Na Uherskobrodsku hořely tři chaty, oheň napáchal škodu za tři miliony

V kopaničářské obci na moravsko-slovenském pomezí v Bílých Karpatech žije necelých 200 obyvatel. Oblast hojně využívají turisté a poměr rodinných domů a rekreačních chat je zde zhruba stejný.

První komplikací pro hasiče byla samotná cesta k požáru. „Proto již při jízdě na místo byla vyžádána spolupráce správy a údržby silnic,“ potvrdila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Při příjezdu byly požárem zasaženy tři chaty, z toho jedna už byla kompletně zničená plameny. Hasiči tak ihned nasadili pět hasebních proudů a požár rychle lokalizovali. Ani zbývající dvě chaty se ale zachránit nepodařilo.

„Na místo se dostavil vyšetřovatel příčin požárů a také územní a krajský řídicí důstojník,“ upřesnila mluvčí.

Samotný zásah trval až do pozdních nočních hodin, hasiči také místo hlídali až do pátečního rána. Dnes dopoledne by se vyšetřovatelé měli k chatám vrátit, aby došetřili příčinu vzniku požáru, která zatím není jasná. Předběžnou škodu vyčíslili na tři miliony korun.

Při požáru zasahovali profesionální hasiči z Uherského Brodu, Slavičína a Uherského Hradiště a také dobrovolní hasiči z Bánova, Záhorovic, Vlčnova, Bystřice pod Lopeníkem, Bojkovic, Hluku, Pitína a Starého Hrozenkova.