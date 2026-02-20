Poulička má úspěch, přesto město po dopravci požaduje pokutu přes 8 milionů

Autor:
  15:45
Uherské Hradiště se chlubí úspěchem nového systému MHD Poulička, počet cestujících se za rok zvýšil o třetinu. Zároveň ale město požaduje pokutu přes osm milionů po provozovateli autobusů. V prvních měsících nasadil jiné autobusy, než bylo ve smlouvě.
Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben...

Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben 2025) | foto: Město Uherské Hradiště

Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben...
Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben...
Cestující v Uherském Hradišti si užívali vánočně vyzdobený autobus Pouličky....
Cestující v Uherském Hradišti si užívali vánočně vyzdobený autobus Pouličky....
9 fotografií

Nový systém městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti zvaný Poulička má za sebou první rok provozu. A čísla mluví jasně. Průměrný denní počet cestujících je oproti posledním měsícům staré MHD vyšší o třetinu. Dopravní experti dokonce očekávají, že během dvou let by se množství cestujících mohlo oproti původnímu stavu až zdvojnásobit.

Rozjezd MHD ale nebyl vůbec jednoduchý, měl vážné obtíže. Některé vznikly na straně dopravce, kterým je Znojemská dopravní společnost – Psota, za jinými stálo město.

Velkým problémem byly třeba špatně nastavené jízdní řády, které nepočítaly se zdržením v době dopravní špičky. Některé spoje tak nabíraly i půlhodinová zpoždění.

Zpackaný start MHD v Uherském Hradišti: zrušené spoje a bloudící řidiči

Společnost Psota také neměla k dispozici nové autobusy a nasadila provizorně náhradní, které neodpovídaly smlouvě s městem. Kvůli porušení smlouvy při zahájení Pouličky nyní Hradiště žádá po znojemské firmě zaplacení pokuty přes osm milionů korun.

„Město vyzvalo provozovatele městské hromadné dopravy k úhradě smluvní pokuty, která se týká nedodržení některých konkrétních podmínek technických a provozních standardů uvedených v příloze smlouvy,“ uvedl mluvčí radnice Jan Pášma.

Výzva již byla zaslána a město s částkou 8,173 milionu korun počítá mezi příjmy ve schváleném rozpočtu. Znojemská firma s tím nesouhlasí. „Je to zcela neadekvátní částka,“ řekl ředitel společnosti Psota Petr Chadim.

Zpozdilo se dodání nových vozů

Hlavní provinění podle něj spočívalo v tom, že jeho firma neměla kvůli zdržení na straně německého výrobce k dispozici požadované autobusy o délce 10,5 metru a místo toho nasadila dvanáctimetrové.

Město souhlasilo s dočasným nasazením náhradních autobusů, vyžadovalo ale vozy menších rozměrů. Ty ovšem v té době nebyly na trhu k dispozici, proto do ulic vyjely větší.

„Díky nim se naopak podařilo na začátku situaci zachránit, protože dokázaly odvézt více lidí,“ zdůraznil Chadim.

Potýkáme se s řadou závad. Vozy jsou sice nadupané elektronikou, ale ta nefunguje, jak má.

Petr Chadimředitel společnosti Psota

Například školáci by se ráno do menších autobusů ani nevešli. Město přiznává, že jízdní řády i trasy spojů se musely několikrát měnit, protože nebyly vyhovující.

Provizorní autobusy dojezdily v létě. Nové vozy Mercedes-Benz a MAN svou výbavou, komfortem a tichostí chodu patří podle radnice k nejšpičkovějším městským autobusům v celém Česku.

„Žádný další tuzemský autobusový systém MHD nenabízí srovnatelný podíl takto komfortních vozidel,“ zdůraznil mluvčí Pášma.

Radnice brala připomínky vážně

Samotný dopravce ale toto nadšení nesdílí. „Kvalita nových autobusů je bídná,“ řekl Chadim. „Potýkáme se s řadou závad. Vozy jsou sice nadupané elektronikou, ale ta nefunguje, jak má. Problémy jsou zejména s topením a dveřmi.“

Městu i vybranému provozovateli se start nového systému značně zkomplikoval ještě před jeho rozjezdem i proto, že výsledek výběrového řízení napadl konkurenční výrobce autobusů SOR Libchavy a muselo se čekat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tím se zdržel start Pouličky, dodávky nových vozů i nábor řidičů. Současný provoz MHD je podle Chadima oproti dřívějšku dvojnásobný, a tak bylo třeba najmout nové pracovníky.

Poulička v Uherském Hradišti má nový jízdní řád. Změny navrhli obyvatelé

Zpočátku za ně museli zaskakovat dokonce i šoféři z dalekého Mostu, kteří v ulicích Uherského Hradiště občas bloudili.

