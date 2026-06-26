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Vedro ruší festival, lidem hrozí kolapsy. O víkendu bude skoro čtyřicet stupňů

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  10:08
Výstaviště v Kroměříži se rozhodlo zrušit tradiční rockový festival Největší zábava na Moravě, který se měl konat v sobotu. Důvodem jsou předpovědi hydrometeorologů, kteří na víkend hlásí až čtyřicetistupňová vedra. Pořadatelé dalších kulturních akcí pořizují pro návštěvníky mlžné stěny a cisterny s vodou. Lékaři doporučují vyhnout se alkoholu i sportování na slunci.

„Po pečlivém zvážení všech okolností jsme dospěli k závěru, že konání akce by mohlo ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků, účinkujících i organizačního týmu,“ zdůvodnila mluvčí Výstaviště v Kroměříži Michaela Ohlídalová.

„Máme nevýhodu, že akce se kompletně koná na zpevněné betonové ploše, a i kdybychom ji kropili, nemělo by to kýžený efekt,“ dodala. Organizátoři zvažovali i přemístění pod přístřešky, ale to by zase nevyhovovalo kapelám.

Zlínský kraj čeká o víkendu vlna tropických veder s teplotami, které vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Ve Zlíně proto technické služby začaly s pravidelným kropením ulic. (červen 2026)
Zlínský kraj čeká o víkendu vlna tropických veder s teplotami, které vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Ve Zlíně proto technické služby začaly s pravidelným kropením ulic. (červen 2026)
Zlínský kraj čeká o víkendu vlna tropických veder s teplotami, které vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Ve Zlíně proto technické služby začaly s pravidelným kropením ulic. (červen 2026)
Zlínský kraj čeká o víkendu vlna tropických veder s teplotami, které vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Ve Zlíně proto technické služby začaly s pravidelným kropením ulic. (červen 2026)
Zlínský kraj čeká o víkendu vlna tropických veder s teplotami, které vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Ve Zlíně proto technické služby začaly s pravidelným kropením ulic. (červen 2026)
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Na festival chodí kolem tisícovky návštěvníků a těšili se i letos. I proto pořadatelé schytali na sociálních sítích kritiku.

„Akce byly vždy v létě, ať bylo vedro. Horší by bylo, kdyby byla bouřka nebo průtrž mračen. A mimochodem, když už bylo na fesťáku vedro, bylo místo, kde hasiči lidi zkrápěli a nikdo se nikdy na ně nezlobil, ba naopak. Účastníci to brali jako dobré ochlazení a výborný nápad,“ napsal jeden z fanoušků.

Zlínský festival zajistí pítka nebo slunečníky

Hydrometeorologové varují v sobotu před vysokým a v neděli dokonce před extrémním stupněm nebezpečí. Počítat s ním musejí i obyvatelé Zlínského kraje, kde se budou teploty pohybovat první víkendový den mezi 33 až 37 stupni, druhý mezi 35 až 39 stupni Celsia.

Kroměřížská akce tak není jediná, která mění svoje plány. Varování před tropickým počasím vyslyšeli organizátoři dostihového dne ve Slušovicích. K radikálnímu kroku přistoupili poprvé po 45 letech a závody se uskuteční o týden později.

Dostihy ve Slušovicích

Dostihy se na místním závodišti běhají už 45. sezonu, ještě nikdy se ale nestalo, aby je pořadatelé museli přeložit kvůli vedru. Až teď. Předpověď počasí na poslední červnový víkend slibující extrémní tropické teploty těsně pod hranicí 40 stupňů Celsia donutila organizátory ze Slušovic posunout letošní třetí mítink o týden později.

„Koně by se uvařili,“ podotkl šéf slušovických pořadatelů Zdeněk Karlach. Stejně postupovali také v Karlových Varech, kde se mělo běžet v neděli.

Dřívější nebo pozdější start není podle Karlacha řešením, při současném suchém a teplém počasí navíc trpí dráha, která je tvrdá. O týden později by situace měla být příznivější.„Podle předpovědi by se mělo v půlce týdne ochladit a také zapršet,“ informoval Karlach.

