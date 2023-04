Stát v kraji zruší 14 poštovních poboček, starostové to chtějí zvrátit

To už tamním starostům dost vadí. „Je to lumpárna,“ zlobí se starosta Valašského Meziříčí a poslanec Robert Stržínek (ANO). „Nedovedu si představit, jak jediná pobočka zvládne takový nápor. Pro zaměstnance i klienty to bude stresující.“

Ruší se pobočka v Masarykově ulici u tamního průmyslového areálu, poblíž je i místní část Bylina. Také v ulici J. K. Tyla na největším městském sídlišti a v Zašovské ulici, kde sídlí v prostorách města.

„Klienti, kteří byli zvyklí chodit do poboček v okrajových částech, budou muset jezdit do centra, které bude totálně zasekané auty,“ obává se Stržínek. „Navíc už teď centrální pošta nestíhá, a když bude mít o polovinu větší počet transakcí, tak zkolabuje.“ Chystá se proto napsat dopis vedení České pošty a jako poslanec hodlá interpelovat ministra vnitra.

„Pošta je služba lidem,“ řekl Stržínek. „Je jasné, že nikdy nebude zisková, více či méně se bude muset vždycky dotovat, stejně jako zdravotnictví nebo školství.“

Ačkoliv rozhodnutí státu má být definitivní, ozvat se chce také starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha (ODS), který zrušení dvou poboček (v ulicích Štěpnická a Františka Kretze) ze tří nepovažuje za dobré rozhodnutí. „S pověřeným zástupcem České pošty mě čeká jednání, během kterého důkladně prověřím, jestli se dá rozhodnutí ještě zvrátit,“ nastínil.

Rušené pobočky České pošty ve Zlínském kraji Kroměříž Havlíčkova, Velehradská Rožnov pod Radhoštěm 1. máje Uherské Hradiště Štěpnická, Františka Kretze Uherský Brod nám. 1. máje, Poštovní Valašské Meziříčí Zašovská, J. K. Tyla, Masarykova Vsetín Sychrov, Jasenická, Ohrada Zlín L. Váchy - Podhoří

V Uherském Brodě se uzavře pobočka na náměstí 1. máje uprostřed sídliště a v okrajové části Újezdec. „Ve vztahu k lidem, kteří nemají možnost se vždycky přesunout autem, je to špatně. Myslím si, že bude dost velká vlna protestů,“ tuší starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková (Nezávislí za rozvoj města). „Nebudu však psát stížnost, protože je to už rozhodnuté a nelze to měnit. Ale mrzí mě to.“

O písemné interpelaci naopak uvažuje senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL), který je i starostou Vsetína. Z města zmizí tři pobočky, mimo jiné na sídlišti Ohrada, pošta tam pak bude mít tři místa včetně depa.

„Hlavní pošta sice prošla před několika lety rekonstrukcí, ale nezdá se mi, že by ten systém, byť objednávkový, byl příliš rychlý. Takže když stáhnou lidi na hlavní poštu, jde především o to, aby to tam fungovalo a měli tam více pracovníků, aby se dlouho nečekalo a pošta se neblokovala,“ upozornil Čunek.

Zmínil, že město se z centra rozlévá do údolí, kde budou zrušené pobočky chybět. Lidé budou muset jezdit do centra. „Pro občany je to určitě zásadní zmenšení obsluhy,“ zdůraznil Čunek.

Zlín přijde o jednu pobočku

V Kroměříži přijdou o pobočky v Havlíčkově a Velehradské ulici. Na druhou stranu by měla přibýt nová pobočka, takže ve městě by byly dvě.

„Pobočku v Havlíčkově ulici by měla nahradit nová pobočka na náměstí Míru. Zrušení pobočky ve Velehradské ulici ale odmítáme. Nesouhlasíme s omezením služeb. Budeme žádat zástupce České pošty o přehodnocení tohoto záměru,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Zatímco v krajských městech, jako je Olomouc a Hradec Králové, se uzavře sedm poboček, ve Zlíně pouze jedna na Podhoří. Pro zdejší obyvatele tak bude nejlepší jezdit do baťovského areálu na hlavní poštu.

„Česká pošta říkala, že prostory tamní pobočky nejsou vyhovující a nejsou schopni je zrekonstruovat (nejsou jejich), nebyla podle jejich vyjádření ani moc vytěžovaná. Beru to jako fakt,“ sdělil zlínský primátor Jiří Korec (ANO). „Pokud jde o dostupnost poštovních služeb, tak by to podle nich nemělo způsobit zásadní problém.“ Ve městě zůstane dalších šest poštovních poboček včetně depa.