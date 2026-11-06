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Porody jen do poloviny prosince. Agel v Meziříčí uzavře i dětské ambulance

Jana Fuksová
  10:25

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Areál valašskomeziříčské nemocnice hledá provozovatele. Firmě Agel končí smlouva, chce však pokračovat. (2022) | foto: Valašskomeziříčská nemocnice

Po pěti měsících od uzavření dětského lůžkového oddělení bude ve Valašském Meziříčí omezený také provoz porodnického a novorozeneckého oddělení. Nemocnice Agel přijme poslední rodičku 13. prosince. Dva dny před Štědrým dnem pak uzavře oddělení šestinedělí, dětských ambulancí a dětské lékařské pohotovostní služby. Pacienti budou jezdit do Nového Jičína.

Informovala o tom nemocnice ve své tiskové zprávě. Město Valašské Meziříčí, které je majitelem nemovitostí a má s Agelem uzavřenou smlouvu o provozu nemocnice i o rozsahu péče do roku 2058, s tím zásadně nesouhlasí.

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„Situace v Nemocnici Agel Valašské Meziříčí je pro nás stále velmi nepřehledná. Město je sice vlastníkem budov a pozemků v areálu, ale do personálních a provozních záležitostí nemocnice nevidíme. Zároveň se však řídíme platnou pachtovní smlouvou a uděláme maximum pro zachování stávajícího garantovaného rozsahu zdravotní péče,“ konstatoval starosta Robert Stržínek.

Podle vedení nemocnice je důvodem omezení provozu dlouhodobě nepříznivá personální situace v pediatrii, která se v posledních měsících prohloubila.

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„Jsme si vědomi, že změna zasáhne nastávající maminky i rodiny s dětmi, které byly zvyklé využívat péči přímo ve Valašském Meziříčí. Situaci jsme proto řešili ve spolupráci s Nemocnicí Agel Nový Jičín tak, abychom pacientům zajistili návaznost péče,“ sdělil výkonný ředitel valašskomeziříčské nemocnice Pavel Kameník.

Uzavřou se i dětské ambulance

Posledním dnem, kdy bude Nemocnice Agel Valašské Meziříčí přijímat rodičky k plánovanému porodu, bude 13. prosinec. Od 22. prosince přeruší provoz novorozeneckého oddělení včetně oddělení šestinedělí, dětských ambulancí a dětské lékařské pohotovostní služby.

V nemocnici bude stále dostupná gynekologická ambulantní a operační péče. Pro těhotné ženy nemocnice připravuje systém služeb, který jim umožní absolvovat potřebné kontroly před porodem i registraci k porodu přímo ve Valašském Meziříčí.

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Ženy, které mají plánovaný termín porodu v následujících měsících a počítaly s porodem ve Valašském Meziříčí, se mohou obrátit přímo na porodnické oddělení nemocnice. V případě dotazů nebo nejasností ohledně dalšího postupu mohou volat na telefonní číslo gynekologicko-porodnického oddělení 571 758 431.

„V situaci, kdy se personální nedostatek pediatrů dotýká zdravotnických zařízení po celé České republice, považujeme za odpovědné soustředit péči do pracoviště, které disponuje potřebným odborným a personálním zázemím,“ doplnil Kameník.

Město bude nemocnici řešit za dva týdny

Svůj plán uzavřít zmíněná oddělení zahrnul Agel už do návrhu nové koncepce rozvoje nemocnice. Městu jej doručil na konci září. Materiál musí projednat a schválit zastupitelé.

„Na nejbližším řádném jednání zastupitelstva města v pondělí 23. listopadu se budeme zabývat nejen informacemi týkajícími se plánovaného přerušení provozu oddělení, ale také návrhem Koncepce rozvoje nemocnice na období let 2027 až 2029, který nám předložilo vedení nemocnice,“ sdělil Stržínek.

Nemocnice ve zprávě uvedla, že stále pokračuje v náboru pediatrů a dalších zdravotnických pracovníků a průběžně vyhodnocuje možnosti stabilizace personální situace.

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