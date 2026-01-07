„Pokoušeli jsme se službu zachovat a hledali podmínky, za jakých by to bylo možné. Ale narazili jsme na problém s nedostatkem lékařů, kteří by zde museli sloužit,“ vysvětlil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
„Myslím ale, že to byla otázka času. Už před dvěma lety tady skončila dětská pohotovost a na dojíždění do Uherského Hradiště si lidé zvykli. Věřím, že podobně to bude i s dospělými. Místní pohotovost nebyla příliš využívaná a nebyla ani příliš vybavená, takže složitější případy stejně lékaři odesílali do Hradiště,“ doplnil.
V Brodě byla Lékařská pohotovostní služba (LPS) k dispozici každý všední den od 17 do 20 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. V průměru se počet pacientů nepohyboval ani kolem jedné osoby za hodinu.
Pohotovost převzaly od krajů pojišťovny
Stejně tak o pohotovostní službu přišli od Nového roku lidé z Rožnova pod Radhoštěm, kde fungovala o víkendech a svátcích od 8 do 15 hodin v budově záchranky. Teď místní najdou lékaře v 15 kilometrů vzdáleném Valašském Meziříčí či 30 kilometrů vzdáleném Vsetíně.
„Úkony první pomoci v Rožnově jsou velmi omezené, a to zejména proto, že chybí potřebné vybavení například při zlomenině. V místě není rentgen ani materiál pro fixaci zlomeniny. Pohotovost v Rožnově nemůže ošetřit děti, protože ani jeden ze sloužících lékařů není pediatr, což je však zákonná podmínka pro ošetření dítěte,“ zdůvodnilo vedení města občanům na svých webových stránkách.
Změna provozu vyplývá z novely zákona, na základě které přešla povinnost organizování a zajištění LPS z krajů na zdravotní pojišťovny. Legislativa směřuje k tomu, aby pohotovosti zůstaly hlavně v nemocnicích s urgentním příjmem, což se ve Zlínském kraji týká nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
Novela pak stanovila několik podmínek pro zachování provozu, které ale některé dosavadní pohotovostní služby mimo nemocnice nesplnily. V celé republice tak svou činnost ukončily desítky LPS.
V Bystřici i Kloboukách pohotovost zůstává
V kraji se kromě Rožnova a Brodu žádná další pohotovost neruší. Otazník visel ještě nad fungováním služby ve Valašských Kloboukách, kam mohou pacienti přijít každý všední den od 17 do 20 hodin a o víkendech a svátcích mezi 10. a 18. hodinou. Přestože nejde o nemocniční pohotovost, zdravotní pojišťovna se ji rozhodla zachovat. Zachování této služby si také místní lidé zvolili jako prioritu ve veřejné anketě v roce 2024.
„Byli jsme připravení i se starosty z okolních obcí, že fungování pohotovosti případně finančně podpoříme. Nakonec to ale nebude nutné,“ objasnil starosta Klobouk Josef Bělaška.
V omezeném režimu bude dál k dispozici i pohotovost v Bystřici pod Hostýnem. Tam na její provoz už několik let přispívá město a bude v tom pokračovat. „My jsme se na radě domluvili, že pohotovost chceme finančně podporovat, máme i dohodu s lékaři,“ konstatoval místostarosta Bystřice Mojmír Heryán.
Pojišťovna by měla zaplatit výkony, které lékaři s pacienty provedou. Mzdy lékařů a sester a další náklady ale musí zaplatit město. Za rok by mělo jít o částku 700 tisíc korun. Zájem o pohotovost v Bystřici není sice velký, vedení města ale nechce své obyvatele posílat do vzdálenějších nemocnic. V roce 2023 zde lékaři na pohotovosti ošetřili celkem 263 pacientů, předloni jich bylo bezmála 300 a loni do konce října necelých 200.
Záchranáři území pokrývají
Ve všech nemocnicích v kraji také zůstal plný víkendový provoz LPS pro děti i dospělé. „Původně se omezení pohotovostí mělo týkat i nemocnic, u kterých pojišťovny navrhovaly pouze osmihodinové otevírací doby. Díky jednání kraje se ale podařilo ve všech krajských nemocnicích udržet dvanáctihodinový víkendový provoz, který fungoval doposud,“ přiblížil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
Starostové Brodu, Rožnova i Bystřice zároveň připomínají, že na svém území mají výjezdové základny záchranky. „To byla jedna z mých podmínek, aby v regionu zůstala zachovaná dostatečně blízká zdravotnická záchranná služba. Sídlí v Brodě, Luhačovicích a Suché Lozi. Tím pádem je území dobře pokryté,“ přiblížil Kubáník.
Ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje stále funguje také víkendová stomatologická pohotovost. V Kroměříži, Vsetíně a Zlíně budou zubní lékaři sloužit v prostorách krajských nemocnic, v Uherském Hradišti pak ve svých ambulancích podle stanoveného rozpisu. Aktuální přehled provozních dob LPS je k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje.