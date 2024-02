Ve zlínském podchodu nefunguje eskalátor ani výtah, náprava se řeší týdny

„Je to nepříjemné, protože jediná bezbariérová cesta je po ploše, která je poměrně hodně šikmá,“ zmínil zlínský radní Václav Kovář. „Stěžují si na to jednotlivci, spíše starší lidé, a ti, pro které je to bariéra a nevyjdou z podchodu po schodech.“

Eskalátor přestal fungovat loni na podzim. A protože výrobce, který zajišťuje i servis, slíbil podle Kováře dodávku náhradního dílu až za tři měsíce, město schody provizorně opravilo prostřednictvím svých technických služeb. V provozu však nebyly dlouho. Od letošního ledna jsou opět mimo provoz. Navíc nefunguje ani výtah.

„Chápu, že se schody můžou pokazit, ale zdá se mi, že už nejezdí hodně dlouho,“ posteskla si starší obyvatelka města, která frekventovaným podchodem v centru Zlína často prochází. „Rozhodně bych je využila. Škoda, že nefungují.“

Náprava by měla přijít za pár týdnů. Tedy pokud výrobce splní lhůty, jež s ním v lednu dojednalo město. „Zprovoznění eskalátoru by mělo být začátkem března,“ předestřel Kovář. „Výtah s tím dáme do jednoho balíku. Chceme, aby se lidé z podchodu dostali. Je špatné, když ani jedno nefunguje,“ doplnil.

Město současně upraví servisní smlouvu se společností Schindler, která dodala schody i výtah.

„Smlouva byla postavená jenom na jakési kvartální obhlídce eskalátoru a výtahu s tím, že tam nebyl dobře podchycený servis, tedy hlavně dodací lhůty. Teď pracujeme na tom, abychom měli smlouvu postavenou tak, aby opravy byly co nejdříve,“ uvedl Kovář. „Říkají, že není problém nastavit spolupráci jiným způsobem. Čekáme na varianty, co nám nabídnou.“

Eskalátor a výtah jsou v podchodu od jeho rozsáhlé rekonstrukce z roku 2014. Podle radního se na nich už může projevit stáří, nicméně na odpis by ještě být neměly.

„Budeme zjišťovat, jakou má eskalátor životnost, ale měl by vydržet déle než deset let, i když na něj prší,“ uvedl Kovář. „V Praze jsou také eskalátory z metra, které nejsou kryté.“