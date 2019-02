Obyvatel přibývá ve Zlínském kraji jen v malých městech, velká se vylidňují

Statistika, která porovnává počty narozených a zemřelých za loňský rok, ještě není dokončená, tendenci však ukazují už léta předchozí. Malá města v ní mají jednoznačně nad těmi většími navrch.

Ve Zlínském kraji se každoročně najde několik měst, kde počet nově narozených převažuje. Větší město mezi nimi bývá jedno dvě. Tři roky po sobě to dokázalo Uherské Hradiště, naposledy ještě v roce 2017.

„Odliv obyvatel je vážnou věcí a postihuje všechna města. Abychom si je udrželi či v ideálním případě přilákali nové, musíme neustále rozvíjet možnosti bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, občanské vybavenosti,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Dobrý výsledek mělo také Valašské Meziříčí. V posledních čtyřech letech tady narození převažovali dvakrát. V letech 2016 a 2017.

Zato krajský Zlín vykazuje opakovaně úbytek. Řešení se hledá léta, zatím marně. Pokračovat v tom bude i současná vládní koalice.

„Město musí být atraktivní pro mladé,“ řekl primátor Jiří Korec. Zopakoval tak zaklínací formuli svých předchůdců.

„To samozřejmě znamená velkou spoustu dílčích věcí, jako je bydlení, pracovní příležitosti a možnost trávení volného času. Jsme součástí koalice a musíme se tedy dohodnout s ostatními, jak budeme postupovat,“ dodal.

Premiantem jsou Valašské Klobouky

Místem, které momentálně vede, jsou Valašské Klobouky. Kladným přirozeným přírůstkem se město může pochlubit za roky 2016 a 2017 a předběžně ho dosáhlo i loni.

Ruku v ruce s tím jde i nižší průměrný věk ve městě. Zatímco Klobouky měly předloni 41,6 roku, Zlín byl na 43,8 a třeba Otrokovice na 44,1 roku.

Města s nárůstem počtu obyvatel Ve Zlínském kraji je za rok 2017 dvanáct měst, v nichž se více lidí narodilo, než zemřelo. Jedná se o: Chropyni, Bojkovice, Kelč, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Brumov-Bylnici, Fryšták, Slavičín, Slušovice, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky a Vizovice. Zdroj: Český statistický úřad Zlín

„Všechna města se snaží, aby jim mladí lidé neodcházeli. My třeba připravujeme novou lokalitu pro bydlení, ale podstatná je i celková atmosféra. Komu vyhovuje anonymita, půjde do velkého města, tady je všechno osobnější,“ zamýšlela se starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Zhruba pětitisícové město investuje do školství a kultury, podporuje spolkový život. Nedávno v něm přibyly byty, které postavil developer a radnice nabídne zasíťované pozemky pro stavbu rodinných domů.

Co Klobouky nemají, jsou pracovní příležitosti. Na druhou stranu v dojezdové vzdálenosti je zaměstnavatelů dostatek. A v poslední době získala na oblíbenosti sdílená doprava.

„Lidé se domluví a jedou čtyři jedním autem, místo aby jel každý sám. To vidíte stále častěji,“ potvrdila Olšáková.

A častější je i příchod mladých lidí z okolních obcí a návrat těch, kteří dokončili studia.

Vsetínu chybí rozvojové plochy

Malé město je obvykle i finančně výhodnější. Na to narážejí třeba ve Vsetíně, který měl podle předběžných údajů loni poprvé po letech kladný přírůstek. Trend, kdy mladí lidé volí bydlení v okolních obcích a do města dojíždějí za prací a do škol, se tady ale drží dlouhodobě. A jedním z argumentů jsou ceny nemovitostí.

Vsetín má ale ještě další problém, který vychází z jeho polohy mezi kopci.

„Schází nám místa, kde by se ještě dalo stavět. Snažíme se mladým vyjít vstříc alespoň startovacími byty, to má velký úspěch,“ reagoval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Při srovnání na úrovni krajů je Zlínský kraj tím, z něhož lidé odcházejí jen zřídka. V průzkumech, které hodnotí kvalitu života, se pravidelně umisťuje na předních příčkách (viz též Ze Zlínského kraje lidé odcházejí jen zřídka, přesto obyvatel ubývá).