„Brněnskou zakázku sleduji a rád bych získal detailní informace. My každopádně u gynekologicko-porodnického pavilonu nic nepodceňujeme,“ prohlásil hejtman Radim Holiš (ANO), který má zdravotnictví ve své kompetenci.
„Dbáme na kvalitu projektu, postupujeme pomalu a precizně. Proto jsme uzavřeli pakt s Transparency International, který zakázku monitoruje,“ doplnil.
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Sdružení firem Domy a Jika-CZ je pro plánovanou nákladnou proměnu Baťovy nemocnice klíčovým partnerem. Od roku 2022 zpracovalo tři stěžejní zakázky dohromady za 180 milionů korun – generel nemocnice, projekt centrálního pavilonu urgentní medicíny a projekt gynekologicko-porodnického pavilonu.
V těchto měsících běží první veřejná zakázka vycházející z jejich projektové dokumentace, a to na stavebníka nové porodnice. Odhadovanými náklady okolo dvou miliard korun představuje největší investici Zlínského kraje za posledních 15 let.
Nesrovnalosti v projektu brněnské kliniky
Právě tyto firmy spolu s třetí společností ale stojí také za projektem gynekologicko-porodnické kliniky v brněnské fakultní nemocnici. Ta v něm našla závažné chyby a před dvěma týdny odstoupila od smlouvy s vybraným zhotovitelem třímiliardové stavby.
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„Kontrola odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Projekt vykazuje podstatné vady týkající se statiky celé budovy a musí se přepracovat,“ vysvětlil ředitel FN Brno Vlastimil Vajdák.
Z tiskové zprávy nemocnice vyplývá, že se nedostatky týkaly stavebně konstrukčního řešení a systémové chyby v rozpočtových podkladech. Vznikla pak obava, že by se náklady na celou stavbu mohly navýšit o stovky milionů korun.
Zakázku projedná zdravotní výbor kraje
Podle předsedy zdravotního výboru Zlínského kraje Lubomíra Nečase by měl být kraj v této souvislosti obezřetný.
„Pokud mělo téměř totožné sdružení chyby v projektu, tak je to závažná informace. Projednáme ji na setkání výboru, které budeme mít před jednáním krajského zastupitelstva. Čekám, že bychom mohli vyslovit žádost, aby kraj provedl nějaký audit projektové dokumentace. Přece jen jde o stavbu v hodnotě přes dvě miliardy,“ naznačil Nečas (SPD), který je také krajským zastupitelem.
Krajské zastupitelstvo má řádné zasedání naplánované na 14. září.
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Kdo postaví novou porodnici za dvě miliardy? Baťova nemocnice vyhlásila soutěž
Faktem je, že soutěž na zhotovitele porodnice, která v zadávacích podmínkách vychází ze zpracované projektové dokumentace od zmíněného sdružení, není ani po půl roce od vyhlášení uzavřená.
Kvůli opakujícím se dotazům zájemců a následným úpravám zadávacích podmínek nemocnice termín opakovaně prodlužuje. Zatím poslední je stanovený na polovinu srpna.
Chybovost není neobvyklá, říká ředitel
Podle nemocnice i vedení kraje ale neukazuje množství dotazů na nekvalitně připravený projekt a je při tak velké zakázce zcela běžné.
„Z průběhu zadávacího řízení je zřejmé, že nejasnosti, případně nedostatky, projektová dokumentace obsahuje,“ podotkl ředitel Baťovy nemocnice Jan Hrdý. „U takto rozsáhlých a technicky složitých investičních celků lze však určitou chybovost očekávat a není ničím neobvyklým. Projektant jednotlivé připomínky průběžně zpracovává.“
Při dotazování se upřesňuje a doplňuje zadávací dokumentace tak, aby měli všichni uchazeči k dispozici stejné informace. Navíc na seznámení se s nimi potřebují čas. Tento postup je nezbytný kvůli transparentnosti celého procesu.
Mezinárodní standardy
„Nechali jsme opětovně kontrolovat navrženou statiku budovy, umožňujeme provádět v projektu úpravy. Je to komplikovaná zakázka, proto jsme opatrní,“ doplnil Holiš.
Při soutěži zároveň kraj využil tzv. červený FIDIC, což je zadání podle Mezinárodní federace konzultačních inženýrů. V podstatě znamená, že jde o zakázku, při které investor dodá projekt a zhotovitel podle něj staví. Cena vychází ze skutečně provedených prací, na stavbě funguje nezávislý správce a díky průběžnému měření prací má investor kontrolu nad čerpáním rozpočtu.
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Hrdý zároveň připomněl, že nemocnice si projekt už v minulosti kontrolovala kvůli dalšímu zpřesňování zadání, ověřování jednotlivých částí dokumentace a omezení případných nejasností v průběhu stavby.
„Vzhledem k tomu, že dotazů bylo opravdu hodně a řada z nich vedla k úpravě projektové dokumentace, pověřili jsme kontrolou projektu ještě před uzavřením zadávacího řízení externího správce stavby,“ upozornil Hrdý. „V tuto chvíli neevidujeme žádná pochybení a neřešíme ani žádnou námitku ze strany potenciálních uchazečů.“
Dvacetileté zkušenosti
Organizace Transparency International (TI) také nemá k zakázce připomínky. „V zadávacím řízení jsme nezaznamenali jednání, které by zvyšovalo korupční rizika, porušovalo pravidla zadávání veřejných zakázek nebo ohrožovalo veřejné rozpočty,“ sdělila právnička TI Anna Jakůbková.
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Společnosti Domy a Jika-CZ existují více než dvacet let. Pražská firma Domy má za sebou stovky projektů po celé zemi, často jde o zdravotnická zařízení.
Jika-CZ z Hradce Králové projektuje zdravotnické, výzkumné, sportovní stavby, průmyslové i občanské stavby. Navrhovala nové pavilony i rekonstrukce současných. Před lety napadla u antimonopolního úřadu výběr vítězné firmy na zpracování investičního záměru nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Úřad její stížnosti nevyhověl.
Na dotazy redakce k projektu porodnice firmy do uzávěrky nereagovaly.