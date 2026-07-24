Nehoda se stala při opravě vodovodního potrubí ve čtvrtek 23. července krátce po půl jedné odpoledne. Při výměně regulátoru tlaku vody došlo k vyražení přechodové spojky vodovodní soustavy.
„Bezprostředně po události se prostor šachty začal rychle plnit vodou. Jeden ze zraněných mužů se kvůli svému zdravotnímu stavu nedokázal vlastními silami dostat ven,“ přiblížila mluvčí krajské policie Šárka Trnková.
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„Naštěstí mu na pomoc přispěchal pohotový kolemjdoucí a policisté, kteří byli poblíž. Společnými silami muže ze šachty vyprostili a poskytli mu nezbytnou pomoc,“ dodala mluvčí.
Rychlá reakce pomohla zabránit ještě závažnějším následkům.
Podle informací záchranné služby utrpěl jeden z mužů poranění dolní končetiny, hasič mu nohu ještě před příjezdem zdravotníků zafixoval. Následně sanitka pacienta převezla do Kroměřížské nemocnice.
„Druhý pacient utrpěl mnohočetná závažná poranění. Na jeho ošetření spolupracovaly týmy Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Letecké záchranné služby Jihomoravského kraje. Vzhledem k rozsahu poranění bylo nutné pacienta uvést do umělého spánku, zajistit jeho dýchací cesty a napojit jej na umělou plicní ventilaci. Po stabilizaci životních funkcí byl letecky transportován do Baťovy nemocnice ve Zlíně,“ popsala mluvčí záchranky Veronika Slaměnová.