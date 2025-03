Ve Zlíně opraví chátrající podchod pod hlavní třídou. Vestaví do něho nový

Dnes už sice podchod není tak využívaný, lidé jím však stále chodí a není v dobrém technickém ani estetickém stavu. Proto jsou jeho stavební úpravy zapotřebí.

„Nechodí tam sice tolik lidí jako dříve, ale mimoúrovňové křížení je vždy bezpečnější než přechod pro chodce,“ zdůraznil radní pro dopravu Václav Kovář.

Podchod vede pod hlavním příjezdem do města, po němž denně projede přes 30 tisíc aut. Stavebních úprav si všimnou i lidé, kteří ho nevyužívají, protože budou odstraněny nadzemní části podchodu, tedy zastřešení a bývalé trafiky po obou stranách cesty. Tyto objekty v posledních letech spíše chátraly.

„Postavíme tam nové zastávkové přístřešky, ale už bez provozoven, o které není zájem,“ poznamenal Kovář. Opravit by se měly také zastávkové zálivy, což může dočasně omezit provoz na krajních jízdních pruzích. „Ale chtěli bychom, aby byly dopady na dopravu minimální,“ zmínil radní.

Rekonstrukce bude nevšední

Zajímavá bude samotná rekonstrukce podchodu. Nepůjde ani tolik o jeho opravu jako spíše o výstavbu nového uvnitř současného. „Do stávajícího podchodu bude vestavěn podchod nový s probouráním ‚střechy‘ stávajícího. Schodiště a rampy budou provedeny podle platných předpisů pro bezbariérové uspořádání, bude provedeno nové nasvícení a kolektory pro inženýrské sítě v chodníkové části,“ uvádí se v materiálu, který v únoru schvalovali zlínští radní.

Obsahoval dodatek ke smlouvě o vypracování projektové dokumentace, která by měla být hotová během letošního roku. Přesné technické řešení vyplyne z dokumentace.

„Hledáme možnost financování z dotačních titulů. Chtěli bychom stavět v nejbližších letech,“ naznačil Kovář.

Radnice má v plánu upravit také podchod přímo v centru u náměstí Práce. Ten sice už před 11 lety přestavěla za 50 milionů korun, ovšem bez obchodů, které jsou v jeho útrobách. Jejich majitelé s tím tehdy nesouhlasili. Městu se už podařilo všechny krámky vykoupit a plánuje jejich přestavbu, aby podchod vypadal útulněji.

„Chceme podchod rekonstruovat a uvést do dobrého stavu, ať je to místo živé, a ne tak ponuré jako dnes,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

Pokud jde o využití opravených provozoven, mohlo by v nich podle něho být bistro, kavárna, květinářství, pekařství či předprodej jízdenek do městské hromadné dopravy. Práce by měly začít v následujících dvou letech.