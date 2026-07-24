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Zranění mužů při výbuchu potrubí se prověřuje jako nedbalostní ublížení na zdraví

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  12:15

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Při výbuchu vodovodního potrubí se v Kroměříži zranili dva muži. (23. červenec 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Kriminalisté prověřují čtvrteční výbuch vodovodního potrubí v Kroměříži jako podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Při incidentu utrpěli těžká zranění dva zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Policisté nadále prověřují veškeré okolnosti události, ve věci zatím nikoho neobvinili.

Nehoda se stala při opravě vodovodního potrubí ve čtvrtek 23. července krátce po půl jedné odpoledne. Při výměně regulátoru tlaku vody došlo k vyražení přechodové spojky vodovodní soustavy.

„Bezprostředně po události se prostor šachty začal rychle plnit vodou. Jeden ze zraněných mužů se kvůli svému zdravotnímu stavu nedokázal vlastními silami dostat ven,“ přiblížila mluvčí krajské policie Šárka Trnková.

Výbuch potrubí v Kroměříži zranil dva lidi. Jeden v nemocnici bojuje o život

„Naštěstí mu na pomoc přispěchal pohotový kolemjdoucí a policisté, kteří byli poblíž. Společnými silami muže ze šachty vyprostili a poskytli mu nezbytnou pomoc,“ dodala mluvčí.

Rychlá reakce pomohla zabránit ještě závažnějším následkům.

Při výbuchu vodovodního potrubí se v Kroměříži zranili dva muži. (23. červenec 2026)

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Podle informací záchranné služby utrpěl jeden z mužů poranění dolní končetiny, hasič mu nohu ještě před příjezdem zdravotníků zafixoval. Následně sanitka pacienta převezla do Kroměřížské nemocnice.

„Druhý pacient utrpěl mnohočetná závažná poranění. Na jeho ošetření spolupracovaly týmy Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Letecké záchranné služby Jihomoravského kraje. Vzhledem k rozsahu poranění bylo nutné pacienta uvést do umělého spánku, zajistit jeho dýchací cesty a napojit jej na umělou plicní ventilaci. Po stabilizaci životních funkcí byl letecky transportován do Baťovy nemocnice ve Zlíně,“ popsala mluvčí záchranky Veronika Slaměnová.

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