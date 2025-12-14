Policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, je v pořádku

Autor:
  14:42
Policisté po dvou dnech rozsáhlého pátrání našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. Další informace a souvislosti budou zveřejňovat postupně.

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení ale provází řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Marek je...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké...

Policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, je v pořádku

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté po dvou dnech rozsáhlého pátrání našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. Další informace a souvislosti budou zveřejňovat postupně.

14. prosince 2025  14:42

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

14. prosince 2025  12:56

Bartoš o volejbale v Dubaji: Kapitán měl dvě ženy. Když se někdo zle vyspí, letíte

Premium
Volejbalista Adam Bartoš si zkusil i angažmá ve Spojených arabských emirátech.

Zatímco jeho blízcí si rozbalovali v Česku vánoční dárky, Adam Bartoš strávil loňský Štědrý den na palubovce při zápase volejbalové ligy Spojených arabských emirátů. „Zažil jsem to poprvé v kariéře a...

14. prosince 2025

Rekonstrukce: jak se ztratil dvanáctiletý Marek? V lesích není, na autobus nedošel

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý Marek Hejhal ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení ale provází řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Marek...

14. prosince 2025  11:45

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké...

14. prosince 2025  8:15,  aktualizováno  10:55

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.

14. prosince 2025  7:32

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:17

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

13. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  19:18

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Daniel Mareček (Teplice) oslavující gól na konečných 1:0 v 84. minutě zápasu...

Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...

13. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  18:44

Autobusy městské dopravy ve Valašském Meziříčí pojedou na sídliště Vyhlídka

Městská hromadná doprava ve Valašském Meziříčí je pro cestující zdarma....

Okružní linku číslo 10 ve valašskomeziříčské městské hromadné dopravě čeká od neděle několik změn. Přibyly zastávky na sídlišti Vyhlídka, konkrétně v ulicích Králova a Příční. Zřídila je tam radnice.

13. prosince 2025

Prodej - byt 3+1 - Valašské Meziříčí,…
Prodej - byt 3+1 - Valašské Meziříčí,…

Růžová, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
4 270 000 Kč

Více z nabídky 4 427 nemovitostí

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....

12. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  16:50

Zlínská zoo přivítala novou samici žirafy, pomůže obnovit chov ohroženého druhu

Zlínská zoo získala krásný vánoční dárek. Ze Safari Parku Dvůr Králové tento...

Zlínská zoo získala krásný vánoční dárek. Ze Safari Parku Dvůr Králové tento týden dorazila mladá samice žirafy Rothschildovy jménem Ema. Transport zvládla bez jakýchkoliv problémů, seznámení s novým...

12. prosince 2025  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.