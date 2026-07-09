Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Nastínil, co čeká firmu a zákazníky
Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí
Ve Zlíně pokračuje likvidace požáru skladu obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu a zveřejnili záběry z dronu....
Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie
Policisté ve Zlínském kraji řeší nehodu se smrtelným zraněním, která se stala v noci na sobotu u obce Zašová na Vsetínsku. Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od...
VIDEO: Z klidné říčky v mžiku rozvodněný živel. Bouře na Vsetínsku vyděsily místní
Okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku ve středu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu při večerní bouřce spadlo za necelé dvě hodiny kolem 100 litrů vody na metr čtvereční....
Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“
Přes dvacet tisíc návštěvníků a poutníků z celé země se zúčastnilo dvoudenních cyrilometodějských slavností na Velehradě. Večer lidí dobré vůle i Národní pouť jsou oslavou Státního svátku příchodu...
Jede tahač, na návěsu obří drátěný pes. Kontroverzní sochu stěhovali do Telče
Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ve čtvrtek ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na...
Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí
Ve Zlíně pokračuje likvidace požáru skladu obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu a zveřejnili záběry z dronu....
Město Zlín vypsalo soutěž na firmu, která přestaví budovu vedle radnice
Soutěž na firmu, která dostaví budovu radnice, vypsalo město Zlín. Přesněji řečeno na firmu, která zbourá památkově chráněný sousední dům číslo 10 a místo něho postaví nový. Práce by se měly...
Za Sigmu může nastoupit bratrské duo. Štěpán Beran se zatím připojil k B-týmu
Fotbalová Sigma má nově v kádru dva bratry. Středopolaře Michala Berana doplnil jeho mladší sourozenec Štěpán. Na společnou účast na jednom pažitu si ale Beranovci musí počkat, 22letý Štěpán se totiž...
Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv
Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2:0. Zlín podlehl účastníkovi Konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1:2, nepomohla mu ani první branka posily Daniela Šmigy. Nováček...
Odlov nenasytných sumečků. Poslali je jako svačinku vydrám do zlínské zoo
Nenasytná potvora, kterou nic nesežere, ale sama spořádá cokoliv. Tak popisují rybáři sumečka černého. Tento invazní druh pocházející původně ze Severní Ameriky se začíná stále víc rozmáhat i v...
Radary měřící rychlost zkrotily motorkáře v Buchlovských horách, nehod ubylo
Nové radary měřící rychlost zkrotily motorkáře při jízdě přes v Buchlovské hory, nehod ubylo. Silnice I/50, která s mnoha záludnými zatáčkami protíná Chřiby a pokračuje ke státní hranici, je často...
Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud
Stavební uzávěrou v Luhačovicích, kterou chce tamní radnice ochránit historické centrum lázeňského města od nevhodné zástavby, se zabývá brněnský krajský soud. Žalobu k němu poslal investor, který...
První medaile pro orientační běžce z MS po 14 letech. Dittrichová získala bronz
Lucie Dittrichová získala bronz a zároveň první medaili pro český orientační běh z mistrovství světa po 14 letech. V italském Janově skončila závodnice z Kroměříže třetí ve sprintu, hned za ní...
Zlínský kraj podpoří vznik obchodů bez obsluhy. Otevřené budou nonstop
V České republice stále ubývá menších obchodů, především na vesnicích. Zlínský kraj se proto pokouší nastartovat model, který by mohl tento trend zvrátit. Dosud provozovatelům malých prodejen...
Ve Zlíně může žít 100 tisíc lidí, musí však nastartovat rozvoj, tvrdí hlavní architekt
Město Zlín z hlediska počtu obyvatel stagnuje a možnosti jeho rozvoje jsou kvůli jeho urbanistickým specifikům omezené. Leží „natažené“ podél řeky a jedné hlavní cesty. Chystaná změna územního plánu...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Kadlec v roli manažera: Ve Slovácku chci jednotu. Skuhravý se měl hráčům omluvit
Sobotní přípravný zápas fotbalistů Slovácka proti Trnavě sledoval z hlediště útulného stadionu v Bzenci. V poločasové přestávce seskočil ke střídačce, kde stoperům vysvětloval, jak se mají křížit. Po...
Dálnice odvedla dopravu z obcí u Zlína. Klidně už přejdeme cestu, chválí si lidé
Lidé si stěžovali, že kvůli husté dopravě jim praskají domy, které stojí u průtahu obcí Horní Lapač. Mezi osobními auty bývalo i hodně kamionů, denně tudy jezdily tisíce vozidel. Začátkem července je...