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Žena zmizela na Vsetínsku. Policie našla její odstavené auto a žádá o pomoc

Autor:
  19:14

Pohřešovaná Věra Horáková. (5. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

Policie od neděle hledá Věru Horákovou narozenou v roce 1973. Její šedou Škodu Octavii nalezli policisté odstavenou v obci Malá Bystřice. Vzhledem k okolnostem jejího zmizení mají obavy o její zdraví a život.

Policie České republiky vyhlásila pátrání po Věře Horákové z Uherskohradišťska. V sobotu se vyskytovala v okolí Velkých Karlovic. Její osobní automobil značky Škoda Octavia šedé barvy našli policisté následující den odstavený v obci Malá Bystřice. Vozidlo má registrační značku 4Z3 4494.

Pohřešovaná měří 172 centimetrů, má krátké hnědočerné vlasy a modré oči. Bližší informace o zmizelé poskytuje Policie ČR.

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Policie upozorňuje, že okolnosti zmizení vyvolávají obavy o bezpečí pohřešované ženy. Podle zveřejněných informací existují důvody k obavám o její život a zdraví.

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Každý, kdo ví, kde by se žena mohla nacházet, nebo má jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejímu nalezení, by měl neprodleně kontaktovat policii na telefonním čísle 158.

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