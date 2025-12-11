Malého chlapce vystrašili čerti, schoval se a našel ho až policejní pes

  11:33
Tlupy hlučných chlupatých čertů, kteří ve dnech kolem Mikuláše obcházejí vesnice na jižním Valašsku, jsou pozoruhodnou lidovou tradicí. Dovedou ale pořádně vystrašit i dospělé, natož děti. Potvrzuje to případ z malé vesnice poblíž Valašských Klobouk na Zlínsku, o kterém tento týden informovala policie.
Policejní psovod Filip Novák s holandským ovčákem Ludvíkem (prosinec 2025)

Policejní psovod Filip Novák s holandským ovčákem Ludvíkem (prosinec 2025) | foto: Policie ČR

Tradiční obchůzka čertů na Valašsku (3. prosince 2022)
Tradiční mikulášská obchůzka ve Valašské Polance (3.prosince 2022)
Tradiční mikulášská obchůzka ve Valašské Polance (3.prosince 2022)
Tradiční mikulášská obchůzka ve Valašské Polance (3.prosince 2022)
Dramatické chvíle zažili v neděli odpoledne rodiče chlapce, který chodí na první stupeň základní školy. Ten nečekaně utekl od sousedů, kde si hrál se svým kamarádem. Rodiče ihned pojali podezření, že zmizel kvůli čertům, kterých se bál a kteří obcí již několik dnů procházeli při tradičních mikulášských obchůzkách.

Několik hodin syna hledali. Volali na něj a prohledávali okolí. Jejich snaha ale byla marná, stále neměli štěstí. Zavolali proto policii. Policisté z Valašských Klobouk spolu s policejním psovodem začali po chlapci okamžitě pátrat. Přivolali si také další posily.

Na jarmek dorazila rekordní stovka čertů. Přilákali 20 tisíc návštěvníků

„Pomalu se začínalo stmívat a venkovní teplota ukazovala necelých 5 stupňů. Bylo jasné, že jakmile se setmí, naděje na nalezení dítěte se dramaticky zmenší,“ popsala situaci mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Část policistů prohledávala rodinný dům a policejní psovod Filip Novák se čtyřletým holandským ovčákem Ludvíkem se vydali za dům směrem k železnici. Propátrali společně postupně seník, okolí dráhy a s obavami postupovali směrem k místnímu potoku, kde uviděli chatu. Uvnitř nikdo nebyl, proto potom prohledali i koryto potoka.

Velké pátrání po pětiletém Matýskovi skončilo nečekaně. Dítě našli v kufru auta

„Po chvíli dal policejní pes svému pánovi jasně najevo, že někoho našel. Měli štěstí. I ostřílenému policejnímu psovodovi spadl kámen ze srdce, když v aleji smrčků u potoka uviděl schovaného chlapečka, po kterém pátrali,“ popsala napínavé okamžiky Kozumplíková.

„Byl vyděšený a zpočátku nemluvil, ale celé rodině včetně policistů se ulevilo, že je v pořádku a nic se mu nestalo,“ dodala. Policejní pátrání tak trvalo jen necelých dvacet minut a díky psovi Ludvíkovi mělo šťastný konec.

Hejtmanství dá půl miliardy na novou zlínskou porodnici. Částka zřejmě poroste

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)

První část demolice už je hotová, druhá přijde na řadu začátkem příštího roku. Po zbourání staré prádelny půjdou k zemi také sousední budovy 16 a 17. Následně začnou práce na stavbě nového...

8. prosince 2025  16:02

Portréty i fotografie. Studenti zachytí příběhy klientů chráněného bydlení

Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště se setkávají s...

Tři desítky studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště se po celý školní rok budou setkávat s klienty chráněných bydlení, aby umělecky zachytili jejich osobnosti i životní příběhy....

8. prosince 2025  12:08

