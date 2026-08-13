Objekt s 11 nadzemními podlažími vlastní firma Cream a měla v něm své sídlo. Plachtu už dříve poškodil požár, který budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července, kdy se také na severní a západní straně zřítila.
Bourací práce ve čtvrtek pokračovaly sedmým dnem. Stát zůstává asi čtvrtina objektu na východní straně, právě zde obří plachta značnou část fasády zakrývala. Poutač připomínal letošní 150. výročí Baťova narození.
Demolice začala minulý týden v pátek, v sobotu se během prací zhroutila další část budovy. Stěžejní část obstarává stotunový bourací bagr s hydraulickými nůžkami, který torzo odshora rozebírá.
Demoliční firma původně zvažovala, že se zbytek poničené plachty s Baťovou podobiznou pokusí zachránit. Po požáru sice zmizela část s textem, portrét slavného průmyslníka ale dál shlížel z ruin na tovární areál. Až do čtvrtka.
„Uchycení plachty bylo přes kotvy každý metr natvrdo fixované, takže nějaká varianta, že by se odstřihlo lanko a ono by to spadlo, nepřicházela v úvahu,“ uvedl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
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Smutek v Baťově nadaci. Ze 30 tisíc knih zůstal popel, zrovna je měli stěhovat
„I z toho důvodu jsme nakonec vyhodnotili, že než abychom ztratili půl dne řešením, jak bychom zbytek plachty odstřihli, tak to necháme na standardních bezpečných pracích a uvidíme, co stržení shora s plachtou udělá,“ řekl Schmidt.
Větší část plachty nyní zůstává zasypaná sutinami pod torzem budovy, druhá část zatím visí z fasády. „My ji pak ze sutin zkusíme vytáhnout,“ doplnil Schmidt. V jakém stavu ale poničená plachta bude, není jasné.
„Doufali jsme, že by se plachta mohla zachránit celá, ale to by byl skoro zázrak. S firmou jsme domluvení, že nám předá i její zbytky, které se případně najdou v sutinách,“ doplnila ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.
Jelikož se plachtu nepodařilo zachovat celou, přemýšlí v nadaci, co s ní. „Dostaly se k nám návrhy, že bychom její části mohli vydražit, to ale odmítáme. Nechceme tímto způsobem vydělávat na tragédii,“ podotkla šéfka nadace.
Přidala jeden z Baťových citátů, který podle ní situaci kolem 34. budovy dobře vystihuje: „Odkaz není ve věcech, ale v lidech. A v jejich způsobu myšlení.“
Nadace měla v budově sklad, v němž shořelo téměř 30 tisíc knih. „Ten první den jsme stáli se slzami v očích a sledovali, co se děje. Čekali jsme, až oheň pohltí naši plachtu. Možná to bude znít divně, ale nechtěla jsem, aby Baťa hořel sám. Zůstali jsme tam s ním,“ popsala ředitelka.
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OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy
Z místa odešli po čtyřech hodinách čekání. „Vracela jsem se každou hodinu a pak hned brzy ráno. On se ale stále držel. Pro lidi to byla senzace, pro mě je to symbol výročí,“ dodala s tím, že je to povzbudilo, aby se se situací co nejrychleji vypořádali.
Právě obrázek ohořelého poutače pak použili na benefiční trička s nápisem Jdeme dál. Byli překvapení, jak velká podpora lidí se tím zvedla. Během pár dní přišly objednávky na dva a půl tisíce triček.
„Nikdy mě nenapadlo, kolik lidí a firem nás sleduje a aniž bychom je vyzvali, ozvali se a poslali peníze, někdy i velmi významné částky. Od tisíců až po jeden a půl milionu korun. Neměla jsem tak starost, za co vytiskneme nové knihy,“ popsala ředitelka.
Přiznává, že benefiční akce nebyla logisticky vůbec jednoduchá. „V nadaci je nás pár lidí. Během týdne jsme teď prodali tolik, co jinak za celý rok. Zajistit takové množství triček byla velká výzva, stejně jako jejich potisk a rozesílání.“
Bourání torza pokračuje od jihu směrem k vlakovému nádraží. Na jeho odstranění si demoliční firma Build Synergy, která práce zajišťuje, vyhradila 25 pracovních dní. Z objektu by mělo zbýt odhadem 140 tisíc tun suti, kterou bude zapotřebí roztřídit a odvézt.
Hasiči požár budovy likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července.
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Výjimečná stavba, symbol areálu, popisují historici zničenou budovu ve Zlíně
O několik dní dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt včetně suti je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně její polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Potrvá to podle policistů několik měsíců. Známá zatím není ani přesná výše škody.