Zpackaný start MHD v Uherském Hradišti: zrušené spoje a bloudící řidiči

Na zastávkách po celém městě v pondělním v mrazu čekaly děti na cestě do školy i dospělí, kteří se potřebovali včas dostat do práce.

„Ráno syn čekal na školní autobus s desetiminutovým zpožděním, odpoledne čekal na zastávce přes 25 minut na školní spoj. To je dost šílené, pokud se člověk někam potřebuje přesunout plus mínus na čas,“ konstatoval jeden z diskutujících na sociální síti facebook.

Jeden z obyvatel popisoval i víkendový provoz. Řidiči pro nástup otevírali jen přední dveře. Jeden z nich neměl informace o celokrajské platební aplikaci Fairtiq a žádal po cestujícím, aby si zaplatil jízdenku. Některé autobusy také měly špatné označení a měnily trasu během jízdy.

Další líčil čekání na Pouličku před pátou hodinou ranní v uherskohradišťské části Jarošov, kam spoj vůbec nedorazil a nepřijel ani spoj následující: Dokážu omluvit zpoždění třeba pět deset minut, ale to, aby autobus nepřijel vůbec, je fakt moc.

Potíže připustil také nezávislý konzultant pro dopravu Jan Kolařík, jenž se na vzniku nového systému MHD podílel od samého začátku.

„V pondělí jsem se byl podívat na ranní špičku, a je to pravda. Byla to katastrofa, bylo to příšerné,“ okomentoval. „Od čtvrté hodiny ranní zhruba do deváté desáté dopoledne to byl chaos. Z dispečerského systému jsem vypozoroval, že jeden spoj nevyjel vůbec dva s půlhodinovým zpožděním, jeden se čtvrthodinovým. A když ze 13 nasazených autobusů tato čtvrtina vypadne ze systému, tak je to problém. Moc mne to mrzí, zřejmě se stalo něco u dopravce,“ popsal.

Asistenti v oranžových vestách pomáhají

Zavedení Pouličky přitom radnice propagovala jako revoluční moderní systém, který přinese zvýšení komfortu, častější spoje, hustější síť a promyšlenější dopravu napříč městem.

„Rozjezd nové MHD je vždy velká změna, a i přes důkladnou přípravu se, bohužel, některé věci ukážou až v reálném provozu. Společně s dopravcem intenzivně pracujeme na tom, aby vše co nejdříve fungovalo tak, jak má – spolehlivě a bez zbytečných komplikací. Za dosavadní nepříjemnosti se omlouváme,“ vysvětlil starosta Blaha.

Na zastávkách se proto objevili asistenti v oranžových vestách, aby radili cestujícím, jak se nejlépe dostat do svého cíle. Starosta také radí, aby si lidé nainstalovali do svých chytrých telefonů aplikaci Idos, aby měli přehled, který spoj je může odvézt. Nabádá také k nastupování do autobusů všemi dveřmi.

„Nastupování pouze předními dveřmi způsobuje řady a často i 2minutové zpoždění na každé zastávce, což se na celkové trase samozřejmě nastřádá,“ upozornil Blaha.

V Hradišti jezdí i „Znojmo“

Za hlavní problémy v první pracovní den nového provozu mohly podle dopravce technické závady na odbavovacím zařízení. Jde o strojky, které řidičům ukazují trasu a následující zastávku.

„Problém je, že systém zamrzá, vypne se a řidič je tak zvaně slepý. Máme tady dost brigádníků, kteří nejsou místní a neznají to tady. Taková závada je potřeba odstranit, což jsme včera udělali. Dnes už vyjely všechny autobusy. Děláme všechno proto, aby se vše vyladilo. Strojky jsou nové, takže by to neměl být problém. Také stále hledáme další řidiče,“ přiblížil Petr Chadim, ředitel Znojemské dopravní společnosti Psota, která nově MHD v Hradišti provozuje.

Podle něj se ale ukázal i další potíže související s hustotou dopravy ve městě. „Nemáme to ještě úplně ověřené, ale jízdní řád se nedá stihnout. Řidič dorazí na konečnou a už by měl být dvacet minut jinde. Možná se s dopravou při tvorbě jízdních řádů tolik nepočítalo, ale praxe ukazuje, že se bude muset udělat důsledná oprava,“ naznačil Chadim.

Městem navíc stále jezdí starší červené autobusy, které společnost používala v minulosti, když zajišťovala městskou dopravu ve Znojmě. Také je na nich stále nápis „Znojmo“, který cestující v Hradišti trochu mate.

Podle desetileté smlouvy na provoz Pouličky přitom mají cestující vozit nové moderní autobusy. Podle Chadima je problém na straně německého dodavatele, který odsunuje termín dodání. Zatím to vypadá, že by první nové vozy měly vyjet v květnu.