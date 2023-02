Zlínský kraj doplácí na pohotovost desítky milionů, sehnat lékaře je problém

Během Štědrého dne ošetřili lékaři na pohotovosti ve zlínské nemocnici 69 dětí s virózami, chřipkou a respiračními onemocněními. V dalších dvou svátečních dnech prošlo ambulancí pokaždé kolem stovky malých pacientů.

Najít ochotné lékaře na celonoční službu je ale stále větší problém. Pacientů přibývá a čekání provází nervozita rodičů. I ve Zlínském kraji se navíc projevuje problém posledních let, kdy se služby na pohotovosti nedaří pokrýt tak dobře jako dřív. V Libereckém kraji už museli některé pohotovosti dokonce zrušit.

„Tak špatně na tom u nás nejsme. Je ale obtížné to personálně zajistit. Ve Zlíně plánujeme pohotovosti vždy na tři měsíce dopředu a momentálně stále nemáme obsazené tři čtyři dny. Naplňování bývá prostě hraniční,“ řekl předseda okresního sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas, který pohotovost zajišťuje jednou měsíčně o víkendu a jednou ve všední den.

Právě na Lékařské pohotovostní službě (LPS) se začíná naplno projevovat problém v primární péči. Praktici i pediatři stárnou, někteří odcházejí do důchodu, své ordinace zavírají a pacienti si musejí těžce hledat náhradu, protože mladí lékaři o práci v terénu nemají velký zájem. Jiní nechtějí pacienty nechat bez lékaře a přesluhují.

Seznam doktorů, kteří jsou ochotni po skončení pracovní doby a vyřízení administrativy odsloužit další hodiny na pohotovosti, se ovšem krátí.

„Zatím jsme velmi závislí na lékařích v důchodovém věku a bez nich tuto službu nejsme schopni zajistit. Kraj je pohotovostmi pokrytý dostatečně, jen je potřeba služby rozdělit mezi praktické dětské lékaře a lékaře na odděleních,“ vysvětlila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem.

Lidé někdy chodí s banalitami

Lékaři také poukazují na své zkušenosti. Pohotovostní služba někdy trvá 13 i více hodin a vystřídá se při ní 50 až 90 pacientů.

Stále častěji přicházejí s komplikovanými potížemi, anebo naopak s problémy, které nejsou akutní a počkaly by do druhého dne, či na pohotovost zkrátka nepatří. Když se takových případů sejde více najednou, prodlouží se čekací doba a v čekárně se šíří nervozita a naštvanost. „Jen minimum pacientů opravdu patří na LPS. Většinu stavů lze vyšetřit u registrujícího lékaře,“ konstatovala Hülleová.

Nemocnice někdy řeší i stížnosti ze strany pacientů. „Nejčastěji si lidé stěžují na čekání, někdy také na chování lékaře. Často jsou stížnosti neoprávněné či neopodstatněné, provázejí je celkem pochopitelné emoce a tlak,“ přiblížila mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská.

„Někdy se stane, třeba během obrovského množství pacientů na pohotovosti v průběhu vánočních svátků, že pacient očekává od lékaře stejnou pozornost, jakou mu věnuje jeho běžný praktický lékař, který s ním hovoří i desítky minut. To však na pohotovosti v takové míře není možné,“ dodala.

Řešení má v rukou stát

Ve Zlínském kraji to funguje tak, že pohotovosti, které mají svou ambulanci v nemocnicích, zajišťuje daná nemocnice ve spolupráci s praktickými lékaři. Ve večerních a nočních hodinách a o víkendech a svátcích je proto k dispozici lékař ve všech pěti nemocnicích, tedy ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně i Valašském Meziříčí.

Všude slouží lékaři pro dospělé i pediatři, a to každý všední den od 17 do 20 až 22 hodin, o víkendech a svátcích většinou od 8 do 20 hodin, vyjma valašskomeziříčské nemocnice, kde pediatr není přes týden, ale jen o víkendu. Občasné výpadky má LPS pro dospělé ve Vsetínské nemocnici.

V Uherském Brodě, Rožnově pod Radhoštěm, Bystřici pod Hostýnem nebo Valašských Kloboukách pak zajišťuje pohotovost záchranka prostřednictvím některých z vybraných lékařů.

Kraj, který na pohotovosti ročně doplácí desítky milionů, opakovaně vyzýval praktiky i pediatry k solidaritě a pomoci při pohotovostních službách. Nařídit jim to ale nemůže.

„Služby byly odjakživa součástí lékařské profese a takto by měly být i vnímány. Ale zajištění LPS je o nastavení systému ze strany státu. Stát musí rozhodnout, v jakém rozsahu má existovat, a stanovit podmínky pro její poskytování,“ sdělila krajská náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Pracovní skupině pro reformu primární péče, kterou ministerstvo zdravotnictví opět svolalo, proto Sehnalová předala požadavek na celostátní řešení tohoto problému.