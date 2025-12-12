Policisté na Zlínsku pátrají po ztraceném chlapci. V akci jsou koně, čtyřkolky i dron

„Chlapec ve čtvrtek ráno odjel do školy na Mostní ulici ve Zlíně, tam už ale nedorazil,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Maminka chlapce Šárka Hejhalová sdílela na sociálních sítích Markovu fotografii v bundě, ve které odešel. „Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna, dejte vědět. Ten strach o něj se nedá vydržet. Moc prosím o maximum sdílení,“ napsala.
„Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici,“ uvedla mluvčí. Chlapec podle policie měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.
Výzva rodičů a policie měla velký ohlas. Fotografie chlapce zveřejněné policií zaplavily média a sociální sítě. Lidé vyjadřují rodičům podporu, ale také nabízejí pomoc. „Máme oči na stopkách,“ napsala jedna z uživatelek Facebooku.
„Reakce obyvatel je velká, co deset minut někdo volá, jak může pomoci a kde hledat, dobrovolníků máme moc,“ uvedl starosta Halenkovic Roman Kedruš. Chlapec u sebe nemá mobil. „Rodiče volali, zajímají se a rádi by pomohli. Jsme v kontaktu,“ doplnil
„Dnes jsem potkala dva mladé policajty na koních, takové malé dítě se schová kdekoliv, pokud se to nebude řešit se psy, nebo rojnicí, nebo sám nepřijde, tak nevím. Pes na dvě stě metrů dá spolehlivě vědět, ať je to zvíře nebo člověk,“ poznamenala jedna z obyvatelek Halenkovic.
Dvě stovky policistů a hasičů v akci
„Je tady několik dní kolem velká mlha, stát se mohlo cokoliv. Je to velký problém ho najít, můžeme jenom doufat, že si našel nějaký bezpečný úkryt. Způsobů, jak tady přijít k úrazu, je hodně. Jsou tady rybníky, husté lesy, ve kterých jsou hluboké žleby. Je to velice neschůdný terén,“ dodala.
V poledne začala velká pátrací akce, která potrvá až do pěti hodin večer. „Zatím je to na složkách integrovaného záchranného systému, má tady být 150 až 200 profesionálů. Bylo by problematické řídit ještě několik set dobrovolníků, tak to zatím necháváme na policii a hasičích,“ řekl starosta.
„Je lepší do toho nevnášet ještě větší chaos. Kdyby bylo potřeba zapojit širokou veřejnost, máme rozhlas, média, sociální sítě,“ dodal. „Každý, kdo tady bydlí, o tom ví. Lidé sami prohledávají stodoly a kůlny. Po pátrání může být jistota, že v Halenkovicích není.“
„Pročesáváme v rojnicích obec a okolí,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Pátrací akce se účastní také hasiči a policejní posily z Brna. „Všichni moc doufáme, že budeme úspěšní,“ povzdechla si.
Do pátrání se zapojilo také patnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. „Jejich činnost koordinuje územní řídící důstojník. Jsou nasazeny čtyřkolky, terénní vozidla i dron,“ upřesnil Kamil Tlušťák z krajského ředitelství hasičů. Lidem na Zlínsku navíc hasiči hromadně rozeslali SMS zprávy s popisem pohřešovaného.
Pokud neuspějí, přesune se pátrání do Zlína
Pokud chlapce policisté a hasiči nenajdou v Halenkovicích, přesune se hlavní pátrání do Zlína, kam Marek chodí do školy.
Se žádostí o pomoc při pátrání se policie obrátila na veřejnost, chlapce hledá v režimu Osoba v ohrožení. Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.
Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.