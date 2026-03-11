Kdo postaví novou porodnici za dvě miliardy? Baťova nemocnice vyhlásila soutěž

Jana Fuksová
  9:12
Baťova nemocnice vyhlásila veřejnou soutěž na stavebníka nového pavilonu. Jeho cena se pohybuje kolem dvou miliard korun. Nutná demolice dvou budov, které stavbě musejí ustoupit, by mohla začít na podzim.
Vizualizace nové porodnice v Baťově nemocnici ve Zlíně (březen 2026)

Vizualizace nové porodnice v Baťově nemocnici ve Zlíně (březen 2026) | foto: Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
Vizualizace nové porodnice v Baťově nemocnici ve Zlíně (březen 2026)
Vizualizace nové porodnice v Baťově nemocnici ve Zlíně (březen 2026)
Vizualizace nové porodnice v Baťově nemocnici ve Zlíně (březen 2026)
10 fotografií

V uplynulém týdnu se mohli přijít podívat na místo, svou nabídku musejí poslat do 27. března. Stavební firmy, které mají zájem o jednu z největších zakázek v historii Baťovy nemocnice ve Zlíně, tak nemají příliš mnoho času.

Hodnota stavby nového gynekologicko-porodnického komplexu je předběžně vyčíslená na 1,7 miliardy korun bez DPH.

„Pro kraj jde o největší investici za posledních patnáct let a současně jasný signál, že krajskou nemocnici chceme systematicky rozvíjet, nikoli jen udržovat,“ prohlásil Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, který je zřizovatelem nemocnice.

Požadavky na stavebníka jsou náročné

Nemocnice jako investor stavby nastavila v zadání veřejné zakázky poměrně náročné požadavky. Jaký je v tuto chvíli zájem, ale vedení nechtělo prozradit.

„Dokud poběží veřejná zakázka, nebudeme ji nijak komentovat,“ sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Na dotek ve dne v noci. Zlín chystá nový pavilon s péčí o nedonošené děti

Zájemce například musí doložit, že v každém z posledních tří let dosáhla alespoň miliardového obratu a současně v posledních sedmi letech uskutečnila alespoň tři významné stavební zakázky v hodnotě 350 až 500 milionů korun. Alespoň jednou musí jít o budovu pro zdravotnictví a tzv. čisté prostory o rozloze minimálně 300 metrů čtverečních.

Musí také přiložit kvalifikaci a praxi u hlavního stavbyvedoucího, specialisty na medicinální plyny i na čisté prostory a podobně.

Zakázku monitoruje Transparency International

Už z toho je patrné, že podmínky splní jen několik málo firem. To ale neznamená, že by mohly být považovány za diskriminační. Nemocnice navíc v tomto případě spolupracuje s protikorupční organizací Transparency International ČR (TI), která zakázku „hlídá“ v roli nezávislého monitora.

„Naší hlavní snahou je, aby veřejná zakázka proběhla férově, dle pravidel, bez korupčních praktik a projekt se podařilo úspěšně realizovat,“ naznačil výkonný ředitel TI David Kotora.

Moderní pětipodlažní porodnice pro Zlín. Kraj na ni posílá 1,4 miliardy korun

Nemocnice kvůli tomu uzavřela s TI tzv. pakt integrity, což je mezinárodně uznávaný nástroj, který v 90. letech tato organizace zavedla. Pakt už v průběhu let využilo patnáct zemí včetně Česka.

Zvolené smluvní podmínky jsou také mezinárodně uznávané a podrobně stanovují práva, povinnosti a rozdělení rizik mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Rozhodne nejnižší cena

Zvítězí ekonomicky nejvýhodnější nabídka, tedy ta s nejnižší celkovou cenou. Ta se odhaduje na 1,7 miliardy korun.

Stavba by měla trvat zhruba 21 měsíců. Bude mít několik fází, které zahrnují například stavby nového energetického centra, centra medicinálních plynů, části severní komunikace a inženýrských sítí. Kromě toho bude nutné zbourat dva nízké pavilony 16 a 17, ve kterých má svá lůžka gerontologie.

„Pokud se práce zahájí ještě v letošním roce, demolice budov 16 a 17 se uskuteční na podzim,“ upřesnila mluvčí nemocnice. „Dokud nebude uzavřena veřejná zakázka a vybrán zhotovitel stavby, budeme obě budovy i nadále využívat.“

Dočasně vyšší prašnost

Zhotovitel si bude muset poradit například s vyšší hladinou spodní vody.„Inženýrskogeologické poměry lokality hodnotíme jako složité. Důvodem je především nepříznivý vliv podzemní vody na způsob založení,“ píše se v zadávacích podmínkách soutěže.

Na boku nebo i vkleče. Ženy v Baťově nemocnici rodí na speciálním gauči

Vlivem stavby také dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v okolí. „V největší míře se bude jednat o zvýšenou prašnost a hlučnost,“ upřesnila nemocnice. Proto se počítá třeba se zkrápěním stavby nebo omezením hlučnosti pouze na určité hodiny.

Maximálně dvoulůžkové pokoje

Pavilon budou tvořit dvě stejně objemné budovy propojené prosklenou částí. Budou mít osm podlaží, z toho dvě podzemní s parkovištěm, pět nadzemních a poslední šesté bude částečně tvořit pobytová terasa.

V prvním podlaží budou ambulance neonatologie, gynekologie a ORL. Sedm porodních pokojů bude ve druhém podlaží, stejně jako tři operační sály a lůžka pro jednodenní chirurgické zákroky.

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

„Samotné rodičky přivítají moderní centrum porodní asistence. Nová budova poskytne útulné zázemí také pro gynekologické pacientky, věřím, že ocení soukromí ve formě jednolůžkových pokojů a moderních prostor,“ přiblížil primář gynekologicko-porodnického oddělení Vladimír Kalist. „Naším cílem je vytvořit pavilon, který bude splňovat nejvyšší evropské standardy.“

Gynekologické pokoje ve třetím patře budou dvoulůžkové, dohromady pro 24 pacientek, o patro výš bude 26 jednolůžkových pokojů pro maminky a miminka po porodu a v pátém patře bude 14 rodinných pokojů pro předčasně narozená miminka a jejich rodiče. Dvoulůžkové pokoje budou také ve třetím patře pro oddělení ORL.

Baťovu nemocnici má zachránit šest miliard, starou prádelnu nahradí porodnice

Dohromady bude mít gynekologicko-porodnický komplex 22 ambulancí, čtyři operační sály a 157 lůžek, z toho necelá třetina je určená pro miminka.

„V nové porodnici se zaměříme mimo jiné na koncept společného pobytu rodiny,“ upozornil primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko. „Maminky předčasně narozených dětí i těch po termínovém porodu budou moci trávit celý čas v porodnici jak s dítětem, tak s nejbližším člověkem. Každý novorozenec potřebuje individuální přístup, každé dítě má své potřeby v jiný čas a nejlépe je rozpozná jeho matka.“

Vstoupit do diskuse

