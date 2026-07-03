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Poptávková doprava na Valašsku nabízí cestování bez jízdních řádů a zastávek

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  12:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Mercedes-Benz

Nová poptávková doprava Rbus začala od července fungovat v Rožnově pod Radhoštěm a sousední Dolní Bečvě na Vsetínsku. Nabízí obyvatelům flexibilní cestování po městě a okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády nebo docházet na klasické autobusové zastávky.

Mikrobus v pracovních dnech jezdí od 7:30 do 19:30, lidé mohou nastupovat a vystupovat na 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a 25 v Dolní Bečvě.

„Rbus představuje spojení výhod veřejné dopravy a flexibility, kterou dnes lidé očekávají. Věříme, že si nová služba najde své místo zejména mezi seniory, rodinami s dětmi i lidmi, kteří potřebují rychle vyřídit své záležitosti po městě,“ uvedl starosta Rožnova Jan Kučera.

Lidé mohou jízdu objednávat v aplikaci, po zadání požadované cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Jízda stojí 15 korun. Zvýhodněné jízdné deset korun mohou využít děti, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, kteří jsou držiteli rožnovské seniorské karty RoSenKa a držitelé průkazu ZTP.

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Platba je bezhotovostní v aplikaci nebo předplacenou kartou. Hotovost řidiči přijímat nemohou. Je také možné objednat si autosedačku.

Senioři bez chytrých telefonů mohou dopravu objednávat telefonicky. Jízdu je možné rezervovat s předstihem až 24 hodin.

„Chceme, aby byla služba dostupná opravdu všem. Proto nabízíme vedle mobilní aplikace také možnost telefonického objednání. Zároveň jsme pro seniory připravili motivační bonus v podobě pěti jízd zdarma při stažení a aktivním používání aplikace Rbus do konce srpna,“ uvedl Kučera.

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Pro obyvatele Dolní Bečvy je podle starosty Michala Krhůtka výhodou poptávkové dopravy dopravní provázanost s Rožnovem i zajištění větší dostupnosti veřejné dopravy do odlehlých lokalit.

Do konce letošního roku bude provoz zajišťovat jeden mikrobus. Od ledna budou jezdit dvě vozidla. „Rožnovská radnice bude provoz průběžně vyhodnocovat. Data o využívání služby budou analyzována vždy po třech měsících, aby bylo možné dopravu dále optimalizovat podle skutečných potřeb obyvatel,“ uvedla mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.

Nová poptávková doprava Rbus začala od července fungovat v Rožnově pod...
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Poptávková doprava na Valašsku nabízí cestování bez jízdních řádů a zastávek

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