V kraji začala plesová sezona. Na parket lákají hvězdy StarDance i folklor

Až se v sobotu zaplní sály Otrokovické Besedy, vyvrcholí tím více než půlroční organizátorské snažení. Pořadatelé celou dobu důsledně dbají na to, aby na jubilejním dvacátém městském plese nic nepodcenili.

„Je to jedna z nejvýznamnějších akcí ve městě, kterou chystáme už od loňského léta,“ řekl ředitel Otrokovické Besedy Filip Pastuszek.

I proto nebudou chybět všechny náležitosti, které by moderní společenská akce měla mít. Připravena bude moderní i cimbálová muzika, barmanská show, zábavný fotokoutek či tombola s hodnotnými cenami, jako je například chytrý telefon.

Tipy na plesy ve Zlínském kraji Sobota 19. ledna II. Reprezentační ples Baltaci (19.00, Hotel Baltaci Atrium, Zlín)

Reprezentační ples města Kroměříž a Radia Kroměříž (19.00, Dům kultury, Kroměříž)

Reprezentační ples města Uherské Hradiště (19.30, Klub kultury, Uh. Hradiště)

Městský ples Otrokovice (19.30, Otrokovická Beseda)

Ples města Holešova (19.30, zámek Holešov)

Reprezentační ples města Uherský Brod (20.00, Dům kultury, Uh. Brod)

Valašský bál (19.00, Obecní dům Rusava)

Ples města Valašské Klobouky (20.00, KD Klobučan) Sobota 26. ledna Krojový ples (19.00, Klub sportu a kultury Vlčnov)

Ples města Staré Město (20.00, Společensko-kulturní centrum, Staré Město)

Valašský bál Bartošova souboru (19.30, Kongresové centrum Zlín)

Telegrafní bál (19.30, Klub kultury Uh. Hradiště) Sobota 2. února Ples 30plus (19.30, Klub kultury Uh. Hradiště)

Zámecký ples (20.00, Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí)

Reprezentační ples gymnázia L. Jaroše Holešov (19.30, zámek Holešov) Sobota 9. února Ševcovský ples (19.30, Kongresové centrum Zlín)

75. Valašský bál (20.00, Kulturní zařízení, Liptál) Pátek 15. února Reprezentační ples UTB (20.00, Kongresové centrum, Zlín) Sobota 16. února Ples Společně (20.00, Dům kultury, Vsetín)

Tahákem jsou také celebrity – vystoupí hvězdy televizní soutěže StarDance herečka Daniela Šinkorová a tanečník Michal Padevět, celý večer pak bude moderovat herec Tomáš Matonoha.

„Dá se říct, že je to trend. Lidé chtějí vidět známé osobnosti. Pro nás ale hlavně platí pravidlo, že moderátor dělá večer. A u Tomáše Matonohy, který je výborný herec a bavič, máme jistotu, že to bude na vysoké úrovni,“ popsal Pastuszek.

Na známé tváře vsadili také na dalších akcích ve Zlínském kraji. Valašské Klobouky pozvaly na ples zpěvačku Ilonu Csákovou, zlínským Party Plesem zase bude provázet internetový bavič Kazma.

V Kroměříži vystoupí tuto sobotu na městském plese populární slovenský hudebník Meky Žbirka. Akce se ponese ve znamení 30 let od sametové revoluce a v československém duchu.

„A bývalé Československo nemůže připomenout nikdo jiný než tento zpěvák s nezaměnitelným hlasem a autor dnes už takřka zlidovělých písní,“ sdělil za kroměřížské pořadatele Miroslav Karásek.

Vstup na městské plesy vyjde na zhruba 300 až 400 korun

Platí, že dnešní plesy už nejsou jen o tanci a hudbě, ale organizátoři vymýšlejí nejrůznější zpestření. Městský ples v Uherském Hradišti tak doplní ochutnávka vín, ve Valašských Kloboukách akci spojují s udílením cen pro významné osobnosti města.

Premiérový ročník Ševcovského plesu, který se koná 9. února v Kongresovém centru ve Zlíně, zase láká na osobní setkání s extraligovými hokejisty, vystoupení stand-up komika Radka Petráše či pivo zdarma. Celým večerem provede moderátor a zlínský herec Pavel Vacek.

Plesů a bálů je na výběr nepřeberné množství. Záleží jen na náladě a také sumě, kterou jsou ochotní zájemci za akci vydat. V nabídce tak nechybějí luxusní akce jako Reprezentační ples Baltaci ve Zlíně. Vstupenka na něj stojí tisíc korun a zahrnuje mimo jiné tříchodovou servírovanou večeři.

Vstup na reprezentační městské plesy většinou vyjde na přibližně 300 až 400 korun. Levnější bývají plesy různých spolků nebo folklorní bály.

Často jde přitom o zajímavé akce. Ve Vlčnově představí krále pro slavnou Jízdu králů, v Liptále pak zorganizují už 75. ročník Valašského bálu. Delší tradici bychom v kraji hledali jen obtížně.

„Bál pořádáme s výjimkou válečných let rok co rok. Je to každoroční vyvrcholení zimy,“ vysvětlila Miroslava Jakubová z pořádajícího spolku Lipta Liptál.

Scházejí se tam především lidé se zájmem o folklor, přijít v kroji ovšem není podmínkou.

„Akci se snažíme oživovat, ale některé věci se nemění. Například plesové hry nebo tradiční valašské ceny do tomboly, jako je třeba pytel sena,“ usmívá se Jakubová.

Moderní barvy? Korálová či lososová

Ať už si lidé vyberou jakýkoliv druh zábavy, vyplatí se nepodcenit taneční přípravu.

„Do kurzů nám před sezonou chodí nejen mladí, ale i starší ročníky. Aby si připomněli a osvěžili repertoár tanců a nebáli se veřejného vystoupení,“ konstatoval Aleš Mědílek, který ve Zlíně provozuje taneční školu.

Nároky se podle něj nijak zvlášť nemění. Je dobré umět základní kroky tanců jako polka, valčík, waltz, tango, někteří mohou přidat i jive nebo čaču.

VIDEO: Rychlokurz tance: naučte se polku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Hodně záleží na tom, co hraje za kapelu a jestli zařazuje i méně obvyklé tance jako salsu či sambu,“ dodal taneční mistr.

Plné ruce práce mají v těchto dnech v půjčovnách společenských oděvů. Podle Lucie Řihákové ze zlínského Studia K&L jsou v módě třpytivé šaty, hodně vyřezaného až nátělníkového střihu. Trendy barvy jsou korálová či lososová.

„Nemyslím si však, že je nezbytné se těmito trendy řídit. Důležitější je, co se ženám líbí a co jim sluší. Pro mě je spíš důležité, jak šaty sedí ke konkrétní postavě,“ zmínila Řiháková.