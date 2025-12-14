Připravujeme podrobnosti.
Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....
Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku
Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení ale provází řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Marek je...
Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace
Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...
Policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, je v pořádku
Policisté po dvou dnech rozsáhlého pátrání našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. Další informace a souvislosti budou zveřejňovat postupně.
Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci
Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...
Bartoš o volejbale v Dubaji: Kapitán měl dvě ženy. Když se někdo zle vyspí, letíte
Zatímco jeho blízcí si rozbalovali v Česku vánoční dárky, Adam Bartoš strávil loňský Štědrý den na palubovce při zápase volejbalové ligy Spojených arabských emirátů. „Zažil jsem to poprvé v kariéře a...
Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce
Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.
Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni
Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...
Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu
Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...
Autobusy městské dopravy ve Valašském Meziříčí pojedou na sídliště Vyhlídka
Okružní linku číslo 10 ve valašskomeziříčské městské hromadné dopravě čeká od neděle několik změn. Přibyly zastávky na sídlišti Vyhlídka, konkrétně v ulicích Králova a Příční. Zřídila je tam radnice.
Zlínská zoo přivítala novou samici žirafy, pomůže obnovit chov ohroženého druhu
Zlínská zoo získala krásný vánoční dárek. Ze Safari Parku Dvůr Králové tento týden dorazila mladá samice žirafy Rothschildovy jménem Ema. Transport zvládla bez jakýchkoliv problémů, seznámení s novým...