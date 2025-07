Mělo to spád, říz, rychlost. Hokejisté Robe Vsetín vlétli pod dohledem nového trenéra Daniela Babky do přípravy na ledě po hlavě. „Už předem jsme si řekli, že nebudeme na nic čekat a začneme hned...

Snadnější cesta na Slovensko. Zlínský kraj chce cestování na jeden doklad

Regionální vlaky jezdí od loňského prosince z Horní Lidče do Púchova. V budoucnu se má linka na české straně prodloužit do Vsetína. A mohly by přibýt další, například z Brumova do Horného Srnie. Ani...