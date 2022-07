Hnutí STAN bude ve Zlíně těžko hledat partnery k povolební spolupráci

Jednak s ohledem na počet hlasů, které dostane, a taky v souvislosti s tím, že ne všechny strany a hnutí mají zájem s ním spolupracovat. Důvodem je kauza kolem pražského dopravního podniku, v níž figuroval i podnikatel Michal Redl ze Zlína, který je na hnutí napojený.

Se STAN už předem téměř odmítá možnou povolební spolupráci například dosud opoziční hnutí Zlín 21. „K nabídce vytvořit koalici spolu se STAN jsme byli opatrní už před čtyřmi lety. Kromě výhrad k jejich způsobu řízení města nám nebyla čitelná ani struktura v jejich vedení a naše opatrnost tak byla namístě,“ nastínil opoziční zastupitel a lídr kandidátky Zlín 21 Čestmír Vančura. „Bez věcné sebereflexe členů vedení radnice si koalici se STAN představit nedokážeme,“ doplnil.

STAN je dnes ve Zlíně v koalici s ANO, obě hnutí mají v jedenáctičlenné radě po čtyřech lidech, po jednom jsou zastoupeny ODS, KDU-ČSL a Piráti. Značné výhrady ke hnutí má také ODS.

„Spolupráci s nimi bych se rád vyhnul, ale nezavrhuji ji, protože je potřeba sestavit funkční radu a zastupitelstvo. Od začátku ale nemáme prioritu spolupracovat se zlínským STAN,“ reagoval senátor a lídr ODS Tomáš Goláň. „I bez této kauzy by byla naše spolupráce přehodnocována, po této kauze to bude ještě silnější. Obzvlášť s některými lidmi ze STAN, kteří jsou dlouhodobě spojení s jeho činností, je fungující koalice nemyslitelná. Pragmatičnost je velmi důležitá, ale ne za každou cenu,“ doplnil.

Ani krajské vedení Pirátů není spolupráci se STAN nakloněno, přičemž mezi oběma stranami to zaskřípalo už po předloňských krajských volbách. Tehdy dali Piráti přednost koalici s ANO a hnutí STAN zůstalo v opozici. Teď se k tomu přidala ještě kauza Dozimetr, která ukazuje na propojení hnutí s podsvětím.

„Příčí se nám to a absolutně se s tím neztotožňujeme. Nechtěl bych proto, abychom s nimi šli ve Zlíně do koalice, i když se tamní STAN odvolává na to, že se jich kauza netýká. Ale týká,“ míní krajský šéf Pirátů Vratislav Krejčíř.

Zlínská organizace Pirátů si o možné spolupráci může sama rozhodnout v rámci vnitrostranického hlasování. „Sledujeme, zda se STAN vnitřně odpoutá od Polčáka s Gazdíkem (spoluzakladatelé hnutí Stanislav Polčák a Petr Gazdík, kteří měli blízko k Redlovi – pozn. red.), podle toho budeme po volbách jednat. Předem vylučujeme pouze koalici s KSČM a SPD,“ nastínil lídr zlínské kandidátky Jiří Robenek.

Jedničkou STAN ve Zlíně je Kateřina Francová

Klíčovým spojencem STAN je poslední čtyři roky ANO, které po zveřejnění kauzy spolupráci v koalici zatím radikálněji neřešilo. „Vzhledem k tomu, že s nimi volební období zvládneme dotáhnout do konce, tak by bylo zvláštní, kdybychom s nimi vylučovali povolební spolupráci. Snažíme se to řešit racionálně,“ tvrdí zlínský primátor a lídr kandidátky ANO Jiří Korec.

Řekl, že nezná kandidátku STAN a řešit případnou povolební spolupráci dnes považuje za předčasné. „Nemáme to nastaveno tak, že je někdo náš nejbližší partner, druhou věcí potom je, kdo bude za STAN na kandidátce,“ uvedl Korec.

Také lidovci se prozatím vyjadřují opatrněji. „Nadšený z toho nejsem, nechci ale říkat, že budeme hledat jiné koaliční partnery. Spolupráci nevylučuji. Budeme dál sledovat, jak se kauza vyvíjí,“ řekl náměstek primátora a lídr KDU-ČSL Vojtěch Volf.

Jedničkou kandidátky STAN je současná náměstkyně primátora Kateřina Francová, která stejně jako její kolegové z hnutí říká, že se zmíněná kauza týká pražského dopravního podniku, nikoliv Zlína a zdejší radnice. Nicméně dva blízcí Redlovi muži byli i ve vedení městských firem. Město si tak nechá zpracovat další podrobnější audity fungování společností. Ty dosavadní zatím prohřešky neodhalily. STAN si bude volit rovněž nové zlínské i krajské vedení, v němž skončí také Gazdík.

„Ve Zlíně bychom neměli být spojovaní s pražskou kauzou, proto bychom neměli být problematičtí pro nikoho. Záleží ale na tom, jak to uvidí potenciální partneři,“ řekla Francová. „Vždycky jsme své rozhodnutí dokázali zdůvodnit. Je v nás jakási zkušenost, která může být pro někoho pozitivní, pro jiného nemusí být zajímavá. Věřím tomu, že budeme důvěryhodní,“ dodala.