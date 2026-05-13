Agresivní muž se pokusil zapálit benzinku, katastrofě zabránila pohotová obsluha

Autor: ,
  14:19
Osmatřicetiletý opilý muž se podle policie pokusil loni v říjnu zapálit čerpací stanici ve Zlíně, když zapalovačem zapálil tankovací pistoli. Oheň uhasila pracovnice pumpy. Ještě předtím muž udeřil pěstí do obličeje řidiče, který si na stanici přijel natankovat.
ilustrační snímek

„Policie agresora obvinila z obecného ohrožení a výtržnictví, hrozí mu tři roky až osm let vězení,“ uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Policisté o případu z loňského října informovali až nyní na svém webu.

Muž byl pod vlivem alkoholu a podle policistů se choval agresivně hned po svém příjezdu na čerpací stanici v centru města.

„Po napadení odjíždějícího řidiče si šel dovnitř koupit dvě piva. Jakmile vyšel ven, jedno pivo hodil na stojan s palivem, přičemž z něj vypadla tankovací pistole. Pistoli uchopil a chtěl z ní vypustit palivo, což byl stěžejní okamžik,“ uvedla mluvčí.

Shodou šťastných náhod a okolností totiž podle ní žena pracující na pumpě krátce před mužovým příjezdem vypnula všechny tankovací stojany. Díky tomu se z pistole nevylilo velké množství benzinu, které by vytvořilo rozsáhlou kaluž paliva.

To by v případě zapálení mohlo vést k požáru celé čerpací stanice se škodou dosahující částky několika milionů korun. K tomu však nedošlo a muž tak zapálil jen malou louži.

„Jelikož byl stojan v okamžiku zapálení pistole vypnutý, vzniklý požár byl malého rozsahu a uhasit ho zvládla právě žena pracující na čerpací stanici,“ doplnila Kozumplíková.

Po incidentu podle ní agresor z místa utekl. Muž ze Zlína má podle zjištění vyšetřovatelů v rejstříku trestů jeden záznam. V minulosti byl podmíněně potrestaný za výtržnictví.

