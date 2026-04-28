Zlín vybírá více pokut za parkování. Nepoctivce odhalí auto s kamerami

Milan Libiger
  9:19
Vůz zlínských technických služeb má na střeše čtyři kamery, dvě na každé straně. Pomalu projíždí Hradskou ulicí, v níž jsou podélná i příčná parkovací stání. A taky automaty na placení. Kamery snímají registrační značky aut a v reálném čase pomocí počítače zjišťují, kteří řidiči zaplatili a kteří ne.
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...

Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Informace o hříšnících systém odesílá městské policii k vyřešení.

„Musím jet rychlostí maximálně 45 kilometrů za hodinu, aby kamery stíhaly čitelně snímat registrační značky,“ říká řidička Vladimíra Vlčková.

Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami

Vedle volantu má umístěný monitor, který je rozdělený na pět částí. Čtyři patří záběrům z jednotlivých kamer. Když snímají zaparkované vozy, jejich registrační značky v záběru zčervenají. Na páté části obrazovky je výsek mapy, na níž je vidět, kudy auto technických služeb právě projíždí.

Ve Zlíně je aktuálně 789 placených parkovacích míst na cestách, které nejsou za závorou. „Všechna místa zvládnu projet za hodinu, někdy za dvě hodiny. Záleží na tom, jak hustý je silniční provoz,“ přiblížila Vlčková.

Dospělí na kamery nereagují, děti občas zamávají

Technické služby nový systém kontroly parkování začaly na zkoušku používat loni na podzim. Ve stálém provozu ho mají od začátku letošního roku.

„Zkušenost s ním mám zatím jenom dobrou,“ sdělila Vlčková, jejíž povinností je systém zapnout a vypnout. O nic jiného se starat nemusí. V kufru auta je počítač, který ihned zkontroluje, zda mají řidiči zaplaceno.

„Technické služby pouze sbírají data, neprovádí jejich vyhodnocování a nedávají za přestupky pokuty,“ nastínil ředitel technických služeb Jakub Černoch.

„Počítač v autě se v reálném čase doptává naší databáze, jestli má registrační značka přiřazenou platbu, nebo nemá. Podle toho vyhodnocuje, jestli má záznam postoupit městské policii k vyřízení, protože jde o podezření z přestupku, nebo ho smazat,“ doplnil.

Lidé na auto s kamerami v ulicích příliš nereagují. Jenom děti do kamer občas zamávají.

Když ho ale technické služby prezentovaly, na sociálních sítích lidé reagovali i negativně. Vadilo jim, že jsou ve městě pod dohledem dalších kamer.

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

„Za mě další buzerace. Má to i svůj odborný termín – kyberšikana. Jako bychom neměli dost radarů a podobných zařízení, které nikdy nespí,“ podělil se o svůj názor jeden z diskutujících. „Tak aspoň v něčem doháníme Čínu. Kamera na každém rohu, všichni pod dohledem. Teď nám Evropská unie ještě bude sledovat digitální komunikaci,“ uved

„Touto cestou určitě nedohlížíme na lidi,“ odmítá kritiku Černoch. „Podstatou systému je, že nositelem informace, jestli má řidič zaplaceno, nebo ne, je registrační značka. A tu bylo nutné zadávat do parkovacího automatu od roku 2021,“ připomněl.

Neplatících hříšníků ubývá

Nikdo z technických služeb nemá k zaznamenaným registračním značkám přístup. „Je to zefektivnění práce se stoprocentní funkčností. Stroj vylučuje jakoukoliv lidskou chybu i případné ovlivnění,“ poznamenal Černoch.

Podle něho jde především o to, aby se ve Zlíně zlepšila situace s parkováním. „Chceme, aby řidič našel vždycky jedno volné místo, když přijede na kterékoliv parkoviště ve městě,“ zmínil Černoch.

Zlínští řidiči jsou poměrně zodpovědní, před kamerovými kontrolami jich poctivě platilo 70 až 80 procent. Po jejich zavedení by to mělo být až 95 procent. Ti, kteří někde zkoušeli stát bez placení dlouhodobě, si to už většinou rozmysleli.

Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli

Přizpůsobit se pojízdným kontrolám auta s kamerami prakticky nelze. Časy jízd jsou generované náhodně a nelze v nich najít systém.

To, že je nový způsob kontroly účinnější, dokazují čísla. Například loni v únoru zlínští strážníci zjistili 331 neplatičů, kamery letos ve stejném měsíci 402. V březnu 2025 jich bylo 277, v březnu 2026 už 418. Tento počet by se ale mohl snižovat s tím, jak budou lidé postupně zjišťovat, že vyhýbat se placení za parkování se jim nevyplácí.

