Uzavřený typ, studoval na průmyslovce. Jaký je muž obviněný z únosu chlapce?

Milan Libiger
  17:35
Obviněný muž, který je podezřelý z únosu chlapce z Halenkovic, není ve svém okolí známý. Příliš o něm nevěděli v Halenkovicích, kde měl v posledních letech žít, ani v Otrokovicích, kde bydlel dříve. Podle jeho okolí jde o člověka spíše uzavřeného, který cíleně společnost nevyhledával.

„Nevím o něm vůbec nic, jen to z médií. Nevím ani o tom, že by se účastnil obecních akcí,“ sdělil starosta Halenkovic Roman Kedruš.

Verzi o introvertním typu osobnosti obviněného potvrdil iDNES.cz také jeho spolužák, který s ním studoval obor mechanik elektrotechnik na zlínské průmyslové škole.

„Na škole jsem potkal více lidí jako on. Moc se s nikým nebavil, měl jen pár kamarádů. Žádný extrovert to nebyl, držel se bokem,“ přiblížil. „Spolužáci říkali, že se prý nakonec vykašlal i na opakovaný maturitní pokus v září,“ doplnil.

Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel

Obviněný pětadvacetiletý muž, jemuž hrozí až doživotní trest, se také rekreačně věnoval běhu. Podle dostupných informací se zúčastnil v regionu i mimo něj několika soutěží, ovšem ani v běžecké komunitě známý není.

„Když jsem se v médiích dozvěděl, že měl běhat, hned jsem si říkal, jestli ho neznám. Ale opravdu nevím, kdo to je. Nikoho takového si nepamatuji,“ sdělil jeden z běžců ze Zlína, který se tomuto sportu věnuje už mnoho let i organizačně. Podobně mluvili další běžci z Otrokovic a okolí.

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Mezi přáteli na Facebooku má také ty, s nimiž pouze hrával internetové hry a v životě je neviděl. S některým sdílel zálibu ve známé české fantasy hře na hrdiny Dračí doupě.

Muž pracoval v průmyslovém podniku v Napajedlích, jehož vedení nechce situaci komentovat, protože mu to zákon neumožňuje.

