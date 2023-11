Čekání se zkrátilo, tvrdí Česká pošta. Průměrnou dobu změřila na setiny

Teď mají pobočky za sebou dva měsíce běžného fungování a podle starostů měst je na nich situace horší, než bývala. Česká pošta naopak říká, že se někde čekací doby dokonce zkrátily.

Ve Valašském Meziříčí zůstala jediná pobočka, tři další skončily. „Občas se to ucpává. Problém je v tom, že nemůžou rozšířit počet obslužných míst, protože tam není prostor pro další přepážku,“ poznamenal starosta Robert Stržínek. „Pošta tvrdí, že se čekání prodloužilo o sedmnáct vteřin a že to nic není. Nám se to ale nelíbí. Jsou dny, kdy to tam funguje normálně, ale i dny, kdy je to tam hodně natěsno,“ přiblížil.

Horší je to především v době, kdy se vyplácejí důchody či sociální dávky, čehož si všiml i vsetínský starosta Jiří Čunek. Tam byly zrušeny tři pobočky, zůstaly dvě. „Je vidět, že dvě pošty nenahradí to, co bylo zrušeno. Chtělo by to větší provozní změny, protože všechny přepážky nejsou obsazeny lidmi,“ podotkl Čunek.

V Uherském Brodě zůstala jedna pobočka ze tří, stejně jako v Uherském Hradišti. Uherskobrodský místostarosta Ladislav Kryštof už o prázdninách upozorňoval, že někdy se na poště čeká dlouho. I proto se potkal se zástupci České pošty a ti mu předložili data, že se počet návštěvníků ročně snižuje o 30 procent.

V Uherském Brodě bylo původně otevřeno sedm přepážek na třech místech a dnes je to šest na jednom. „Nezaznamenal jsem zatím žádnou stížnost, i když je mi jasné, že to lidi trápí,“ tuší Kryštof.

Česká pošta zřídila v Uherském Brodě Balíkovnu, což se stalo i v některých dalších městech kraje. Podle pošty však nejsou pobočky přetížené, i když se v nich mohou nárazově tvořit fronty.

Čekání se zkrátilo o minuty, tvrdí pošta

„Co se týče průměrné čekací doby, v Uherském Hradišti je 4,14 minuty. V dalších městech došlo po optimalizaci dokonce ke snížení průměrné čekací doby, a to v Uherském Brodě na současné dvě minuty, ve Vsetíně na 6,23 minuty a ve Valašském Meziříčí 3,04 minuty,“ reagoval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. „Se zástupci samospráv jsme připraveni jednat a situaci vysvětlit,“ vzkázal.

Upozornil i na skutečnost, že lidé mohou využít rezervačního systému, díky němuž si zvolí požadovanou službu a termín návštěvy. A to prostřednictvím aplikace na postaonline.cz/rezervace.

Ve Valašském Meziříčí se však po zrušení poboček zhoršily také doručovací služby České pošty. „Zpožďuje se roznos novin a letáků. Máme spoustu zpětných vazeb od lidí, že zpravodaj města nebyl doručen do schránek. Nefunguje to dobře, asi nemají doručovatele,“ uvažuje Stržínek.

Česká pošta zavedla v únoru 2020 systém dvourychlostního doručování. Do této doby měly být všechny zásilky doručeny den po podání. Pak si zákazník mohl vybrat, zda chce využít této možnosti, anebo nové ekonomické, kdy mají být zásilky ve schránkách dva dny po podání.

Drtivá většina lidí využívá pomalejší způsob doručování. Od července se ale ekonomický režim prodloužil až na tři dny po podání.

„Souvisí to s optimalizací listovní doručovací sítě,“ řekl Vysoudil. Podle údajů pošty dva miliony subjektů už nekomunikují s úřady prostřednictvím dopisů, ale přes datové schránky.