem zlínského centrálního skladu, který ve čtvrtek propukl v bývalém baťovském průmyslovém areálu. „K desátým narozeninám máme takový dárek. Věřím ale, že to zvládneme,“ řekl majitel a zakladatel firmy pro iDNES.cz.

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