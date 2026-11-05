Policie České republiky vyhlásila pátrání po Věře Horákové z Uherskohradišťska. V sobotu se vyskytovala v okolí Velkých Karlovic. Její osobní automobil značky Škoda Octavia šedé barvy našli policisté následující den odstavený v obci Malá Bystřice. Vozidlo má registrační značku 4Z3 4494.
Pohřešovaná měří 172 centimetrů, má krátké hnědočerné vlasy a modré oči. Bližší informace o zmizelé poskytuje Policie ČR.
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Desítky policistů a vrtulník hledaly v Brně zmizelou ženu s červenými brýlemi
Policie upozorňuje, že okolnosti zmizení vyvolávají obavy o bezpečí pohřešované ženy. Podle zveřejněných informací existují důvody k obavám o její život a zdraví.
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Každý, kdo ví, kde by se žena mohla nacházet, nebo má jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejímu nalezení, by měl neprodleně kontaktovat policii na telefonním čísle 158.