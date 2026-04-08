Symbolický strom života z placenty. Porodnice nabízejí maminkám nový rituál

„Po narození miminka následuje porod placenty, kterou ženám běžně ukazujeme. Mnoho z nich to zajímá a chtějí ji vidět. Vysvětlujeme jim například, kde v ní miminko leželo nebo kde byla placenta přirostlá k děloze,“ vysvětlila staniční sestra porodního sálu Simona Lavrincová.
„Když jim nyní nabízíme i možnost vytvořit otisk, vnímáme to jako symbolické uzavření porodního procesu a jako součást moderního respektujícího porodnictví,“ dodala. Zdravotníci se tím inspirovali ve Velké Británii nebo Skandinávii.
Nabarvená a na papír obtisknutá placenta vytváří obraz připomínající strom života. Podle toho také tato technika dostala název.
„O otisku placenty jsem se dozvěděla ze sociálních sítí nemocnice těsně před porodem. Vytvořila ho porodní asistentka jako překvapení a moc se mi líbil. Jsem nadšená, jakou krásnou památku na narození děťátka mám,“ popsala čerstvá maminka Olesja.
V českých porodnicích není tato nabídka běžná. Ve Zlínském kraji ji nabízejí rovněž v nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí nebo v porodnici ve Vsetíně.
„Barvy se vybírají podle přání rodičky. Aby byl otisk opravdovou památkou, na přání rodičů jej doplníme o jedinečné údaje, které se vztahují přímo k narozenému miminku. Zapisujeme jméno miminka, datum a čas narození a míry miminka,“ uvedla valašskomeziříčská porodní asistentka Adéla Růčková.
Ženy bývají příjemně překvapené
Ve Zlíně negativní reakce zatím nezaznamenali. „Spíš si to ženy neumí představit. Ale když jim ukážeme vzorový obrázek, jsou většinou příjemně překvapené. Když pak vidí svou vlastní placentu, bývají rozzářené a spokojené, že mají na porod i tuto památku,“ řekla Lavrincová.
Orgán, který se v těle ženy vytváří postupně během těhotenství, má v průměru kolem 20 centimetrů a váží 400 až 600 gramů. Její cévy se rozvětvují do husté sítě drobných větví. S miminkem je placenta spojená pupečníkem, který je také součástí obrázku. Obsahuje dvě tepny a jednu žílu, které zajišťují přenos kyslíku a živin k miminku a odvádějí odpadní látky zpět. Pupečník bývá obvykle dlouhý asi 50 až 60 centimetrů.
„Po porodu, ještě na porodním boxu, se porodní asistentka se ženou domluví na tom, jaké barvy má použít, díky tomu je pak každý strom jiný. Placentu si očistí, nanese na ni barvy s pomocí houbičky, a to ze strany, kde jsou cévy a struktura, a obtiskne ji na gramážově silnější papír. Placenta po otisku vytváří obraz připomínající strom života,“ popsala Lavrincová.
Ženy si mohou placentu odnést
Zdravotníci během celého procesu dodržují hygienické zásady a pracují s jednorázovými pomůckami. Používají zdravotně nezávadné akrylové barvy, které splňují normu použití ve zdravotnickém prostředí. Pracovní postup vytvořili s nemocniční hygieničkou sami.
Další zpracování placenty porodnice ve Zlíně nenabízí. Už několik let ale mají ženy možnost si ji po porodu odnést. Stačí vznést tento požadavek, podepsat protokol a pak si ji ve speciální nádobě donést domů, kde už si může najít zprostředkovatele, který například placentu zpracuje do kapsle. „Některé rodiny ji pak využívají v rámci rodinných tradic, například ji symbolicky uloží nebo zasadí na zahradě,“ dodala Lavrincová.