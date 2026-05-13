Agresivní muž se pokusil zapálit benzinku, katastrofě zabránila pohotová obsluha

„Policie agresora obvinila z obecného ohrožení a výtržnictví, hrozí mu tři roky až osm let vězení,“ uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Policisté o případu z loňského října informovali až nyní na svém webu.
Muž byl pod vlivem alkoholu a podle policistů se choval agresivně hned po svém příjezdu na čerpací stanici v centru města.
„Po napadení odjíždějícího řidiče si šel dovnitř koupit dvě piva. Jakmile vyšel ven, jedno pivo hodil na stojan s palivem, přičemž z něj vypadla tankovací pistole. Pistoli uchopil a chtěl z ní vypustit palivo, což byl stěžejní okamžik,“ uvedla mluvčí.
Shodou šťastných náhod a okolností totiž podle ní žena pracující na pumpě krátce před mužovým příjezdem vypnula všechny tankovací stojany. Díky tomu se z pistole nevylilo velké množství benzinu, které by vytvořilo rozsáhlou kaluž paliva.
To by v případě zapálení mohlo vést k požáru celé čerpací stanice se škodou dosahující částky několika milionů korun. K tomu však nedošlo a muž tak zapálil jen malou louži.
„Jelikož byl stojan v okamžiku zapálení pistole vypnutý, vzniklý požár byl malého rozsahu a uhasit ho zvládla právě žena pracující na čerpací stanici,“ doplnila Kozumplíková.
Po incidentu podle ní agresor z místa utekl. Muž ze Zlína má podle zjištění vyšetřovatelů v rejstříku trestů jeden záznam. V minulosti byl podmíněně potrestaný za výtržnictví.