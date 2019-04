VIDEO: U baťovských domků mají popeláři trápení, auta míjejí o centimetry

Dvacetitunový popelářský vůz projíždí sotva krokem úzkou uličkou ve zlínské čtvrti baťovských domků Podvesná a snaží se vyhnout dvěma zaparkovaným autům za sebou. Řidič technických služeb Martin Tkadlec se dívá do zpětných zrcátek, v nichž vidí své kolegy, kteří mu rukou ukazují, že může pomalu vpřed.

„Auta míjíme o dva tři centimetry,“ konstatuje. „Lidé jsou nezodpovědní. Vědí, který den svážíme odpad, přesto tady nechávají zaparkovaná auta,“ postěžoval si Tkadlec.

Mezitím zdárně projel podél aut, ale pravá zpětná zrcátka popelářského vozu ohnula větve stromů stojících v zahradách. „Musíme vjet na patník, někdy skoro do živých plotů,“ hlásí Tkadlec, když se vyhýbá dalším autům.

Svoji práci musí zvládat dokonale. U technických služeb je půl roku, předtím jezdil s kamionem.

„Řídit kamion je úplně něco jiného. Jezdíte po širokých dálnicích. Tady s kamionem kličkujete ve městě,“ popsal Tkadlec.

„Člověk musí mít odhad. Ve zpětných zrcátkách ale všechno nevidíte, takže kluci mi musejí ukazovat,“ vysvětlil.

Právě lokality baťovských domků Zálešná, Podvesná, Letná a Lesní čtvrť jsou na svoz odpadu nejobtížnější. Místní by měli podle vyhlášky parkovat tak, aby vedle jejich auta byl prostor tři metry pro každý směr jízdy. To tady však není možné splnit, cesta má necelé čtyři metry.

A zdaleka ne všichni obyvatelé mají stání u svého domku, což jsou navíc pozemky patřící městu.

„Správně by měli nechat auto při svozu na nějakém parkovišti nebo na chvíli odjet a pak se vrátit. Jsou takoví, kteří to dělají, ale je jich málo,“ řekl Tkadlec.

Odtahovou službu radnice nevyužívá

S přibývajícím počtem aut je problém stále palčivější. „Špatně parkující řidiči nám často svoz odpadu znemožní a pak se na místo musíme vracet. To pro nás znamená ztrátu času a další finanční náklady. Ročně se pohybují kolem 300 až 400 tisíc korun,“ sdělil Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín.

Když popeláři nemůžou projet, zatroubí, případně se pokusí zazvonit u některého z domků. Pokud problém nevyřeší, volají městskou policii. Strážníci nechají jen lístek za stěračem a řidič pak může dostat ve správním řízení pokutu 2500 korun. Cestu však neuvolní.

„Řešíme to pokutami. Odtahovou službu volat nemůžeme, protože ji město jako vlastník komunikace nemá nasmlouvanou,“ poznamenal zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík.

„Není to jen o odtahové službě, ale město musí mít hlídané parkoviště, které splňuje určité parametry. Je to také velmi riskantní. Vše musí být zdokumentované, protože majitelé vozů pak mohou říkat, že jsme jim auto poškodili. Město proto tuto službu nemá,“ dodal mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Majitelé aut se však celkem logicky brání, že nemají kde parkovat. A to nejen ve čtvrtích baťovských domků.

„Ať mi laskavě řeknou, kde mám nechat auto. Nejbližší parkoviště je pár set metrů daleko,“ zlobí se jeden z obyvatel Podvesné.

Místní proto radí technickým službám, aby někde jezdily s menšími vozy. To má však háček.

„Teoreticky je to možné, protože máme různé velikosti vozů, od 12 do 23 tun hmotnosti. Avšak náklady na takový svoz by byly enormní. Menší vozy musejí častěji na skládku a potřebují také posádky,“ zmínil Černoch.

„Třeba multikár bychom potřebovali několik set, protože v nich se odpad nelisuje,“ doplnil.