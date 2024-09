Hraniční situace? Když nám silný proud strhl a převrhl člun, líčí šéf hasičů

„Samozřejmě se štěstím a s přízní počasí, které u nás nebylo tak špatné jako v některých jiných krajích. Tam se protrhly hráze i břehy řek, což způsobilo daleko větší problémy. Jestliže v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji evakuovali tisíce, možná desetitisíce lidí, ve Zlínském kraji to byly nižší stovky,“ srovnal Rušar.

V rozhovoru se vrací i k lidem, kteří odmítají evakuaci, ke skokanovi do řeky nebo vděčným lidem, kteří nosili hasičům jídlo.

Čekal jste povodně v kraji horší?

Připravujeme se vždy na nejhorší scénář a doufáme, že nenastane. Někteří z nás mají v paměti povodně z roku 1997 nebo i z následujících let, ale od té doby uplynulo hodně času a udělalo se mnoho protipovodňových opatření. I to velmi pomohlo.

Co hasiči řeší v posledních dnech a hodinách?

Zejména odčerpávání vody, a to nejen ze sklepů domů. Máme k dispozici i vysokokapacitní čerpadlo, které dokáže přečerpat až tři tisíce litrů za minutu. To bylo nasazeno v Otrokovicích, aby nedošlo k zaplavení domů a firem. Od pondělního poledne čerpá v Kněžpoli, kde došlo k protržení břehu přítoku Moravy. Voda se vylila na pole, kde vytvořila lagunu, jejíž hladina stoupala a blížila se k obydlím.

Jaké byly nejdramatičtější okamžiky letošních povodní?

Náročná byla evakuace domova pro seniory ve Vážanech. Bylo i několik případů, kdy si řidič myslel, že projede lagunou na cestě, ale neprojel. Zřejmě tragická událost se odehrála v Jankovicích, kde spadl muž do potoka.

Nastaly hraniční situace pro hasiče?

Závažná situace byla v Sazovicích, které odolávaly povodni během několika týdnů již podruhé. Na motorovém člunu jsme tam evakuovali obyvatele ze zatopených oblastí a proud tam byl tak silný, že náš člun strhnul a převrhnul. Zaklínil se o zábradlí mostku, který byl pod vodou. Záchrana občana Sazovic byla o to náročnější. Využili jsme muže s terénním autem a také s pomocí lanové techniky hasičů se všichni dostali na břeh bez zranění.

Pořád odklízíte i stromy, čistíte ulice?

Počty výjezdů jsou stále vysoké, ale postupně klesají. Dlouhodobý průměrný denní počet výjezdů je ve Zlínském kraji sedmnáct, aktuálně je to pořád násobně více. Od soboty do středy jsme zaznamenali 1 849 událostí, nejvíce v neděli 909. Během těchto povodní jsme tak řešili za týden tolik událostí, jako v běžném roce za čtyři měsíce.

Když bylo tolik událostí, rozlišovali jste, kam jet a kam už ne?

Jen za sobotu a neděli to byly stovky požadavků. Takovými možnostmi, abychom všem vyhověli, nedisponujeme. Některé jsme proto museli odkládat či odmítat a volající přicházeli na řadu postupně. Nehledě na to, že zatopené prostory nemá smysl čerpat, pokud je v okolí voda a je vysoká hladina spodní vody. I kdybychom sklep odčerpali, voda se tam za chvíli vrátí.

Odmítali jste požadavky i proto, že jejich splnění nebylo ve vaší náplni práce?

Setkali jsme se i se žádostí na odčerpání vody z fotbalového hřiště, ale to neděláme. Odkazujeme žadatele na místní samosprávu, ať o tom rozhodne starosta. Taky jsme museli opakovaně vysvětlovat, že lidem napřímo nevydáváme hasicí přístroje, pytle s pískem, ani vysoušeče.

Nechodili za vámi hasiči, že jsou příliš unavení?

Ne. Při tomto extrémním počtu zásahů však hrozí podcenění vlastních schopností i signálů únavy. Adrenalin a chuť pomáhat může utlumit varovné signály těla. Je důležité, aby velitelé takového člověka včas rozpoznali a vystřídali.

Povodně ve Zlínském kraji

v číslech Celkový počet událostí:

1 849

Počet evakuovaných: 287

Počet zachráněných: 25

Počty zasažených domů:

1 516 Počet událostí v okresech (14.9 – 18.9.)

Kroměříž 516

Uherské Hradiště 338

Vsetín 560

Zlín 435 Podle typu událostí

Technická pomoc 1641

Stromy 313

Čerpání vody 684

Odstranění nebezpečných stavů 440

Odstranění překážek 34

Záchrana osob z vody

a uzavřených prostor 14

Destrukce objektu 4 Monitoring 155

Byli lidé lépe připraveni na tyto povodně než na povodně v roce 2010?

Ti, kdo povodeň už někdy prožili, byli připraveni. Ti, kteří to podceňovali, nebudou už varovné zprávy brát na lehkou váhu. Obecně se dá říci, že lidé byli poučenější.

Zažil jste situace, kdy lidé odmítli opustit domovy?

Ve Zdounkách se nám protrhla provizorní hráz z protipovodňových vaků a došlo k zatopení asi třinácti domů. Někteří obyvatelé odmítli v první fázi odejít. Situace nebyla ještě tak dramatická, v domech bylo mezi deseti a sedmdesáti centimetry vody. Je pochopitelné, že se lidé zdráhají opustit svůj domov, ale žádná evakuace se neděje bez přítomnosti policie, která opuštěné domy hlídá.

Co říkáte na muže, který skočil v Otrokovicích z mostu do rozvodněné Dřevnice?

To byl zbytečný hazard. Člověk může být dobrý plavec, ale pokud by dopadl do kalné vody na kmen nebo kámen, může přijít o život. Současně jsou také ohroženy životy záchranářů. Doporučuji držet se při povodních raději od vody dál, nechodit nebezpečí naproti.

Hasiči v něm pracují neustále. Mají i strach?

Strach je přirozenou reakcí člověka. Aby hasič mohl své povolání vykonávat, musí strach umět potlačit. Hasiči dobře vědí, že při své práci nasazují vlastní život a jsou na to připraveni. Nemohou myslet na to, co všechno by se mohlo stát. Je ovšem důležité, aby dokázali vyhodnotit situaci a použili nejlepší možný způsob záchrany.

Jak se lidé k hasičům chovali? Byli vděční, nebo i podráždění?

Poslední dobou bývají povodně častěji a lidé pochopili, že záchranné složky jsou tu proto, aby jim pomohly a mnohdy i zachránily život, takže se setkáváme spíše s pozitivními reakcemi. Lidé nosí hasičům třeba i občerstvení. Na naši základnu přinesla paní upečenou buchtu a z restaurace nám dovezli pizzu, což jsou moc milé projevy vděčnosti.

15. září 2024