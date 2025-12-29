Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém

Profesionální hasiči museli v noci na pondělí likvidovat požár na Velkém náměstí v Kroměříži. Plameny tam zachvátily betlém vyrobený ze slámy. Dvě postavy oheň poškodil.
Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Po příjezdu na místo hasiči obě hořící figury vynesli z prostoru pod přístřeškem betlému na dlažbu náměstí. „Prolili je vodou, čímž se jim podařilo požár rychle uhasit a zabránit jeho dalšímu šíření,“ upřesnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Kromě poškozených biblických postav z betlému se událost obešla bez zranění. Proč začaly figuríny hořet, ještě není jasné. „Příčina vzniku požáru i výše způsobené škody jsou v současné době předmětem šetření vyšetřovatele hasičů,“ dodala Javoříková.

Velké náměstí se promění. Kroměříž nechce, aby bylo odstavným parkovištěm

Ve hře je i možnost, že betlém někdo podpálil úmyslně. Nebylo by to poprvé. Socha v betlémě ze slámy hořela i v roce 2021, kdy třicetiletý muž zapálil jedné z nich paruku. Další možnou příčinou by mohla být závada elektrického osvětlení nebo kabelů.

S útoky vandalů na vánoční výzdobu se v Kroměříži potýkají opakovaně. Letos v polovině prosince se zase dvojice opilých mužů pokusila ukrást baňky z vánočního stromu na náměstí. Zachytily je při tom ale bezpečnostní kamery.

Kroměříž mění pravidla parkování u domu, omezuje počet vyhrazených míst

Ve některých kroměřížských ulicích vyrostl doslova les značek označujících...

Kroměřížská radnice zpřísňuje pravidla pro lidi, kteří si chtějí zaplatit parkovací místo u svého bydliště. Od ledna bude v každé ulici vyhrazeno nejvýše dvacet procent těchto míst a jeden žadatel si...

23. prosince 2025  16:15

Zlín získal stavební povolení, rekonstrukce Velkého kina dostala zelenou

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Budova Velkého kina ve Zlíně bude příští rok na jaře zavřená už dlouhých deset let. Současně může radnice ve stejný okamžik vybrat dodavatelskou firmu, která památkově chráněný objekt ještě z doby...

23. prosince 2025  12:44

