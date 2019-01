Radnice ve Zlíně končí s plasty, kvůli ekologii zavede klasické nádobí

„Je to vstřícný krok k životnímu prostředí. A rozhodnutí, kterému bychom se v blízké budoucnosti stejně nevyhnuli. Odklon od používání jednorázových plastových věcí je celospolečenský,“ přiblížil radní za Piráty Jiří Jaroš, který tuto změnu navrhl.

Plastové talířky či kelímky používali politici při zasedání zastupitelstva, rady či komisí, k dispozici byly také úředníkům. To teď končí nejen na radnici, ale brzy i v kancelářích místních částí. Plastové nádobí se nebude používat ani na akcích, které bude město pořádat.

Kolik bude výměna nádobí stát, zatím není zřejmé. „Nepůjde ale o nic zásadního,“ nastínil vedoucí odboru kanceláře primátora Tomáš Lang.

Postupné odbourávání plastového nádobí je dalším z kroků, kterým Zlín přispívá k ekologii. Rada města už v minulém volebním období přešla z tištěných materiálů na elektronické.

Práci s nimi umožňuje speciální software, který město pořídilo. Radnice tak každý rok ušetří až statisíce listů papíru. V plánu je nyní i elektronizace materiálů pro jednání zastupitelstva.

Už v roce 2015 nahradila zoologická zahrada v Lešné, kterou město zřizuje, jednorázové plastové kelímky v restauracích vratnými kelímky. Tím se zbavila také odpadu – přibližně 150 tisíc kelímků ročně.

Na radnicích v dalších větších městech ve Zlínském kraji plastové nádobí nepoužívají.

„Nikdy jsme ho nepoužívali, máme běžné talířky, skleničky a hrníčky,“ potvrdila mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

Pouze v některých budovách městského úřadu v Uherském Hradišti mají pro veřejnost automaty na vodu s kelímky z plastu.

„Ale co se týká zaměstnanců radnice, vedení města, radních, tak při jednáních se používají konvice na vodu s filtrem a nalévá se do sklenic. Káva a čaj do porcelánového nádobí,“ doplnil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Ještě dál než Zlín šla radnice v německém Hamburku. Manuál zeleného úřadování o 150 stránkách, který zveřejnila před třemi lety, zakazuje v budovách úřadu fasovat kávu z kapslí, ruší nabídku automatů s balenými nápoji a uklízečkám zakazuje čisticí prostředky s chlórem (více čtěte v článku Hamburská radnice zakázala používat kávu v kapslích a balené nápoje).