Přesný časový program přeloženého mítinku organizátoři oznámí s dostatečným předstihem. V harmonogramu je osm dostihů, pět rovinových, dva přes proutěné překážky a jeden steeplechase. Na letní prázdniny mají ve Slušovicích naplánovaný ještě jeden mítink 25. července.

Další kulturní akce by měly zůstat beze změny, pouze s novými opatřeními. Krajské město čeká třídenní pouliční a divácky velmi oblíbený festival Zlín žije, jehož program je rozložený během téměř celého dne na sedmi pódiích.

„V ulicích přibudou dvě mlžné brány, na stánku Živého Zlína v parku Komenského budou k dispozici kloboučky, slunečníky do ruky, vějíře a rozprašovače,“ sdělila za pořadatele Veronika Jurčová. „Na pódia rozmístíme větráky. V parku Komenského a na tržišti Pod Kaštany budou v plné pohotovosti pítka.“

Valachy Man nabídne závodníkům více tekutin

Podobná opatření nasadí i ve Slavičíně, kde se od pátku do neděle koná hudební festival Karpaty Fest.

„Přidáváme mlžné brány a navezeme sem cisterny s pitnou vodou, což normálně neděláme. Pořídili jsme také asi 600 lahví s rozprašovačem, které budeme dávat lidem k dispozici, také jsme posílili počet zdravotníků, kteří se budou mezi lidmi pohybovat,“ vypočítal pořadatel Majoš Zvonek.

„Naštěstí jsme v parku, kde se dají teploty zvládnout. I když je 33 stupňů, není to žádná apokalypsa. Já třeba vedro přijímám s pokorou, v minulých letech bývaly předpovědi katastrofální, takže teď jsme spíš rádi, že nehrozí déšť,“ poznamenal Zvonek.

Nijak se nemění ani program sobotního triatlonového závodu Valachy Man v Novém Hrozenkově. Závodníkům ale pořadatelé nabídnou větší množství vody na občerstvení.

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„Už mi psalo pár přihlášených závodníků, že by rádi místo původně plánované dlouhé trasy absolvovali tu krátkou. Je tedy vidět, že samotní závodníci zvažují své možnosti s ohledem na počasí,“ řekl za organizátory Bohuslav Komín.

Pořadatelé desetidenní kulturně sportovní akce Slovácké léto v Uherském Hradišti, která začíná právě dnes, se rozhodli vzhledem k počasí zrušit sobotní půlmaraton. Kratší závody na 5 a 10 kilometrů zůstávají.

Pozor na alkohol, kávu i černý čaj

Pitný režim hlídá v horkých dnech u svých pacientů a zaměstnanců nemocnice ve Zlíně. Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoliv, nejvíce jsou ohrožené malé děti, senioři a lidé dlouhodobě nemocní.

„Na urgentu každoročně řešíme kolapsy z horka – vyčerpání, dehydrataci, přehřátí organismu, úpaly, úžehy, ale také například zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných,“ upozornil primář urgentního příjmu Michal Pisár.

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Zdravotní problémy se mohou objevit v případě, kdy se lidé vystaví slunci, budou venku sportovat, popíjet alkohol a sladké limonády a naopak nedodrží pitný režim. „Kromě vody je vhodnou tekutinou k zahnání žízně čaj. Není vhodný silný černý čaj, ten se stejně jako káva nepočítá do příjmu tekutin pro svůj silný dehydratační účinek. Pivo může být vhodným nápojem, ale jeho maximální příjem by měl být tak půllitr denně,“ zdůraznil primář urologického oddělení Martin Kučera.

Mlžítka i stromy v zoo

Mezi místa, kde by se horký den dal strávit příjemně, patří zlínská zoologická zahrada. Většina chodníků pro návštěvníky vede pod vzrostlými stromy, k dispozici jsou mlžítka nebo vodotrysky.

Co se týče zvířat, myslí chovatelé na horké dny už při plánování expozic.

„Naprostou většinu výběhů doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení. Sloni afričtí nyní tak častěji využívají bahniště a jezírko v Karibuni, pár jaguárů včetně roční samičky Mayary několikrát denně zamíří do bazénu ve venkovní expozici,“ konstatovala vedoucí marketingu zoo Romana Mikešová.

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