Svědectví o činnosti partyzánů bude novým klenotem sbírky na Ploštině

Soubor fotografií a ilustrací doplněný krátkými poznámkami věnoval Muzeu jihovýchodní Moravy Lenhardův synovec Jiří Strbačka z Horní Lidče.

„Památník, spoustu fotek a dokumentů, ale i odznaky jsem měl před očima od dětství,“ zmínil.

Mohl nahlédnout do některých německy psaných dokumentů, například výzev k zákazu pomáhání partyzánům pod trestem smrti. „Všechno se to ale poztrácelo po roce 1989. Za maminkou chodili různí lidé, že si to jen půjčí a ofotí. Nic už se ale nevrátilo,“ vzpomíná dárce.

V jeho rodině zůstal alespoň zmiňovaný památník. „Aspoň se tak dostane k lidem, které to zajímá,“ přeje si Strbačka.

Na fotografiích jsou členové I. československé partyzánské brigády Jana Žižky, oddílu Nikolajeviče Kostina, kteří operovali v okolí Ploštiny. „Náš odpor k okupantům byl vyvrcholen a zahájen partyzánským bojem,“ píše u nich.

Partyzán, co uměl strhnout ostatní

Dokument obsahuje rovněž snímky vyhořelých ploštinských domů, jež vypálili 19. dubna roku 1945 příslušníci gestapa a SS, stejně jako připomínku toho, že stejný osud potkal také Prlov a další místa. Součástí jsou i tryzny na Ploštině v letech 1945 až 1947, na něž přišlo velké procesí lidí.

„Některé fotky jsou obecně známé, jiné vidím vůbec poprvé,“ vyzdvihl historik a kurátor expozice Ondřej Machálek. „Výjimečnost fotoalba ale spočívá v jeho celkové autenticitě a konkrétním autorství.“

Možným autorem kreseb v památníku je přímo sám Lenhard, byť to není potvrzeno s určitostí. Podle vzpomínek pamětníků měl umělecké nadání, ale také schopnost strhnout a vést ostatní.

I proto se angažoval nejen jako partyzán, ale po válce se zapojil do protikomunistického odboje. Stal se jedním ze zakladatelů odbojové skupiny Světlana, která vznikla na podzim 1948. „Konec jejich činnosti byl ale velmi rychlý,“ přiblížil Machálek. „Už na jaře 1949 došlo v několika vlnách k zatčení skutečných či domnělých členů.“

Lenharda zatkli v dubnu roku 1949, datum úmrtí je říjen 1950. Podle svědectví jeho spoluvězně mu oprátku navlékali přímo na lehátku, protože byl tak zbitý z předchozího výslechu, že nemohl stát.

Památník doplní další písemnou pozůstalost po Lenhardovi a návštěvníci jej budou moci vidět nejspíš už příští sezonu.

„Chystáme výstavu o odbojové skupině Světlana,“ nastínila vedoucí národní kulturní památky Ploština Radka Brtišová.