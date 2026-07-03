Mikrobus v pracovních dnech jezdí od 7:30 do 19:30, lidé mohou nastupovat a vystupovat na 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a 25 v Dolní Bečvě.
„Rbus představuje spojení výhod veřejné dopravy a flexibility, kterou dnes lidé očekávají. Věříme, že si nová služba najde své místo zejména mezi seniory, rodinami s dětmi i lidmi, kteří potřebují rychle vyřídit své záležitosti po městě,“ uvedl starosta Rožnova Jan Kučera.
Lidé mohou jízdu objednávat v aplikaci, po zadání požadované cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Jízda stojí 15 korun. Zvýhodněné jízdné deset korun mohou využít děti, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, kteří jsou držiteli rožnovské seniorské karty RoSenKa a držitelé průkazu ZTP.
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Platba je bezhotovostní v aplikaci nebo předplacenou kartou. Hotovost řidiči přijímat nemohou. Je také možné objednat si autosedačku.
Senioři bez chytrých telefonů mohou dopravu objednávat telefonicky. Jízdu je možné rezervovat s předstihem až 24 hodin.
„Chceme, aby byla služba dostupná opravdu všem. Proto nabízíme vedle mobilní aplikace také možnost telefonického objednání. Zároveň jsme pro seniory připravili motivační bonus v podobě pěti jízd zdarma při stažení a aktivním používání aplikace Rbus do konce srpna,“ uvedl Kučera.
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Pro obyvatele Dolní Bečvy je podle starosty Michala Krhůtka výhodou poptávkové dopravy dopravní provázanost s Rožnovem i zajištění větší dostupnosti veřejné dopravy do odlehlých lokalit.
Do konce letošního roku bude provoz zajišťovat jeden mikrobus. Od ledna budou jezdit dvě vozidla. „Rožnovská radnice bude provoz průběžně vyhodnocovat. Data o využívání služby budou analyzována vždy po třech měsících, aby bylo možné dopravu dále optimalizovat podle skutečných potřeb obyvatel,“ uvedla mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.