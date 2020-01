Plesy musejí být zážitkem, lákají na selfie s celebritou i auto v tombole

Hosté městského plesu, který tuto sobotu hostí kroměřížský Dům kultury, najdou spolu s občerstvením na stole také jeden originální dárek. Lahev vína, která ponese etiketu se speciální grafikou letošního plesu, je jednou z novinek, která má hostům akci zpříjemnit a později i připomínat.

„Mám takovou představu, že bychom mohli každoročně vydat originální etiketu vinné láhve při příležitosti městského plesu. Vznikla by tak celá sběratelská série, jejíž jednotlivé položky nebude možné koupit,“ řekl ředitel Domu kultury Pavel Sedláček.

Zajímavostí na reprezentační městské akci bude celá řada. Co se týče obsazení, vsadili na známé tváře. Hlavní hvězdou bude zpěvačka Katarína Knechtová, večerem provede sportovní moderátor Vojtěch Bernatský.

„Přislíbil navíc i originální vystoupení, kde ukáže své imitátorské schopnosti,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Program doplní i další kapely nebo fotokoutek.

Co do honosnosti, není Kroměříž ve Zlínském kraji žádnou výjimkou. Naopak, dobře ilustruje, kam se tyto oblíbené společenské akce během posledních let posunuly. Dnes nabízejí promyšlenou zábavu a lákají na populární osobnosti i spoustu programových vychytávek.

Tipy na zajímavé plesy ve Zlínském kraji Sobota 18. ledna Reprezentační ples Baltaci, Zlín (vstupné 999 korun)

Reprezentační ples města Kroměříže (490 korun)

Reprezentační ples města, Uherský Brod (400 korun)

Městský ples, Otrokovice (350 korun)

Ples města Holešova (490 korun)

Ples města Luhačovice

Reprezentační ples ZUŠ Hulín (300 korun)

Reprezentační ples města Uherské Hradiště (600 korun)

Papučový bál, Rožnov pod Radhoštěm (150/130 korun v kroji) Sobota 25. ledna Ples Nemocnice na kraji města, Zlín (300 korun)

Valašský bál Bartošova souboru (230/260 na místě / 140 korun krojovaní)

Ples města Valašské Klobouky (250 korun) Sobota 1. února Zámecký ples, Valašské Meziříčí (290 korun)

65. Valašský bál, Bystřice pod Hostýnem (130 / krojovaní 80 korun)

Ples 30plus, Uh. Hradiště (200 korun) Sobota 8. února Ševcovský ples, Zlín (450 korun) Pátek 14. února Reprezentační ples UTB, Zlín

Golfový ples, Rožnov pod Radhoštěm (350 korun) Sobota 22. února Reprezentační ples podnikatelů Zlínska, Zlín (1 490 korun)

Taneční ples, Vsetín (300 korun)

Reprezentační ples Continental Barum, Zlín

Kaméliový ples, Kroměříž (800 korun) Sobota 14. března Ples Slováckého divadla a Ray Service (990 korun)

Zámecký party ples, Holešov (850 korun) Pozn.: Jde o výběr akcí.

„Už to není jen o volné zábavě, tanci a popíjení. Všechno směřuje k zážitkům. Na plesech vystupují známé koncertní kapely, lidé se fotí s celebritami, zapojují se do menších zábavních akcí v rámci plesu,“ popsal Jan Holý, který se věnuje pořádání plesů po celé Moravě.

Nabídka je přitom mimořádně pestrá a podle nabízených programů může každý zvolit druh zábavy, který mu sedí nejvíce. Třeba Ševcovský ples láká na setkání s extraligovými hokejisty PSG Berani Zlín, střelbu na bránu či další soutěže o hokejové suvenýry.

Ples Univerzity Tomáš Bati slibuje atmosféru „Plesu v opeře“ s „červeným kobercem, velkými róbami, honosnými šperky a dechberoucími účesy“.

Pořadatelé tradičního Valašského bálu Bartošova souboru rádi přivítají krojované, kteří budou mít i zlevněné vstupné.

Cena vstupenek odráží zvyšující se úroveň plesů. Za menší, spolkové plesy stále lidé zaplatí do 200 korun. Vstupenky na městské akce vyjdou od 300 do 600 korun a v nabídce jsou i luxusnější události.

Zlínský ples Baltaci, který letos uvítá zpěváka Stanislava Hložka, si za vstupenku účtuje 999 korun, je v ní obsaženo občerstvení a tříchodová večeře.

Reprezentační ples podnikatelů Zlínska na hotelu Moskva vyjde na 1490 korun.

„Vzhledem k tomu, že zahrnuje také rautové večeře, přípitek i láhev vína založenou pro dva lidi, je to adekvátní cena,“ říká pořadatelka Iva Janálová, která chystá podnikatelský ples už potřinácté.

„Někdy se lidé polekají toho názvu, ale rozhodně to není jen ples pro podnikatele, ale spíš všechny Zlíňáky, kteří chtějí zažít společenskou akci na úrovni,“ uvedla Janálová, podle níž je zásadní dobrý program plesu a osoby moderátorů.

„Dlouhodobě spolupracuji s Honzou Čenským, doplňuje jej herečka Markéta Hrubešová. Oba mají vřelý vztah ke Zlínu a jsou pravidelnými účastníky filmového festivalu,“ doplnila.

V tombole se soutěží o televizi, auto nebo let balonem

Jsou také plesy, které spíše připomínají multižánrový hudební festival. Například holešovský Party ples, který se v březnu koná na zámku, se místním poměrům vymyká. Zpívat a moderovat bude Leoš Mareš, vystoupí No Name nebo Argema, ve sklepení bude k poslechu elektroswing a v balkonovém sále zahraje známý dýdžej.

„Chtěli jsme to udělat trošku jinak než zdejší běžné akce. Loni jsme si ověřili, že je o takový druh zábavy velký zájem,“ upozornil jeden z pořadatelů Radek Sovadina.

Podle něj táhnou především známá jména, atraktivní prostřední zámku, ale i technické efekty. „Spolupracujeme s odborníky, abychom celou akci ozvláštnili a byla přitom akusticky výborná,“ konstatoval Sovadina. Za vstupenku lidé utratí 850 korun.

Mimochodem, holešovský Party ples ohromí i mimořádně štědrou tombolou, v níž je jako první cena auto a jako další ceny hodnotná elektronika.

Ostatně tomboly obecně nabízejí čím dál atraktivnější ceny. Na luhačovickém plese je možné vyhrát let balonem po okolí, elektrokolo nebo rekreační pobyt, v Kroměříži zase mají jako hlavní cenu LCD televizor, který věnoval starosta města.