Vsetín trápí přemnožení potkani, radnice zakázala krmení kachen

Na kousky makrel lákají ve Vsetíně přemnožené potkany. Pětatřicet plastových krabic s otrávenou návnadou, uzpůsobených tak, aby se do nich nedostalo zvíře větší než hlodavec, rozmístili v první fázi na několika místech Panské zahrady.

„Tyto stanice jsou pro ostatní živočichy, především pro psy, bezpečné a nehrozí jim otrava,“ ujistil správce městské zeleně Petr Mikulík.

Deratizační firma mrtvé hlodavce průběžně sbírá a odváží k likvidaci. Zatím není nutné park uzavřít, není ale jisté, zda k tomu nedojde později.

„Pokud by se metoda ukázala jako neúčinná, hledal by se razantnější způsob. Pak je možné, že by se Panská zahrada musela dočasně uzavřít,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Přemnožení potkanů je letos enormní. Podíl na tom mají i návštěvníci parku, kteří tam chodí krmit kachny.

„Pro potkany je pečivo příjemným zpestřením stravy, a tak se jim v parku velmi dobře daří,“ potvrdil Mikulík a připomněl, že nyní platí ve Vsetíně zákaz krmení kachen.

Upozorňují na něj výstražné tabule umístěné především v okolí rybníčka. Zákaz se však pravděpodobně bude muset rozšířit jak na další lokality, tak i druhy zvěře.

„V rámci boje proti hlodavcům, zvláště pak potkanům, zvažujeme vydání zákazu krmení kachen, holubů a koček na celém území města,“ informoval starosta Jiří Růžička.

Problémy s hlodavci se řeší průběžně, letos je však situace horší než v jiných letech. Chystají se proto další akce. Na konec září a říjen je naplánovaná deratizace travnatých ploch po celém městě, včetně sídlišť.

V této souvislosti radnice žádá, aby lidé nahlásili zvýšený výskyt hlodavců nebo nor v okolí jejich bydliště. Obrátit se mohou na správce městské zeleně.

Ve stejném termínu se budou čistit také kanalizační stoky, které pravidelně deratizuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín.

Na příští rok město plánuje společnou akci, do níž by se měli zapojit i majitelé nemovitostí. „Pouze v tomto případě může být deratizace účinná a zbaví město obtížných živočichů na delší dobu,“ řekla Raszková.

