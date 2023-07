Drahá opatření proti povodni nefungují, stěžují si lidé v Otrokovicích

Mnoho místních lidí si myslí, že nákladná opatření nesplnila účel.

„Pokud by opatření zafungovala, tak bychom museli říct, že povodňová vlna prošla, kudy měla, zredukovali jsme ji a jsou minimální škody. Když se ale zatopí autoservis a voda se dostane lidem do sklepů, neviděl bych to jako účinné opatření,“ míní obyvatel Kvítkovic a předseda tamní komise místní části Radek Štěrba.

Podobný názor mají i další lidé. Někteří hovoří o tom, že současná situace je horší než před úpravami okolí. „Pozemkové úpravy, které byly provedeny, jsou naprosto nefunkční,“ míní majitel zdejší firmy, který nechtěl v novinách uvést své jméno. „Měly by se předělat. Nenasměřují vodu do Dřevnice, jak měly.“

Když přišla na konci května do Kvítkovic průtrž mračen, očekávali lidé, že budou další bleskové povodně ušetřeni. A to díky novému dálničnímu obchvatu Otrokovic, který tvoří přirozenou hráz, v níž jsou však propustky. A zejména díky terénním úpravám v okolí, které stály 60 milionů korun a nedávno je dodělal Státní pozemkový úřad (SPÚ).

Avšak jejich naděje se nenaplnily. Město i SPÚ si situaci zanalyzovaly a tvrdí, že navzdory škodám opatření splnila svůj účel.

„Opatření zafungovala a přispěla k eliminaci škod,“ uvedla mluvčí SPÚ Petra Kazdová. „Větší z poldrů byl zaplněn zcela a došlo i k využití téměř celé kapacity toho menšího. V současné době jsou vybudována téměř všechna navržená opatření.“

Voda se v poldrech zastaví a odteče z nich výpustí s menší razancí. Odtud má být řízeně odváděna do vodních toků. Opatření tvoří i soustava průlehů, kde se voda vsakuje do půdy či polních cest, jež ji mají pomoci odvést mimo zástavbu.

„Lze je doplnit rozdělením obhospodařovaných ploch na menší bloky nezpevněnými travnatými polními cestami,“ nastínila Kazdová. „Jestliže má být dosaženo plné funkčnosti opatření, je třeba racionálního hospodaření vlastníků či uživatelů v zájmovém území,“ dodala.

„Opatření jsou v pořádku. Jsou tam ještě detaily, které se musejí dořešit, ale poldry se zaplnily, vody v nich bylo hodně,“ zmínila otrokovická starostka Hana Večerková. „Bahno z polí ale zaneslo česla kanálů, což byl problém. Voda poteče Kvítkovicemi vždycky, ale nemusí to dopadnout takto,“ doplnila s tím, že na konci května byly zatopené domy i jinde v Otrokovicích, protože déšť byl velmi silný.

Změní se hospodaření na polích

K povodni mělo podle úřadů přispět i to, že Plemenářské služby, jež hospodaří na polích v okolí a jejichž sídlo bylo také zasaženo vodou, nevhodně hospodaří. „Kdyby na poli nebyla v takové míře vysázená kukuřice, byly by dopady daleko menší,“ domnívá se Večerková. „Plemenáři budou muset hospodařit jinak, vysázet tam plodiny, které zadrží více vody v krajině.“

Předseda správní rady Plemenářských služeb Aleš Svoboda situaci nechtěl telefonicky komentovat. Zainteresované strany už spolu ale jednaly. „Již nyní hospodařící subjekt vysel na části území vojtěšku a vytvořil technická opatření pro podporu funkce realizovaných opatření, například svodné rýhy,“ poznamenala Kazdová.

Podle starostky polní cesta, jež měla svést vodu z pole směrem na Malenovice, aby se přes trativod dostala do Dřevnice, nezafungovala na sto procent, protože po ní farmáři jezdili. „Část vody šla na farmu, našla si cestu jinudy,“ uvedla Večerková.

Kazdová zase zmínila, že nešetrná orba zamezila místy tomu, aby voda odtékala z polí tak, jak měla podle protierozních opatření.

Obyvatelé Kvítkovic ale vidí problém ještě jinde. Propustky pod dálnicí mají průměr kolem metru, zatímco kanalizační potrubí v Kvítkovicích zhruba poloviční. Podle Štěrby tak kanalizace nemůže pojmout všechnu vodu.

O kanalizaci se stará Vodárna Zlín, podle níž je navržena na standardní déšť a hydraulicky vyhovuje. „Návrh propustků pod dálnicí a dalších prvků pro odvod povrchových vod byl předmětem komplexních protierozních opatření,“ reagovala mluvčí Vodárny Zlín Markéta Bártová.

Ačkoliv terénní úpravy dělal SPÚ, většinu z nich zaplatilo Ředitelství silnic a dálnic, které stavělo dálniční obchvat. „Když ani suché poldry vodu nezadrží, tak je to asi špatné místo, které nemělo být osídlené,“ zmínil hned po povodni šéf zlínské pobočky silničářů Karel Chudárek.

Voda se tehdy valila také přes dálnici a poničila oplocení vedle ní. Obyvatelé Kvítkovic, jimž všichni slibovali, že se jich záplavy už nedotknou, jsou zklamaní. „Každý říká, že svoji práci udělal tak, jak měl, a je tam nějaký třetí faktor,“ posteskl si Štěrba.