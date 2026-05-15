Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vratká chůze, v kočárku tříleté dítě. Matka nadýchala téměř čtyři promile

Petr Fojtík
  16:42
Více než 3,7 promile alkoholu nadýchala v pozdním květnovém dopoledni ve Zlíně žena tlačící kočárek s dítětem. Stejnou výtečnici přitom nachytala hlídka Městské policie z totožného důvodu už v březnu. Tehdy jí strážníci zjistili v dechu dokonce čtyři promile alkoholu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Krátce před polednem prováděla hlídka z místního okrsku kontrolu lokality Podlesí. Pozornost strážníků upoutala žena tlačící dětský kočárek, jejíž vrávoravá chůze nasvědčovala silné podnapilosti,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Hlídka záhy zjistila že se jedná o sedmatřicetiletou ženu a její tříletou dceru. Naměřená hodnota alkoholu zkušené strážníky šokovala, certifikovaný analyzátor při opakovaném měření ukázal hodnotu přes 3,7 promile.

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

„Sama žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima,“ líčí Janík s tím, že žena měla s alkoholem na veřejnosti problémy už dříve.

„Už letos v březnu řešila hlídka MP Zlín stejnou ženu, která se pod vlivem alkoholu pohybovala venku se svojí dcerou. Také tehdy naměřená hodnota alkoholu v dechu přesahovala 4 promile,“ prozradil zástupce ředitele.

Zlín mění vyhlášku o zákazu alkoholu. Policii scházejí účinná opatření

Vzhledem k tomu, že žena nebyla schopná se o svou dcerku postarat, byla na místo přivolána babička dítěte, která si holčičku během několika minut převzala do péče. Případ si stejně jako při předchozím incidentu přebrala k dalšímu prověřování Policie České republiky.

„V jednání ženy spatřujeme podezření z přečinu Ohrožování výchovy dítěte, ale finální posouzení je na státní policii a státním zastupitelství,“ doplnil Janík.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

Vratká chůze, v kočárku tříleté dítě. Matka nadýchala téměř čtyři promile

Ilustrační foto.

Více než 3,7 promile alkoholu nadýchala v pozdním květnovém dopoledni ve Zlíně žena tlačící kočárek s dítětem. Stejnou výtečnici přitom nachytala hlídka Městské policie z totožného důvodu už v...

15. května 2026  16:42

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:51

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

15. května 2026  11:01

Do autobusu plného seniorů vracejících se z výletu naboural osobák, sedm zraněných

Sedm zraněných seniorů si vyžádala srážka autobusu s autem ve Zlíně, záchranáři...

Vraceli se z výletu, místo v domově seniorů ale někteří účastnicí zájezdu skončili ve čtvrtek odpoledne na urgentním příjmu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Střet autobusu s osobním vozem...

15. května 2026  10:44

Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s havárií naštěstí...

15. května 2026  9:09

Kameny zmizelých ve vizovických ulicích připomínají rodiny majitelů pálenic

Ve vizovických ulicích se objevily kameny zmizelých, připomínají majitele...

V ulicích Vizovic se objevily první kameny zmizelých, které připomínají oběti nacistického režimu. Nacházejí se v ulicích Štěpská a Slušovská a jsou věnovány rodinám Singerů a Jelínků, které byly...

14. května 2026  15:36

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:45

Úpravy křižovatek ve Zlíně pokračují, uzavře se cesta po Benešově nábřeží

Modernizace semaforů na třídě Tomáše Bati ve Zlíně pokračuje. (květen 2026)

Řidiči i chodci musejí počítat s dalšími omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu...

14. května 2026  8:45

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.