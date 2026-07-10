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Omezení dopravy v okolí požáru potrvá i o víkendu. Úřady a muzeum zůstávají zavřené

Autor:
  12:21
Hasiči budou na místě požáru ve zlínském baťovském areálu až do pondělí. Z důvodu bezpečnosti veřejnosti a plynulého průběhu zásahu proto pokračuje omezení pohybu chodců a vozidel v okolí 34. budovy. Současně musejí s omezeným provozem počítat také řidiči na ulici Nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody pro hasící práce.

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Druhý den zasahují hasiči u devastujícího požáru 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně. (10. červenec 2026)
Hasiči zasahovali u hořící zlínské budovy i v noci (10. července 2026)
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Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
144 fotografií

O dopravních omezeních informoval zlínský magistrát. Podle informací z Dopravního podniku Zlín-Otrokovice zůstává v omezeném režimu také městská linka 38. Do baťovského areálu nezajíždí a je vedená objízdnou trasou.

Město také doporučuje obyvatelům, aby nadále měli zavřená okna.

„Z budovy se stále kouří, proto v tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud ucítíte zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním, ve vzduchu je koncentrace zplodin,“ upozornil v pátek primátor města Zlína Jiří Korec.

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„Zároveň žádám občany, aby v rámci své bezpečnosti respektovali pokyny IZS a nestěžovali jim práci,“ doplnil.

Město Zlín stále zajišťuje zabezpečení pro všechny složky integrovaného záchranného systému zasahující na místě. Záchranáři a hasiči mají k dispozici zázemí pro odpočinek, dostatečný pitný režim i stravování.

Kvůli omezením souvisejícím s požárem zůstanou během dneška i soboty uzavřené i některá okolní stavení. Jde především o nedaleké výškové budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, tedy expozice a výstavy Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění, krajské turistické informační centrum a Krajskou knihovnu Františka Bartoše.

Budova 21 – Baťův mrakodrap – ve které sídlí krajský a finanční úřad, byla z bezpečnostních důvodů uzavřená už ve čtvrtek a zůstává mimo provoz i v pátek.

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„Z bezpečnostních důvodů i dnes zůstávají uzavřeny všechny krajské budovy v bezprostředním okolí. Naším cílem je ochránit zaměstnance i veřejnost a zároveň umožnit hasičům a dalším složkám integrovaného záchranného systému, aby mohli svůj zásah provádět bez jakýchkoli komplikací,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Klienti Krajského úřadu Zlínského kraje mohou své záležitosti vyřizovat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Kontakty na jednotlivé odbory a zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Kontakty.

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