Osobní spory můžou zhatit spolupráci stran ve sněmovních volbách

Někteří místní zástupci Pirátů mají výhrady k poslanci Petru Gazdíkovi, který byl lídrem STAN v krajských volbách a Piráty po nich obvinil z podrazu, když dali přednost koalici s ANO.

Lidovci v kraji si zase stanovili podmínku, že na společné kandidátce nebude poslanec a krajský šéf občanských demokratů Stanislav Blaha. Ten to považuje za mstu končícího lidoveckého hejtmana Jiřího Čunka.

„Až budeme hlasovat o společné koalici, tak si myslím, že Zlínský kraj nebude pro,“ míní krajský místopředseda Pirátů a poslanec František Elfmark. „Důvod je personální. Musel bych předem vědět, co za osoby budou ve volbách za STAN kandidovat. Nemůžu dělat kampaň s někým, kdo mi není sympatický,“ vysvětlil.

Členové hnutí STAN včetně Gazdíka, který chtěl původně hlasování odložit, si už zájem o spolupráci odsouhlasili. Teď jsou na řadě Piráti.

„Nešťastné vyjadřování pana Gazdíka je pro mě nepřijatelné, už jsme si to ale vykomunikovali. Uklidnilo se to,“ řekl krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř. „Spolupráci úplně nezavrhuji,“ dodal.

„Ve Zlínském kraji bude spíše odpor ke spojení. Nápadu osobně úplně nakloněný nejsem,“ podotkl naopak šéf Pirátů v Uherském Hradišti Marek Houser.

Piráti budou o spolupráci hlasovat ve vnitrostranickém referendu na začátku listopadu. Většina rozhodne. Nechali si také vypracovat analýzu, která posoudí vhodnost svazku.

„Počkám si na analýzu. Chci se na to podívat bez emocí racionálním pohledem,“ nastínila jednička Pirátů v krajských volbách Hana Ančincová.

„Pokud mě analýza přesvědčí o tom, že stojí za to překousnout osobní spory, budeme se o to snažit,“ uvedl Houser.

Gazdík nechce postoje Pirátů příliš komentovat. „Nepřísluší mi plést se do věcí jiných stran. Je to jejich záležitost a jejich zodpovědnost vůči této zemi,“ reagoval.

Když se Gazdík, který byl poslední čtyři roky krajský radní, snažil dohodnout s Piráty na dvojbloku, jenž by vyjednával o nové krajské koalici, nepochodil. Piráti se dohodli s ANO, ODS a ČSSD. Gazdík pak mimo jiné prohlásil, že Piráti udělali ze STAN blbce a jejich počínání označil za podraz.

KDU-ČSL odmítá Blahu

Za dozvuky povolebních vyjednávání lze považovat také spor mezi KDU-ČSL a ODS. Obě strany by ještě s TOP 09 chtěly společně kandidovat v příštích sněmovních volbách, na krajské úrovni to však skřípe.

Krajští lidovci vydali prohlášení, v němž stojí, že o spolupráci stojí, ale jen když nebude za ODS kandidovat Blaha.

KDU - ČSL Zlínský kraj Usnesení Krajského výboru KDU-ČSL Zlínského kraje



Krajský výbor KDU-ČSL ZK bere na vědomí politickou informaci a informaci o povolebních jednáních krajské předsedkyně Šárky Jelínkové.



Krajský výbor KDU-ČSL ZK podporuje jednání o vytvoření předvolební koalice KDU-ČSL, ODS a TOP09 pro sněmovní volby v roce 2021 za podmínky, že na společné kandidátce ve Zlínském kraji nebude kandidovat současný poslanec za ODS Stanislav Blaha. 28 12

Důvod? Při povolebních vyjednáváních měl požadovat, aby se Čunek vzdal mandátu zastupitele, k čemuž se přidali Piráti.

„Všechna povolební vyjednávání se točila kolem tohoto požadavku, který bereme jako nemorální a nevhodný,“ sdělila krajská předsedkyně lidovců Šárka Jelínková.

Blaha říká, že měl stejně jako další lidé z ODS výhrady k Čunkovu stylu vládnutí, ale nepožadoval, aby se vzdal postu zastupitele.

„Lidovci chtěli vědět, jaké jsou problémy bránící spolupráci, na to jsme řekli, že problémem je chování pana hejtmana. Styl, který na krajském úřadu zavedl, je pro nás nepřijatelný,“ tvrdí Blaha.

Požadavek KDU-ČSL na to, aby za rok neobhajoval post poslance, považuje také za nepřijatelný a vidí za tím vyřizování účtů ze strany končícího hejtmana.

„Vnímám to jako akt pomsty Jiřího Čunka za to, že ztratil jakýkoliv koaliční potenciál,“ prohlásil Blaha.

Čunek odmítá, že by se mstil. Podle něho Blaha na jednání tlumočil názor členů ODS, že by výrazně pomohlo dohodě o koalici, kdyby odstoupil ze zastupitelstva. To považuje za neslušné i protiústavní.

„Když jde za hranu člověk neznalý, tak je to nemravné, ale když člověk, který je poslanec, je to nejen nemravné, ale zároveň je to popírání ústavního práva. Chtěli jsme usnesením vyjádřit, že lidé, kteří jdou neslušně až na takovou hranu, nemají být v parlamentu,“ naznačil Čunek.

„Nevyzýváme ho, aby kvůli tomu odstoupil z parlamentu, protože bychom byli stejní jako on, ale jako strana, která bude možná spoluzodpovědná za to, jak bude společná kandidátka vypadat, chceme, aby na ní takoví lidé nebyli,“ doplnil.