„Efektivita kontroly je daleko větší. Přejeme si, aby lidé platili poplatky, ne pokuty,“ poznamenal mluvčí městské policie Pavel Janík.

První auto zdarma, druhé místo za peníze. Ve Zlíně řeší parkovací zóny

Strážníci, kteří kontrolovali parkování, se věnují jiným činnostem, například dalším přestupkům v dopravě, kterých přibývá. Loni v únoru jich bylo 3 169, letos 3 380. A loni v březnu 3 189, letos 4 103.

Kontrolní systém stál i s technickou podporou na čtyři roky a novým automobilem přibližně tři miliony korun. Zatím je nainstalovaný na staré Škodě Fabia, pak bude na nově pořízeném elektromobilu, což bude do budoucna provozně udržitelnější.

Stejnou nebo obdobnou technologii používají v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci.

Padesátník Kresta: Do auta už ke každému nesednu. Zdravotní problémy mám pořád

Premium
Bývalý závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Je běžné všední odpoledne v jednom nákupním centru na okraji Zlína. Najednou se na rozlehlé chodbě vytvoří lidský hlouček. A po jeho rozpuštění se o chvíli později opakuje to samé. Centrem pozornosti...

Jedna mrtvá, druhá vážně zraněná. Vyjížďka dvou dívek skončila tragicky

Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna 2026 u Uherského...

Osmnáctiletá spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli večer u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. V autě cestovaly dvě mladé ženy. Dvacetiletá řidička vozu utrpěla vážné...

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

Spolky dál napadají dokončení dálnice D49. Odvolaly se i proti novému povolení

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Děti Země a spolek Egeria podaly odvolání proti novému stavebnímu povolení pro 11 objektů na dobudovávané části dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Povolení před nedávnem...

Děti Země neuspěly se žalobou. Přístav Slovácko na Baťově kanále dostal zelenou

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Ekologický spolek Děti Země loni napadl žalobami tři plánované přístavy na Baťově kanále. V Hodoníně, Veselí nad Moravou a ve Starém Městě. Tvrdil, že stát u všech nedostatečně prokázal veřejný...

Policie na Vsetínsku zasahovala u muže, který vyhrožoval sebepoškozením

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Policie v pondělí večer zasahovala v Rožnově pod Radhoštěm u muže, který vyhrožoval sebepoškozením. Muž se uzamkl v bytě v ulici Valašská. Na místě zasahovaly také další složky IZS včetně hasičů,...

27. dubna 2026  20:02

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

27. dubna 2026

Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

Momentka z amatérského fotbalu.

Rána pěstí do obličeje, za kterou by se nemusel stydět ani profi boxer. Jenže nepadla v ringu, nýbrž po fotbalovém derby domácí Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Valašsku v 6. lize. Na svědomí ji...

27. dubna 2026  13:52

Požár střechy vyhnal lidi z rodinného domu a uzavřel dopravu na hlavním tahu

Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...

Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela v pondělí ráno střecha rodinného domku. S ohněm bojovalo osm jednotek hasičů. Jelikož se dům nachází hned u silnice, způsobil požár komplikace na...

27. dubna 2026  11:18

Schizofrenie pro Zlínské. Únava se před baráží hromadí, postup by přinesl starosti

Zlínští basketbalisté oslavují triumf v první lize.

Historický úspěch klubu, který můžou ještě vyšperkovat postupem do nejvyšší soutěže. Basketbalisté Fastavu Zlín se po premiérovém triumfu ve finále první ligy pokusí v baráži s Hradcem Králové o...

27. dubna 2026  10:59

Skuhravý o krizi Slovácka: Nespím z toho... Zatím jsem nenašel klíč, jak tým na**at

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...

Skvělý vstup do jarní části v její druhé polovině zahodili do koše, po sérii pěti porážek půjdou fotbalisté Slovácka do nadstavbové skupiny o ligovou záchranu z předposledního místa. Po domácí prohře...

26. dubna 2026  10:34

Slovácko - Dukla 1:2, klíčový zápas o záchranu, Pražané už nejsou poslední

Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly

Odpoutali se ode dna tabulky, poskočili na čtrnáctou pozici, na poslední místo odsunuli Baník a na patnáctou příčku Slovácko. Právě na jeho hřišti zvládli fotbalisté Dukly velice důležité utkání, k...

25. dubna 2026  18:09,  aktualizováno  18:54

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:46

