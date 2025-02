Zlínskému kraji hrozí velký úbytek obyvatel. Politici chtějí trend zvrátit

V novém trendu hledejme příležitosti, říká socioložka Může se stát, že Zlínský kraj bude mít o třetinu méně obyvatel. Ale současně to pro něho nemusí být tragédie. Tak by se dal stručně shrnout pohled socioložky Lucie Vidovićové z Masarykovy univerzity v Brně. „Pokud bude pokračovat nastolený trend, nezbude nám nic jiného než se s tím smířit. A hledat v tom příležitosti,“ míní Vidovićová. Mohou se naplnit odhady statistiků?

Mohou. Vychází to ze stárnutí populace a odhadu migrace. Zlínský kraj má dobrou dlouhověkost, ale nerodí se tam více dětí. Trend bude takový, i když se může stát ledacos. Od vynalezení tabletky na dlouhověkost, po takovou míru automatizace výroby, že budeme pracovat čtyři dny v týdnu. Tyto věci mohou mít na budoucnost vliv. Pokud nenastanou, máme počítat s vylidňováním kraje?

Mezinárodní dokumenty a organizace dbají na to, aby se o trendu mluvilo jako o příležitostech, ne o tom, že méně lidí rovná se horší kvalita života, v tomto případě kraje. Může to být příležitost pro nejrůznější nové investice, které mohou být výhodné pro starší populaci nebo tu, která bude žít v řidčeji obydlených krajích. Směřovat mohou do technologií, služeb, zboží. Co říkáte na srovnání kraje a Prahy?

Oproti všem evropským přístupům je třeba říci, že to není o regionální velikosti celků jako spíše o jejich socioekonomickém statusu. Takže chudé kraje se budou vylidňovat více a rychleji než ty, které na tom budou lépe. To je příklad Prahy. Ale i malé obce v dobrém kraji mohou lidi udržet a mohou se do nich stěhovat mladší. Jde o vytváření kvality života, která v nových generacích představuje už něco jiného. Může to být ekonomická i ekologická udržitelnost, zelené prostory, kde je infrastruktura pro práci na dálku. Nová generace, která bude žít v roce 2081, se ještě nenarodila. A bude vypadat jinak. Takže s tím může zamíchat pokrok?

Určitě. Teď se bavíme o době, která přijde za šedesát let. Ale můžeme se podívat i šedesát let dozadu, kdy jsme šli do důchodu, kolik měli dětí, jak jsme působili v občanských komunitách. Možná ještě větší skok lze předvídat dopředu. Proč mluvíte ve spojení s úbytkem obyvatel o smíření?

Je to problém regionálního pohledu, globálně je totiž lidí čím dál více. Co se vlastně stane, když kraj neporoste? Bude méně Zlíňáků. Ale v Africe a v Indii je lidí pořád víc. Každý lidský život by měl mít z etického hlediska stejnou cenu. Čechů bude málo, ale lidí bude dost. Existuje dokonce výzkum, podle něhož mohou být lidé častěji oběťmi finančního zneužívání, pokud mají větší síť přátel. Zní to možná divně, ale čím více lidí je, tím je větší příležitost ke konfliktu. Takže růst není nezbytný?

Teď to bude trochu archetypální komentář, ale máme z falických symbolů pocit, že všechno musí směřovat nahoru a stále růst. To je považováno za dobré. Dobré je ale i to, když jsou lidé spokojení, vděční za to, co mají a co opečovávají. Když bychom to přehnali, tak snahy přitáhnout nové lidi, mohou místní obyvatelé vnímat tak, že o ně nikdo nestojí a že se všichni dívají jen na to, co lepšího přijde od sousedů. Dá se to tedy přeformulovat i takto: Chceme pečovat o vás, kteří tady dneska žijete, abyste byli spokojení. Nepohrneme se za nějakým růstem, který je ekonomicky neudržitelný a ekologicky nedobrý. A obejmeme nerůst. Můžeme se na to dívat i z optimistického hlediska.