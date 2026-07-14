„Od ranních hodin jsme zasahovali u barikádové situace v obci Hvozdná na Zlínsku, při níž byl zraněn jeden muž, kterého si převzali do péče záchranáři,“ uvedla policie na síti X.
„Podezřelého následně zadržela zásahová jednotka z Brna. Veřejnosti v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Okolnosti případu dále prověřujeme.“
Oznámení o konfliktu dvou mužů v obci Hvozdná, při níž měl být jeden z mužů zraněný a druhý ozbrojený, obdržela policie v úterý před osmou ráno.
„Na místo vyrazily dostupné policejní hlídky, záchranáři i hasiči. Zraněného muže si převzali do péče záchranáři. Druhý z mužů se zavřel v místnosti a vyhrožoval sebepoškozením,“ popsala mluvčí policie Lucie Javoříková.
Operační důstojník proto na místo přivolal také policejního vyjednavače a zásahovou jednotku z Brna. „Během vyjednávání byla s mužem velmi těžká komunikace, neustále střídal nálady a odmítal opustit pokoj.“
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V průběhu komunikace pak vyjednavač využil správný okamžik a dal pokyn k zásahu speciálně vyškolených policistů k zákroku. „Ti použili proti ozbrojenému muži, jež byl zřejmě pod vlivem drog, taser a zpacifikovali ho. Záchranáři muže za asistence policistů převezli do nemocnice,“ doplnila mluvčí.
Okolnostmi případu se teď zabývají zlínští kriminalisté.