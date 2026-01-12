Zapálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, soudí muže. Hrozí mu výjimečný trest

  8:39
Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v pondělí začala projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně. Hlavní líčení má pokračovat v úterý 13. ledna.
Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý předmět.

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý předmět. (28. ledna 2025)

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý...
Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý...
Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý...
Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý...
Po útoku žháře jeden člověk utrpěl těžké zranění. V případě prokázáni viny a odsouzení hrozí muži za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Událost se stala loni 28. ledna před pátou hodinou odpoledne. Ještě předtím si obžalovaný muž podle mluvčí soudu Kláry Belkovové zakoupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru.

„Tady máš dáreček.“ Podivína vykázali z baru, on se vrátil a zapálil ho

„Uvnitř baru kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu, kde se nacházel obsluhující zaměstnanec. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem a zaměstnanec se ocitl v bezprostředním ohrožení života, ohrozil také další hosty baru,“ uvedla Belkovová.

Pracovník baru při požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl.

V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku. Požár hasiči po příjezdu zlikvidovali, způsobenou škodu tehdy vyčíslili přibližně na 250 tisíc korun.

Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let

Muže, který požár podle kriminalistů způsobil, policisté zadrželi dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Soud poté útočníka poslal do vazby.

29. ledna 2025

KRIMI

