Šedivý podchod ve Zlíně rozzáří chytrá světelná instalace, vytvoří ji studenti

Přibližně do čtvrt roku by mělo protější betonovou stěnu zdobit světelné interaktivní dílo, které vzešlo z umělecké soutěže. Uspořádala ji Kancelář architekta města Zlína mezi studenty zlínské Univerzity Tomáše Bati, katedry tvorby prostoru.
„Je to světelná instalace ze svislých linek v pravidelné vzdálenosti, které pomocí čidel reagují na pohyb lidí,“ přiblížil hlavní městský architekt Jindřich Nový. „Můžou se na ní vytvářet vlny a jiné obrazce.“
Na instalaci bude možné měnit barvy a různě ji programovat. Světla, která půjde vidět v šeru podchodu i během dne, mohou být nastavena také jako statická.
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„Instalace bude skvělá, jedinečná. Myslím si, že snese vysoké nároky na hodnocení. Není to naše první dobrá zkušenost se zlínskou univerzitou,“ zmínil Nový. „Momentálně se dodělává projekt a připravuje realizace, která by se měla uskutečnit na podzim.“
Pokud jde o obchody v útrobách podchodu, město čeká na to, až mu odborníci řeknou, kolik peněz by jejich opravy stály a jak dlouho by trvaly.
Podle náměstka primátora Pavla Brady (ANO), který má na starosti územní rozvoj města a jeho majetek, by mohlo být do šesti až osmi měsíců vydané stavební povolení. S opravami by se mohlo začít do dvou let. Situaci ale komplikuje skutečnost, že do podchodu dlouhodobě zatéká.
Jak dostat vodu pryč?
„Odbor dopravy provedl sanační práce a instaloval opatření, které svádí vodu pryč. Chceme ale být připraveni,“ přiblížil Brada. „Takže vestavba obchodů bude odolná proti vodě, kdyby tam přece jen něco proteklo. Bylo by to na principu druhé střechy, voda se svede dozadu. Běžný člověk nic nepozná,“ nastínil.
Ve hře byla varianta, že by se oprava provedla z horní části, kde ale vede jedna z hlavních cest ve Zlíně, po níž projede kolem 30 tisíc aut denně.
„V horizontu minimálně pěti let je nereálné, že by stát anebo město zastavili provoz na této komunikaci, rozebrali její povrch a udělali novou izolaci. Stálo by to desítky milionů korun,“ upozornil Brada.
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„Pokud to nebude vyloženě nezbytné, nikomu se do toho nebude chtít. Je to hlavní příjezd do Zlína,“ doplnil.
V budoucnu se změní také prostor vstupu do podchodu ze strany od svitovského areálu. Oživí ho posezení s lavičkami a zelení v květináčích. K zemi půjde věžička, která narušuje architektonický ráz. „Záměr se přetáhne do dalšího volebního období, není to jednoduché,“ podotkl Brada.
Komunální volby se konají letos v říjnu. Podle Brady se úpravy podchodu protahují hlavně kvůli zatékání, jež bylo třeba vyřešit předtím, než se zpracuje projekt na opravy obchodů.