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Nebodl jsem ho, jen kousl do prstu, bránil se muž souzený za pokus o vraždu

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  15:08
Budova soudu ve Zlíně

Budova soudu ve Zlíně | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Budova krajského a okresního soudu ve Zlíně (prosinec 2025)
Budova soudu ve Zlíně-Loukách
Budova soudu ve Zlíně (únor 2024)
Budova soudu ve Zlíně (únor 2024)
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Krajský soud ve Zlíně začal v úterý projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v květnu v Kunovicích na Uherskohradišťsku třiapadesátiletý Petr Rusler. Člen motorkářského klubu Hells Angels podle státního zástupce po předcházejícím konfliktu pobodal nožem nyní devětatřicetiletého muže.

Ten utrpěl těžké zranění, s nímž skončil v nemocnici, dodnes je v pracovní neschopnosti. Rusler s obžalobou nesouhlasil, tvrdil, že je nevinný. Hrozí mu deset až 18 let vězení.

Podle žalobce Martina Malůše se Rusler dostal s mužem do konfliktu 16. května večer v areálu venkovního koupaliště při oslavě, které se účastnily desítky lidí.

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„Po předchozí rozepři, ke které došlo na oslavě, pobodal poškozeného. Zasadil mu celkem čtyři rány nožem do oblasti hrudníku, čímž se poškozený ocitl v kritickém ohrožení života,“ řekl státní zástupce.

Úmrtí muže se podle něj podařilo zabránit pouze včasným lékařským zákrokem. V obžalobě Malůš navrhl uložit Ruslerovi trest 12 až 13 let vězení.

Obžalovaný vypověděl, že při příchodu do areálu se snažil uklidnit hádku svého švagra a synovce, který slavil narození potomka. Tvrdil, že následně jej muž, který později skončil pobodaný v nemocnici, napadl.

Obžalovaný tvrdí, že nebodal, ale kousal

Rusler připustil, že při krátké potyčce spadli na zem, přičemž svého soka kousl do prstu. O několik minut později podle něj vznikla další potyčka. Uvedl, že ho obstoupilo asi osm lidí, přičemž někteří ho napadli, další se prý prali mezi sebou.

Do této potyčky se podle obžalovaného připojil i poškozený, odmítl ale, že by proti němu použil nůž. „Já jsem ho nepobodal, ani nepíchl,“ řekl Rusler. Policisté u něj po příjezdu na místo našli kromě nože i kovový boxer.

Zraněný muž před soudem naopak za agresora označil Ruslera. Řekl, že jej obžalovaný poprvé napadl ve chvíli, kdy se bavil s jeho švagrem. Podruhé se tak podle něj stalo o několik minut později, když Ruslerovi přišel vyčíst, že ho v první potyčce kousl do prstu.

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Druhé šarvátky se podle zraněného účastnil i jeho kamarád, který se mu snažil Ruslera pomoci zpacifikovat a držet mu ruku. „Jak jsem chtěl vstát, on se nám vysmekl a cítil jsem, jak mě někdo bouchá do hrudníku,“ řekl poškozený.

Krátce po skončení bitky ucítil prohlubeň v hrudníku a zjistil, že krvácí. Poté se mu udělalo špatně, načež mu přítomní zavolali sanitku. V té začal upadat do bezvědomí, probral se až v nemocnici. „Říkal mi chirurg, že jsem měl namále,“ doplnil muž.

Soud pokračuje v listopadu

Plně zdráv se muž necítí ani čtyři měsíce od incidentu. Uvedl, že má omezenou hybnost trupu a paže. Trpí navíc nočními můrami a má také strach, že by se mu mohl někdo mstít.

Soud dnes rozhodl o ponechání obžalovaného ve vazbě. Podle senátu nadále existuje riziko, že by Rusler mohl utéct, případně se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Zároveň se soud obává opakování či dokonání trestného činu od obžalovaného. Hlavní líčení soud odročil na 16. a 26. listopadu, kdy by měli vypovídat svědci.

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