Města ve Zlínském kraji bojují o obyvatele, chystají jim nové parcely

„S nedostatkem vhodných stavebních pozemků se jako město potýkáme dlouhodobě. Sám vím o spoustě lidí, kteří tady nesehnali parcelu, a proto odcházejí do vesnic v okolí,“ řekl místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.

Zastupitelé proto dali zelenou společnost Hanácká pole a odsouhlasili prodej čtyř pozemků o celkové rozloze 9 377 metrů čtverečních v lokalitě za sídlištěm Zachar. Už před třemi lety tady koupila Hanácká pole od radnice skoro sedm tisíc metrů čtverečních.

Plánuje zde postavit celkem 211 rodinných a tři bytové domy. Už začala se stavbou dopravní a technické infrastruktury v rámci první etapy, první pozemky se mají prodávat začátkem roku 2023. „Je to jedna z mála příležitostí, jak nabídnout možnost pořídit si bydlení v Kroměříži,“ podotkl Krejčíř.

„Snažíme se podpořit výstavbu bytů a domů, teď dostavujeme polyfunkční dům s 29 byty pro začínající rodiny či seniory. Další domy mohou vzniknout v Dolních Zahradách,“ dodal.

Pozemky prodává i vedení Valašského Meziříčí, jde o 21 parcel v místní části Juřinka a minimální cena je 2 300 korun/m2. Jenže žádný zájemce se zatím nenašel. Město proto prodloužilo termín pro podávání přihlášek do elektronické aukce do 15. června. A také se chystá změnit podmínky pro zájemce. Například stavba domu musí být hotová do dvou let od převzetí pozemku. „Vývoj na stavebním trhu je turbulentní, lidé nejsou schopní odhadnout cenu stavby,“ sdělil starosta Robert Stržínek.

Radnice patrně umožní výstavbu bungalovů a bude se zabývat i snížením nákupní ceny. „Regulativů je tam hodně, na červnovém zastupitelstvu se budeme bavit o tom, co by šlo zmírnit nebo zrušit,“ naznačila zastupitelka Irena Brouwerová (ProValmez).

Otázkou je, zda se i pak někdo přihlásí. „Lokalita není moc šťastně zvolená. Je tam výhled na Dezu, blízkost bioplynové stanice či hráze u Bečvy,“ popsal realitní makléř Jiří Černoch (MM Reality). „Nabízeli jsme nedaleko dům k prodeji a nebyl příliš zájem. Přitom podobná zástavba v Hrachovci vyšla na 3 000 korun za metr čtvereční a prodala se,“ dodal.

Podle starosty bylo město limitované. „Vycházeli jsme z toho, kde máme volné pozemky,“ vysvětlil Stržínek. „Dokud lidé neuvidí, že se tam buduje infrastruktura, nemusí se jim parcela zdát tak atraktivní. Věřím, že se to změní.“ „Město nemá tolik možností a parcely v lukrativních místech těžko někdo prodá,“ řekla Brouwerová.

Volných pozemků je málo

Výstavbu rodinných domů řeší rovněž další města. Radnice v Hulíně vykoupila pozemky na místě zahrádek u TOS ve Wolkerově ulici. Připravuje tam prostor pro 21 rodinných domů. Práce by měly začít ve druhé polovině roku.

V Bystřici pod Hostýnem zase dokončili prodej šestnácti parcel pro výstavbu domů v místní části Rychlov. „Prodané byly za jeden den. Zájem lidí je velký. Navíc je to v klidné lokalitě, která může evokovat bydlení na vesnici,“ řekl starosta Zdeněk Pánek.

Modely výstavby jsou různé. Buď se o veškerou přípravu postará město, nebo podepíše smlouvu s developerem, který od něj koupí pozemky, zasíťuje je a vybuduje na nich cesty, chodníky, dešťovou kanalizaci, osvětlení a další úpravy. Ty pak převede do majetku radnice.

„Je to nejjednodušší varianta, díky níž města získají do užívání upravené veřejné prostranství,“ uvedl Karel Ptáček, místostarosta Valašských Klobouků. Tam nedávno zkolaudovali lokalitu Dlouhá a nyní vydali další výzvu pro developery. „Městská rada zkoumá nabídky na místa vedle polikliniky či individuální bydlení nad koupalištěm,“ zmínil Ptáček.

Obecně ovšem platí, že pozemků pro stavbu domů už města moc nemají. Proto se stále častěji spoléhají na privátní sektor. Třeba ve zmíněné Bystřici pod Hostýnem plánuje soukromá firmy stavbu skoro dvaceti řadovek nedaleko nádraží v ulici Za Drahou.

Ne každý ale na nový dům dosáhne. Cenu stavebních prací ženou nahoru drahé stavební materiály, vysoká cena práce a růst cen pozemků. Podle HB Indexu, který zveřejnila Hypoteční banka, se cena pozemků meziročně zvýšila o skoro čtvrtinu. Růst ovlivnily i spekulativní investice, stále více se totiž prodávají pozemky bez schváleného územního plánu.