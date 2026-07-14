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Drama na Zlínsku. Muž se zabarikádoval v domě, policie ho zneškodnila

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  10:18aktualizováno  10:52

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K dramatické situaci došlo v úterý ráno ve Hvozdné na Zlínsku. Policejní jednotky zasahovaly proti muži, který se zabarikádoval v domě a ohrožoval okolí. (14. července 2026) | foto: MAFRA

Houkající policejní auta, neprůstřelné vesty a přilby. Dramatická situace se v úterý ráno odehrála ve Hvozdné na Zlínsku. Policejní jednotky zasahovaly proti zdrogovanému ozbrojenému muži, který zranil jednoho člověka a pak se zabarikádoval v domě.

„Od ranních hodin jsme zasahovali u barikádové situace v obci Hvozdná na Zlínsku, při níž byl zraněn jeden muž, kterého si převzali do péče záchranáři,“ uvedla policie na síti X.

K dramatické situaci došlo v úterý ráno ve Hvozdné na Zlínsku. Policejní jednotky zasahovaly proti muži, který se zabarikádoval v domě a ohrožoval okolí. (14. července 2026)

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„Podezřelého následně zadržela zásahová jednotka z Brna. Veřejnosti v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Okolnosti případu dále prověřujeme.“

Oznámení o konfliktu dvou mužů v obci Hvozdná, při níž měl být jeden z mužů zraněný a druhý ozbrojený, obdržela policie v úterý před osmou ráno.

„Na místo vyrazily dostupné policejní hlídky, záchranáři i hasiči. Zraněného muže si převzali do péče záchranáři. Druhý z mužů se zavřel v místnosti a vyhrožoval sebepoškozením,“ popsala mluvčí policie Lucie Javoříková.

Operační důstojník proto na místo přivolal také policejního vyjednavače a zásahovou jednotku z Brna. „Během vyjednávání byla s mužem velmi těžká komunikace, neustále střídal nálady a odmítal opustit pokoj.“

V pražském domě se zabarikádoval muž, hrozil výbušninami

V průběhu komunikace pak vyjednavač využil správný okamžik a dal pokyn k zásahu speciálně vyškolených policistů k zákroku. „Ti použili proti ozbrojenému muži, jež byl zřejmě pod vlivem drog, taser a zpacifikovali ho. Záchranáři muže za asistence policistů převezli do nemocnice,“ doplnila mluvčí.

Okolnostmi případu se teď zabývají zlínští kriminalisté.

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