Všichni byli z dítěte nadšení, já necítila nic. Žen s poporodní depresí přibývá

Klasické poporodní blues obvykle odezní do dvou týdnů. Když ne, jedná se už o poruchu přizpůsobení, a když žena nedostane podporu, mohou přijít úzkosti, myšlenky na smrt a poporodní deprese.

„Dostala jsem to nejkrásnější dítě na světě a necítila jsem k němu nic. Bylo to strašné. Všichni z něj byli nadšení a já jsem se bála, abych mu neublížila, nevěděla jsem, co s ním mám dělat, nebyla jsem se schopná na něj navázat, i když jsem se strašně snažila. A nic nefungovalo. Pořád plakalo a já jsem ho nedokázala utišit,“ prozradila jedna z žen ze Zlínského kraje.

„Neuvědomila jsem si, že mám nějaký problém. Brala jsem to tak, že jsem mizerná matka, která vůbec neměla mít děti,“ popsala.