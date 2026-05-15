„Krátce před polednem prováděla hlídka z místního okrsku kontrolu lokality Podlesí. Pozornost strážníků upoutala žena tlačící dětský kočárek, jejíž vrávoravá chůze nasvědčovala silné podnapilosti,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.
Hlídka záhy zjistila že se jedná o sedmatřicetiletou ženu a její tříletou dceru. Naměřená hodnota alkoholu zkušené strážníky šokovala, certifikovaný analyzátor při opakovaném měření ukázal hodnotu přes 3,7 promile.
„Sama žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima,“ líčí Janík s tím, že žena měla s alkoholem na veřejnosti problémy už dříve.
„Už letos v březnu řešila hlídka MP Zlín stejnou ženu, která se pod vlivem alkoholu pohybovala venku se svojí dcerou. Také tehdy naměřená hodnota alkoholu v dechu přesahovala 4 promile,“ prozradil zástupce ředitele.
Vzhledem k tomu, že žena nebyla schopná se o svou dcerku postarat, byla na místo přivolána babička dítěte, která si holčičku během několika minut převzala do péče. Případ si stejně jako při předchozím incidentu přebrala k dalšímu prověřování Policie České republiky.
„V jednání ženy spatřujeme podezření z přečinu Ohrožování výchovy dítěte, ale finální posouzení je na státní policii a státním zastupitelství,“ doplnil Janík.