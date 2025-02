Nejdřív vydělat, pak investovat, říká podnikatel roku 2024 Zlínského kraje

„Nevím, čím to je, že si nás porota znovu vybrala. Asi jsou to naše hospodářské výsledky, protože my jsme stále růstoví co do tržeb i do počtu zaměstnanců. Nestagnujeme,“ prohlásil Machala.

„Vždycky jsem razil takové heslo – povolný růst z vlastních zdrojů. Na začátku jsme se snažili získat úvěr, ale nedostali jsme nic. Dnes jsem tomu rád, vidím, že to jde i bez něj,“ poukázal na začátky, kdy firma sídlila v garáži s jediným zaměstnancem.

Společnost založil se svojí ženou Marií v rodném Bánově krátce po revoluci, v roce 1992, s tehdy odvážnou vizí zlepšit životy lidí se zdravotním postižením a dát jim svobodu pohybu. Původně rodinný podnik vypracoval na předního evropského výrobce bezbariérových řešení.

„Antonín Machala svým příběhem představuje další díl pestré mozaiky oceněných podnikatelů. Uznání zaslouží odvaha, se kterou se pustil do specifického a zároveň tak trochu podceňovaného oboru. I díky němu je současný svět lidí s omezenou mobilitou daleko svobodnější,“ uvedla během slavnostního vyhlášení Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Altech vyrábí schodišťové plošiny na míru, svislé plošiny, schodišťové sedačky, zvedací zařízení, rampy a bazénové zvedáky pro lidi s hendikepem. V minulosti firma spolupracovala s pořadateli olympijských a paralympijských her v ruské Soči, plošiny ze Slovácka také usnadňovaly cestování metrem návštěvníkům her v brazilském Riu, jsou také na tenisovém turnaji ve Wimbledonu nebo v prezidentské loži v Národním divadle.

Zhruba 85 procent produkce Altech vyváží do zahraničí. Společnost se nikdy nezadlužil, spolupracuje s odborníky z řad imobilních občanů a využívá při výrobě také automatizaci a robotizaci.

Podobně jako jiné společnosti i Altech musí řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto chce postavit firemní byty a garsonky, aby mohla přilákat zaměstnance ze zahraničí.

Má v plánu také vývoj nových produktů. Aktuálně například pracuje na inovativní schodišťové sedačce, která by jezdila pouze po jedné vodicí trubce místo dvou. Tento vývoj probíhá ve spolupráci s partnery z Německa a Nizozemska.

EY Podnikatel roku se letos uděluje po pětadvacáté, ve Zlínském kraji po jedenácté. Vítězové dalších regionálních kol soutěže budou oznámeni v průběhu následujících týdnů. Hlavní ceny v celkem pěti kategoriích budou předány 4. března 2025. Absolutní vítěz se v červnu zúčastní světového finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2024.