Systém odstartoval loni v únoru. Během prvních měsíců provozu došlo k postupnému dolaďování tras a jízdních řádů. Pomohly tomu podněty od lidí, kterých se sešlo téměř dvě stě.

„Umožnilo nám to postupně vylepšovat celý systém tak, aby byl ušitý na míru různým skupinám obyvatel,“ konstatoval starosta Stanislav Blaha.

Kritika opadla, lidé jsou spokojení

Zlepšila se podle něj také přesnost. Letos v lednu se dodržování jízdního řádu oproti stejnému období před rokem zvýšilo o 39 procent.

„Největší komplikací zůstává hustá individuální doprava ve špičkách. Město proto zvažuje způsoby, jak například zvýhodnit autobusy na křižovatkách,“ vysvětlil starosta.

Další změny chystá město i na letošní rok. „Ve spolupráci s dispečinkem Integrované dopravy Zlínského kraje plánujeme v průběhu roku zavést systém garantovaných návazností, díky kterým autobusy Pouličky budou po stanovenou maximální dobu vyčkávat na příjezd vybraných dalších autobusů a vlaků,“ upozornil Blaha.

Revoluce v Hradišti. Cestující bude vozit moderní městská doprava Poulička

I v budoucnu ještě může docházet k dalším změnám linek nebo zastávek. Jejich vytíženost sledují sčítací rámy v jednotlivých autobusech. Město také přihlédne k dalším připomínkám lidí.

Novinkou je i facebooková informační stránka Pouličky. Už od loňska přitom funguje na Facebooku neoficiální skupina, kde uživatelé MHD sdílejí své zkušenosti a tipy, ale také třeba aktuální omezení na trasách. Vlna kritiky a připomínky, které provázely rozjezd nové MHD v prvních měsících, už jsou pryč.

„Postavili jste konečně vcelku fungující systém MHD, za který by se málokdo styděl,“ zhodnotil Pouličku jeden ze členů skupiny Martin Svozil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

Poulička má úspěch, přesto město po dopravci požaduje pokutu přes 8 milionů

Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben...

Uherské Hradiště se chlubí úspěchem nového systému MHD Poulička, počet cestujících se za rok zvýšil o třetinu. Zároveň ale město požaduje pokutu přes osm milionů po provozovateli autobusů. V prvních...

20. února 2026  15:45

Osteoporóza se nevyhýbá ani dětem, ve Zlíně pro ně otevírají novou ambulanci

Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči...

Zlínská nemocnice otevírá osteologickou ambulanci, kde bude léčit malé pacienty. Je jediná v krajských špitálech v regionu a první svého druhu na Moravě. Osteoporóza neboli řídnutí kostí je...

20. února 2026  12:49

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Chceme být samostatní, překvapily Vážany kroměřížské zastupitele. Bude referendum

Radnice v Kroměříži

Čtvrteční jednání kroměřížského zastupitelstva se už chýlilo ke konci, když si na závěr vzal slovo Pavel Tichal, předseda osadního výboru v místní části Vážany. Oznámil důležitou zprávu, která může...

20. února 2026  8:57

Rozdělení průmyslové zóny ve Zlíně budí dál vášně. Firmy čekají na studii

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Podnikatelé z průmyslové zóny Rybníky ve Zlíně se sešli se zástupci radnice, aby s nimi probrali záměr na rozdělení lokality. Východní část zóny se má změnit na oblast, kde mohou být byty či občanská...

19. února 2026  15:51

Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka

Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem...

Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to...

19. února 2026  12:22

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

V roce 2026 připomene zlínský filmový festival výročí 100 let od narození scenáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka. Jeho tvorba se nesmazatelně zapsala do české kulturní paměti. Pořadatelé...

19. února 2026  9:19

Přímo u letadel už od prvního ročníku. Škola láká studenty na unikátní způsob výuky

Premium
Střední škola letecká v Kunovicích, kterou zřizuje výrobce letounů Aircraft...

Střední škola letecká v Kunovicích na Uherskohradišťsku je jediná svého druhu v Česku. Spojuje výuku s reálným světem letadel. Letos slaví 25 let od svého založení a v tuzemském systému školství má...

18. února 2026

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

18. února 2026  14:52

Zlín má o tisíc obyvatel více díky kampani. Nabídne jim levnější zážitky

Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026)

Ve Zlíně se ke konci minulého roku nově přihlásilo k trvalému pobytu 1 024 lidí. Jde z velké části o výsledek kampaně Už su Zlíňák, která běžela od 7. října do prosince. Každý, kdo si v tomto termínu...

18. února 2026  8:58

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ CNC SOUSTRUHŮ – MZDA 43–48 000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 43 000 - 48 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

17. února 2026  17:23

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

17. února 2026  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.