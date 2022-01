Nejdřív kardiostimulátor, potom porod. Ve Zlíně provedli raritní zákrok

Měla to být běžná kontrola ultrazvukem, jakou budoucí maminky absolvují během těhotenství několikrát. Anežka Školová ale nakonec musela v Baťově nemocnici ve Zlíně, v 36. týdnu těhotenství, podstoupit operaci srdce a za tři hodiny porod císařským řezem. Pro ni i lékaře to byla zcela výjimečná situace.

„Za svou letitou praxi si nic takového nepamatuji, ani nevím, že by takový případ řešili jiní kolegové,“ prohlásila primářka Gynekologicko-porodnického oddělení zlínské nemocnice Marcela Henčlová.

Čtyřiatřicetiletá maminka je neuroložka a pracuje v Uherském Hradišti, doma už má dvě děti. Poruchu srdečního rytmu má vrozenou, její otec má kardiostimulátor, bratr od svých 23 let také.

Onemocnění jí lékaři diagnostikovali v 18 letech. Věděla, že v budoucnu se zřejmě nevyhne operaci kardiostimulátoru, ale zásadní potíže neměla, cítila se v pořádku, proto lékaři nasadili konzervativní léčbu a prováděli pravidelné kontroly

Před několika dny ale poslal gynekolog budoucí maminku do zlínské nemocnice, která se specializuje na rizikové porody.

„Panu doktorovi se něco s miminkem nezdálo, tak mne poslal na detailnější ultrazvuk. Tady se zjistilo, že malý neroste a že má nižší váhu, než by měl mít. Proto lékaři doporučili císařský řez. Ale nečekala jsem to, stejně jako jsem nečekala, že tady dostanu kardiostimulátor. Myslel jsem, že po ultrazvuku půjdu domů, tak jsem to obrečela,“ svěřila se Školová.

Porod malého Františka vedli porodníci společně s kardiochirurgy. Na snímku je primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Marcela Henčlová a vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra a primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal (leden 2021).

Lékaři ve Zlíně zjistili, že miminko je váhově pod normou a že má závažný nález na průtoku pupečníkem, tudíž placenta nefunguje tak dobře, jak má. Druhý den proto chtěli udělat císařský řez. Při předoperačním vyšetření se ale u ženy prokázal závažný problém srdečního rytmu.

„Bylo to komplikované ze strany dítěte i matky, protože udělat císařský řez bez kardiologického zákroku by bylo riziko. Kardiologové jednoznačně řekli, že by hrozila například i srdeční zástava. My jsme zase věděli, že dítě se už musí narodit, že těžko ho bez rizik můžeme nechat v děloze třeba ještě týden, protože placenta už nefungovala tak, jak má,“ vysvětlila Henčlová.

Každá z operací trvala asi hodinu

Lékaři proto rozhodli, že musejí obě operace provést brzy po sobě. Za normálních okolností by po zavedení kardiostimulátoru několik dní s porodem počkali, zvolený nestandardní postup byl ale pro bezpečí ženy i dítěte nezbytný. Ráno kolem sedmé hodiny absolvovala v lokální anestezii zavedení kardiostimulátoru, kolem poledne pak porod císařským řezem.

„Bylo to poprvé. Nešlo o samotnou operaci kardiostimulátoru, ta je poměrně běžná, a je jedno, jestli to je u těhotné maminky. Spíše šlo o to, aby maminka mohla během tří hodin podstoupit císařský řez,“ upozornil vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra a primář kardiologického oddělení Baťovy nemocnice Zdeněk Coufal.

Každá z operací trvala asi hodinu, nenastaly žádné komplikace a František Škola se narodil s porodní váhou 1 840 gramů. Podle lékařů je zdravý a teď už se s maminkou chystá z nemocnice ke své rodině v Uherském Hradišti.

„Cítím se dobře, kardiostimulátor ani nevnímám, ruku se snažím nezatěžovat, měla bych ji mít pár dní v klidu. Ale už se těšíme domů,“ dodala mladá žena.